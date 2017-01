El miércoles será "el día más gélido de la semana" con temperaturas de hasta - 15ºC

Los expertos señalan que esta ola de frío "no es algo extraordinario", pero "no se ve todos los días" que a 1.500 metros de altura se prevean temperaturas de -9 grados centígrados que "aunque no es de récord, sí es bastante fría".











