Los teleoperadores barajan extender la huelga a enero por la falta de acuerdo con la patronal

MADRID.- Los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CIGA barajan convocar a los teleoperadores a una nueva huelga de 24 horas a principios de enero, tras no llegar a un acuerdo en la reunión que han mantenido este viernes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con la Asociación de Contact Center Española (ACE).



En declaraciones a Efe y tras el encuentro, el responsable de Telemarketing, Sector Estatal de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT, Carlos Prieto, ha explicado que la patronal del sector "quiere extender mucho los plazos" para negociar el nuevo convenio, una postura que "los sindicatos no pueden tolerar" ante la "precaria" situación laboral de los teleoperadores.



El secretario general de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, ha concretado que, en el encuentro, la ACE ha pedido a los sindicatos la paralización de futuras acciones como "condición necesaria" para cerrar un futuro encuentro en el que comenzar a negociar el nuevo convenio.







Según ambos sindicatos, la reunión ha sido una primera toma de contacto entre las partes con el objetivo de poder fijar un futuro calendario de negociación, que finalmente no se ha concretado ante la falta de acuerdo.



Ambos sindicatos han indicado que la intención de la ACE era convocarles a una nueva reunión el próximo 11 de enero, "si los sindicatos renuncian a nuevas movilizaciones".



Ante el desacuerdo, Alonso ha señalado que los tres sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CCOO y CGT) se están plantando la convocatoria de una nueva jornada de 24 horas de huelga a principios del próximo mes de enero.



Aunque los sindicatos no han cerrado una fecha, sí que tienen sobre la mesa la convocatoria de la citada jornada de paro en un día de la primera semana de enero -coincidiendo con el tramo final de la campaña de Navidad-.



Por otra parte, desde UGT han explicado que podrían plantearse "otro tipo de movilizaciones, más allá de una huelga". A titulo particular, UGT ha señalado que mantiene la convocatoria de huelga para los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre. "La patronal no ha entendido que hay que cambiar las condiciones laborales del sector", ha resumido Alonso, quien ha lamentado la falta del "necesario acuerdo" para garantizar la sostenibilidad futura del sector.



Por su parte, ACE no ha querido pronunciarse hasta que haya algún avance en la negociación.



La reunión se ha producido tras las jornadas de paros de 24 horas celebradas el pasado 6 octubre y 28 de noviembre, que tuvieron un seguimiento superior al 60 % entre los 100.000 trabajadores convocados, según cálculos de los sindicatos.



Las organizaciones sindicales denuncian que los trabajadores del sector padecen "jornadas maratonianas" de hasta 11 horas consecutivas con presencia activa en sus puestos, que son contratados de "forma precaria", encadenando sucesivos contratos por obra y servicio durante más de diez años, y que sus salarios están congelados desde enero de 2014.