Una medida provisional evitará que ciegos y sordos deban pedir permiso médico para casarse

MADRID.- El Gobierno tomará medidas provisionales para evitar que la entrada en vigor de la reforma de Código Civil obligue a las personas sordas y ciegas a presentar un certificado médico para poder casarse.



El 30 de junio de 2017 entrará en vigor una nueva redacción del artículo 56, que establece que "si alguno de los contrayentes [de matrimonio] estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Organizaciones como el CERMI y la ONCE han denunciado esta medida por ser contraria a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.









La ONCE asegura que "existe acuerdo político para modificar el artículo" 56 del Código Civil, que requerirá la correspondiente modificación de la Ley en el Parlamento.



La ONCE, en un comunicado, explica que "mientras se aborda el trámite de modificación de la normativa", la Dirección General de los Registros y del Notariado lanzará una propuesta de resolución urgente ante la "aplicación restrictiva, excepcional y limitada" de la Ley. De esta manera, sólo podría solicitarse el certificado médico en caso de que "alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas".



De este modo, las personas ciegas y sordas no tendrán que pedir dictamen médico para casarse.