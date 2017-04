Las informaciones desveladas por 'Público'

La Justicia avala las informaciones de 'Público' sobre Ignacio González.

González miente sobre Segurisa - 22/01/2009

En una información publicada por el diario ‘El País', se explicaba que Ignacio González y su esposa habían viajado a Suráfrica en compañía del empresario Enrique Sánchez. González negó que el empresario le hubiera regalado el viaje y aseguró que nunca le había "adjudicado nada" a Sánchez. Pero era mentira. Como descubrió ‘Público', el Canal de Isabel II, que preside González, adjudicó en 2006 un contrato de 33,4 millones de euros a Segurisa, compañía de seguridad cuyo principal accionista es Sánchez.

El dossier que Rajoy no investigó -28/01/2009

En enero de 2009, cuando los asuntos de espionaje en el PP de Madrid centraban la actualidad política nacional, ‘Público' tuvo acceso a un dossier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial y las adjudicaciones sospechosas de Ignacio González. Como informó este diario, dicho dossier llegó a la cúpula del PP nacional, pero Rajoy decidió no investigarlo. En el documento, redactado a finales de 2006 o principios de 2007, se cifraba en 1,8 millones el patrimonio de González y de su esposa.

Un vicepresidente bajo sospecha -29/01/2009

En el dossier de 69 páginas sobre las actividades del número dos de Aguirre se explicaban con gran detalle las adjudicaciones sospechosas realizadas por organismos públicos presididos o controlados por Ignacio González. Entre ellas un campo de golf en el distrito madrileño de Chamberí, cuya explotación se la quedó una empresa del socio del hermano del vicepresidente. En el dossier también se hablaba de la adjudicación de las televisiones digitales y de la plaza de toros de Las Ventas.

Los negocios del hermano y del cuñado -05/02/2009

El Canal de Isabel II adjudicó en 2006 la explotación del campo de golf de Chamberí a la empresa Tecnoconcret , cuyo dueño era socio del hermano (Pablo González) y del cuñado (José Juan Caballero) de Ignacio González. Este ocultó a los consejeros del Canal sus vínculos familiares con la adjudicataria. Como desveló ‘Público’, basándose en documentos del Registro Mercantil, el hermano y el cuñado de González se convirtieron en 2008 en accionistas mayoritarios de Tecnoconcret.

Las subcontratas también quedan en casa -06/02/2009

El vicepresidente no sólo adjudicó el campo de golf de Chamberí al socio de su hermano y de su cuñado. Las obras de dicho campo también fueron realizadas por empresas vinculadas a su familia, mediante subcontratas recibidas de ACS. Y el cuñado de González fue uno de los promotores del proyecto. De todo ello quedó constancia en un vídeo promocional de una de las empresas beneficiadas, Only Golf Planning and Design. El vídeo fue luego manipulado, para eliminar el nombre del cuñado.

La fortuna de ser socio de los González -16/02/2009

Convertirse en socio de la familia del vicepresidente González es todo un acierto. Así se deduce al menos de la evolución de ingresos de Tecnoconcret, la empresa del socio (José Antonio Clemente) del hermano y del cuñado del vicepresidente. En 2005, la empresa facturó 95.336 euros. En 2006, año en que Clemente se asoció con la familia González, la cifra de negocio se disparó hasta 1,4 millones de euros. Y en 2007 superó los 1,7 millones. Es decir, en dos años, los ingresos crecieron un 1.686%.

Once preguntas para despejar sospechas -25/02/2009

Ante las informaciones que vinculaban a González con adjudicaciones sospechosas, el número dos de Aguirre decidió comparecer ante la Asamblea de Madrid, controlada con mayoría absoluta por el PP. Este diario publicó una lista con las 11 principales incógnitas que debía despejar el vicepresidente, entre ellas el motivo por el que adjudicó la explotación del campo de golf a un socio de su hermano y la razón por la que ocultó esa relación al resto de consejeros del Canal de Isabel II.

El vicepresidente oculta los datos relevantes -26/02/2009

En las cuatro horas de comparecencia ante la Asamblea, González evitó explicar por qué benefició desde su cargo como presidente del Canal de Isabel II a empresas vinculadas con familiares suyos. Tampoco ofreció información relevante sobre el viaje a Suráfrica con un empresario al que dio concesiones. Un viaje cuyos billetes González asegura que pagó en metálico, a pesar de que el coste aproximado era de 8.000 euros. ¿Cómo tiene tanto dinero en efectivo un funcionario? González nunca lo aclaró.

El misterio de un pelotazo en Arganda -08/03/2009

En un documentado análisis, Ignacio Escolar desveló que la cúpula del PP nacional había advertido en 2004 a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, de que se estaba tramando un pelotazo urbanístico en el municipio de Arganda. Y que, según contó el alcalde de dicha localidad, también del PP, era Ignacio González quien dirigía esa operación. Escolar terminaba su escrito con una pregunta que sigue sin respuesta: “Si Esperanza Aguirre lo sabía, ¿por qué razón no hizo nada para evitarlo?”.

Algo más que un profesor de pádel -16/03/2009

‘Público' desveló que la sociedad de capital riesgo de la Comunidad había inyectado 1,3 millones de euros en la empresa Ingesport, en abril de 2006. La principal particularidad de Ingesport es que en ella trabajaba un señor llamado Carlos Martín, que era profesor de pádel del número dos de Aguirre. Carlos Martín, ‘Charly' o ‘Carleto' para los amigos, pronto pasó de profesor de pádel a conseguidor de adjudicaciones públicas, trabajo para el que utilizó sus contactos políticos.

Reuniones que dejan rastro digital -17/03/2009

Este diario tuvo acceso a diversos correos que habían intercambiado el profesor de pádel de González, Carlos Martín, y el presidente de Ingesport. En esos correos quedaba claro que Ignacio González le prometió a su monitor deportivo una cita con el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para hablar de la adjudicación de un polideportivo. En otro correo, Martín se quejó de que se habían quedado sin concesión por no "haber soltado" lo que había que soltar.

El vicepresidente busca concursantes -11/05/2009

El número dos de Aguirre se reunió en su despacho oficial con el presidente de Ingesport, la empresa donde trabajaba su profesor de pádel, para plantearle que se presentara al concurso de adjudicación del campo de golf de Chamberí. Ingesport no se presentó finalmente y el profesor de pádel de González protestó amargamente al presidente de Ingesport. Al final, ya saben, la adjudicación se la quedó el socio del hermano y del cuñado del vicepresidente.