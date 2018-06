El llanto desgarrador de los niños migrantes obligados a separarse de sus padres y encerrados en jaulas muestra una dura realidad en la frontera entre México y Estados Unidos. En las grabaciones de audio obtenidas por la ONG ProPublica, un agente fronterizo estadounidense compara con una "orquesta" los lloros de los menores y señala que lo único que falta "es alguien que la dirija".

Entre los sollozos de una decena de menores centroamericanos, sobresalen las burlas del agente de la Patrulla Fronteriza, una acción que ha abierto un debate internacional y que ha sido condenada, incluso por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

"Mi madre dijo que iría con mi tía, que vendría y me recogería lo antes posible", decía una niña salvadoreña de seis años que pedía en reiteradas ocasiones que llamen a su tía. Pero no es la única que pide ponerse en contacto con sus padres u otros familiares entre lágrimas. "Mami", "papá", "quiero ir con papá", gritan y lloran los niños en las grabaciones esperando que alguien los ayude.

La organización ha alertado de que más de 2.300 niños se han visto obligados a separarse de sus padres desde abril en la frontera con Estados Unidos tras la puesta en marcha de la política migratoria de "tolerancia cero" de la administración de Donald Trump.

La persona que realizó la grabación ha logrado que se sepa las consecuencias que trae la polémica medida migratoria ya que más de un centenar de menores son niños menores de 4 años.

La exprimera dama del país Laura Bush ha tildado la práctica de "cruel" e "inmoral". La Asociación Americana de Pediatras, por su parte, ha advertido de que la separación puede provocar "daños irreparables" a los menores.

Unos daños que no solo sufren los menores, sino también sus familiares, como afirma la tía de la niña salvadoreña de seis años. "Fue el momento más difícil de mi vida", dijo a ProPublica. "Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla y diciendo: ‘Prometo que me comportaré, pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola’".

La madre de la niña fue trasladada a un centro de detención en Port Isabel, Texas, y según la tía, no ha podido hablar con su hija.

"Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés, separados de sus padres mientras buscan seguridad en Estados Unidos son desgarradoras", ha asegurado Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF. Advierte de que "son experiencias traumáticas que pueden exponer a los niños más vulnerables a la explotación y el abuso, y a generarles un estrés tóxico".