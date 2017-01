El Estado sólo ha recuperado el 4,3% de los 61.495 millones que dio a la banca en quiebra

MADRID.- El Estado solo ha recuperado 2.666 millones de euros, el 4,3% de las ayudas totales que otorgó al sector financiero español, y que desde mayo de 2009 han ascendido a 61.495 millones de euros.



El Banco de España ha publicado este lunes una actualización de las ayudas públicas que el Estado ha otorgado al sistema financiero durante su proceso de reestructuración, en la que se explica que del total del dinero aportado (61.495 millones), 53.553 millones han sido abonados por el Fondo de Reestructuración Español, el FROB.



Los 7.942 millones de euros restantes han sido aportados por el sector financiero mediante el Fondo de Garantía de Depósitos de las Entidades de Crédito (FGDEC).



Del total se han recuperado 2.666 millones en ayudas, después de que el Estado haya obtenido 782 millones en la venta de su participación en Catalunya Banc al BBVA.

Igualmente, el Estado recuperó otros 977 millones en ayudas que recibió de Banca Cívica tras su integración en CaixaBank; 712 millones por la venta en NCG, y otros 71 millones de una venta realizada en 2012, además de 124 millones amortizados anticipadamente por Liberbank, de una emisión de obligaciones obligatoriamente convertibles.



Hasta la fecha, el FROB aún tiene en su poder participaciones en BMN y BFA (Bankia), así como obligaciones obligatoriamente convertibles correspondientes a Banco CEISS y Banco Grupo Caja 3 por un total de 1.011 millones.

La cifra no incluye aún los 1.300 millones de la venta de un 7,5% de Bankia el año pasado ni los dividendos que obtendrá el Estado en 2015

El Estado aún espera poder contabilizar, en las ayudas recuperadas, los 1.304 millones que obtuvo en la venta de un porcentaje de BFA en Bankia.



El Banco de España, ha recordado el FGDEC, estableció un procedimiento para adquirir a los tenedores minoristas las acciones no cotizadas de entidades que fueron controladas por el FROB, que fueron recibidas dentro de los procesos de conversión de instrumentos híbridos en capital.



Los fondos comprometidos por el FGDEC para esta actuación alcanzaron 1.803 millones, según los datos del Banco de España, que ha añadido que el Fondo ha vendido la totalidad de estas acciones, recibiendo por ellas 673 millones.



El sector financiero español recibió ayudas mediante avales concedidos por el Estado a las entidades y a las garantías otorgadas al comprador en las ventas de algunas de ellas, fundamentalmente, los esquemas de protección de activos (EPA).

Además, el Estado ha concedido avales a la banca por 110.900 millones, de los que se han devuelto ya el 95%

Respecto a los avales concedidos por el Estado por 110.895 millones, el Banco de España ha explicado que se ha mantenido su proceso de cancelación, y a 21 de abril de 2015, se habían devuelto 105.641 millones, el 95% de los concedidos. "No es previsible que se produzca ninguna pérdida derivada de estos avales para el Estado", ha asegurado el Banco de España, que no obstante, sobre los EPA ha dicho que, en determinados casos, la pérdidas no se podrán determinar con precisión hasta que acabe el periodo de vigencia de cada uno.



Pese a ello, según los datos a cierre de 2014, la pérdida agregada de los EPA alcanzaba 9.2154 millones (9.581 millones en términos nominales) que se encuentran provisionados en el FGDEC y del FROB. De estos 9.215 millones, corresponden al FROB 1.039 millones, según el Banco de España, que ha indicado que hasta la fecha, no han supuesto desembolso de fondos, salvo en los casos de Caja Castilla-la Mancha (CCM) y Cajasur, en los que se anticiparon importes a expensas de la liquidación final de la garantía.



En su nota, el Banco de España también ha recordado que el sector financiero recibió ayudas mediante las líneas extraordinarias de crédito para proveer liquidez, en tanto que se aportaron fondos públicos a la sociedad de gestión de activos, Sareb o banco malo, a través del FROB, que ascendió a 2.192 millones.



Igualmente, el Estado concedió avales públicos a la deuda emitida por Sareb por 45.028 millones.