Unidos Podemos pide la comparecencia de autoridades de la UE para explicar su papel en el hundimiento del Popular

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha presentado este martes un escrito pidiendo la comparecencia de la presidenta de la Junta de Resolución Única (JUR) de la Unión Europea, Else König, ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, para explicar la gestión de la entidad europea de la crisis del Banco Popular.

En caso de ser aceptada la solicitud, la formación morada espera que König aclare las circunstancias en torno a la decisión del organismo que dirige de decretar la liquidación del banco. Alberto Montero, diputado de Podemos, ha explicado a Público que la formación considera importante que la decisión, tomada por una institución supranacional, se explique en sede nacional.

El diputado ha llamado la atención sobre declaraciones de la presidenta del JUR en los días previos a la resolución de la liquidación del Popular, "en las que advertía de que tenía muchos problemas y no era una entidad viable", y que podrían haber precipitado su hundimiento. Ha indicado que Podemos pedirá explicaciones a la presidenta del JUR sobre esta actitud, que consideran llamativa para una persona cuyo cargo requiere prudencia.

Montero también ha señalado que König será llamada a definir los criterios que utiliza la Unión Europea para decretar el proceso a seguir en las crisis bancarias. "Tendrá que explicar cómo, cuando se ha adoptado un mecanismo único para toda Europa, en el caso de Popular se ha optado por la liquidación y en Italia se ha permitido el rescate a los bancos venecianos mediante contribuciones estatales", ha subrayado el diputado.

"No estamos diciendo que la segunda vía sea mejor, simplemente queremos explicaciones sobre por qué, si en la mayoría de los casos la UE apuesta por un bail-in por parte de los acreedores, en Italia se ha aprobado un bail-out por parte del Estado", ha añadido. Además, puntualiza que los bancos italianos no eran bancos sintéticos como el Popular, por lo que las repercusiones de su hundimiento "no habrían sido tan gravosas".

Ahora, será la Mesa de la Comisión la que determinará si la comparecencia será aprobada. La Mesa está compuesta por dos representantes del Partido Popular, dos del PSOE y uno de Ciudadanos. "Si Ciudadanos y PSOE lo consideran oportuno, sería posible llevar adelante la comparecencia", afirma Montero.