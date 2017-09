“EEUU mantiene encerrado a Simón Trinidad en pésimas condiciones”

“Pase lo que pase, sabemos que somos más libres y humanos que ellos. ¡Hemos jurado vencer, y venceremos!”. Corría el mes de enero de 2017 y en Colorado, un estado del oeste de EEUU, el invierno se hacía notar con fuerza. En el interior de su prisión –situada en pleno desierto-, uno de los miembros más conocidos de las FARC leía aquella nota de sus compañeros, quienes se veían en la obligación de informarle que, muy a su pesar, no habían conseguido un indulto del presidente saliente Barack Obama. El expediente carcelario dice que el preso se llama Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, pero todos, amigos y enemigos, lo conocen por su otro nombre: Simón Trinidad.

En su país las cosas han cambiado, y mucho. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han convertido en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Mismas siglas (FARC), pero distintos medios: la guerrilla es ahora un partido político. Sin embargo, Trinidad sigue encerrado en la misma celda de siempre. Ese “siempre” empezó en enero de 2004, cuando el gobierno del derechista Álvaro Uribe –acérrimo enemigo de cualquier proceso de paz- consiguió detenerlo en territorio ecuatoriano. A finales de ese mismo año, Trinidad fue extraditado a los EEUU de George W. Bush. Allí quisieron imputarle cargos de narcotráfico, pero no lo lograron. No obstante, un juez estadounidense acabó condenándole a 60 años de prisión bajo la acusación de haber secuestrado a tres contratistas de la industria militar americana.

Hace siete años, Trinidad tuvo ocasión de mostrarle al mundo cómo le tratan los carceleros americanos: en una videoconferencia realizada para declarar ante un tribunal colombiano, el comandante de las FARC aparecía con manos y pies encadenados. “Además, tengo un cinturón en la pierna con miles de voltios (…) Cualquiera de los carceleros que está aquí puede accionar el mecanismo y producirme una fuerte descarga eléctrica”, relató.

Su abogado, el estadounidense Mark Burton, acaba de iniciar una gira por varios países de Europa para denunciar las condiciones en las que se encuentra su defendido. Público dialogó con él en la sede de Ezker Anitza (la IU vasca) de Bilbao, donde el pasado jueves por la tarde ofreció una charla. A la mañana había acudido al Parlamento Vasco para reunirse con el grupo de Elkarrekin Podemos. En un escenario u otro, Burton no se cansa de decir que Trinidad debe ser liberado.

Primero hablemos de los motivos de su visita a Euskadi.

Mi motivo es educar a la gente sobre mi cliente, que está en una cárcel de Estados Unidos en pésimas condiciones. Sé que la Unión Europea está acompañando la fase de implementación de paz en Colombia. Por ello, quiero buscar apoyo para su liberación. Debido a su historia, Trinidad es una persona muy importante en el proceso de paz. Hay que recordar que fue interlocutor del anterior proceso de paz de Caguán. Además, tanto él como su familia han tenido una historia muy larga de acción política en Colombia.

¿Tiene previsto realizar contactos en otros países de Europa?

Sí. He estado en Berlín, donde he hablado con integrantes del Parlamento alemán. Luego he estado en las oficinas del Parlamento Europeo en Bruselas con Javier Couso (europarlamentario de IU), además de otras personas.

Por otro lado, luego de visitar Euskadi viajaré a Alicante, de allí iré a la sede de la ONU en Ginebra y seguido a Londres. Finalmente pasaré por Madrid. Allí me reuniré con Marina Albiol (europarlamentaria de IU), Maite Mola (histórica integrante del PCE y de IU) y el abogado Enrique Santiago (quien ha trabajado en el proceso de paz colombiano). Todos estos contactos son muy importantes para conseguir apoyos políticos y crear condiciones a favor de su puesta en libertad.

¿En qué condiciones está encarcelado?

Hay que recordar que Trinidad llegó a EEUU el 31 de diciembre de 2004. Desde enero de 2005 hasta 2016 estuvo en aislamiento total. Su celda es de menos de 3X4 metros, por lo que permanecer allí dentro casi 24 horas al día era muy duro. Desde el año pasado puede tener contacto con otros prisioneros durante cuatro horas al día en una sala de la cárcel. Además, tiene una medida administrativa especial que le impide mantener contacto con gente de fuera. El Departamento de Justicia solamente permite que cuatro miembros de su familia y dos abogados podamos estar con él.

El vídeo difundido en 2010, en el que se le veía encadenado, resultó muy impactante.

Aquello se conoció porque un fiscal estadounidense había dado permiso para que compareciera mediante videoconferencia en unos procesos que se desarrollaban en los tribunales de Colombia. El juez colombiano se molestó al verle encadenado, ya que allí el acusado tiene derecho a estar libre, ya sea para escribir o para leer cosas. En esa ocasión, Simón hizo un discurso sobre sus condiciones. Posteriormente, a raíz de las quejas de aquel juez, EEUU decidió cortar las audiencias por videoconferencia. Ya no volvió a tener más.

¿Actualmente también es encadenado?

Sí, normalmente cuando está fuera de la celda permanece encadenado. Lo más increíble es que se trata de la prisión más segura de EEUU –está bajo tierra-. No entiendo cuál es la preocupación.

¿Trinidad estuvo al corriente de las conversaciones de paz en La Habana?

Allí tiene televisión y puede ver cadenas de noticias. Yo también le enseñé cosas sobre el proceso de paz.

Siguiendo lo establecido en el acuerdo de paz, ¿le correspondería estar en libertad?

No está escrito así, pero cualquier ex combatiente tiene derecho a acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, hay que recordar que él tiene derecho a acceder a reparaciones porque también es víctima del conflicto armado: su familia tuvo que marchar al exilio, su hermana fue secuestrada y su esposa y su hija fueron asesinadas.

Trinidad entendió que tenía dos opciones: abandonar el país o ingresar en la guerrilla. Fue entonces, en pleno genocidio contra la UP (formación política a la que pertenecía), cuando decidió meterse en las FARC. Luego se le acusó de muchas cosas, entre ellas de que era un alto mando de la guerrilla, pero en realidad él era un intelectual de ese grupo. Por todo ello, Trinidad puede someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Antes de terminar su mandato, Barack Obama se negó a incluirle en su último listado de indultos, a pesar de que las FARC habían reclamado que el gobierno de EEUU accediese a dejarle en libertad. ¿Cómo se recibió esa noticia?

Bueno, había muchas esperanzas de que eso ocurriese, porque el gobierno de Colombia, incluso el mismo presidente Santos, había hecho declaraciones públicas a favor de su liberación. Las FARC llegaron a hablar de este tema en una reunión con el ex secretario de Estado, John Kerry. Sin embargo, parece que el gobierno colombiano no había hecho un pedido formal ante EEUU, quizás porque sabía que la respuesta iba a ser negativa.

¿La situación de Trinidad ha variado en algo desde que Trump está en la Casa Blanca?

Hasta ahora sigue todo igual. No sabemos qué piensa Trump sobre el proceso de paz en Colombia. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, ha dicho cosas a favor, pero resulta difícil saber cuál va a ser la política del presidente en este tema.

¿Usted o algún otro representante legal de Trinidad han mantenido contactos con el gobierno de Trump por este asunto?

Aún no, pero en el marco de esta campaña también vamos a contactar con gente en Washington.

¿Alcanzaría con una decisión favorable de Trump para que fuese indultado?

Sí, claro. Trump, solamente con su firma, podría hacerlo. O bien un indulto, o bien una rebaja de la sentencia.

¿Usted tiene alguna esperanza de que eso pueda ocurrir?

No lo sé. Estamos trabajando para conseguir un ambiente más favorable hacia esa posibilidad. Además, ya hay antecedentes similares en otros casos.

“Trinidad sabe que estoy aquí”

¿Recuerda cuándo fue su última conversación con Trinidad?

Hace unas dos semanas.

¿Y de qué hablaron?

No puedo decirlo por confidencialidad, pero él estaba bien. También sabe que estoy aquí, haciendo esta gira por Europa.

¿Le dijo si confía en los resultados de su visita a este continente?

"Su liberación sería un regalo para el proceso de paz"

Todos tenemos esperanzas. Vamos a trabajar y educar a la gente para que consigamos mejores condiciones para su liberación. Eso es algo que los EEUU deberían hacer, porque significaría un regalo para el proceso de paz. Sería una acción muy bien vista por parte del pueblo de Colombia, porque no solamente las FARC quieren verle fuera de la cárcel: hay muchos sectores que están interesados en que eso ocurra, porque saben que es un personaje histórico muy importante.

¿Qué pueden hacer los representantes políticos europeos con los que usted va a mantener contactos?

Pueden hacer gestos públicos que muestren interés en este caso. Por ejemplo, una diputada alemana me dijo que pedirá al gobierno de EEUU que le conceda una visita con Trinidad. En el Parlamento Europeo también hay varios europarlamentarios interesados en ayudar, mientras que en el Parlamento Vasco he planteado que se haga alguna declaración al respecto. En general, veo que en Europa hay mucho interés en el proceso de paz. Eso es muy positivo.