La ONU teme que la situación en Gaza continúe deteriorándose en los próximos días y ha pedido a Israel que sólo utilice la "fuerza letal" como último recurso. Así lo expresó uno de los responsables políticos de la ONU, Tayé-Brook Zerihoun, en una reunión de urgencia convocada por el Consejo de Seguridad para analizar la violencia ocurrida en la frontera entre Gaza e Israel, donde al menos 16 palestinos murieron y cerca de 2.000 resultaron heridos después de que el Ejército israelí abriera fuego contra varios manifestantes que participaban en la Gran Marcha del Retorno.

La reunión del consejo estaba convocada inicialmente a puerta cerrada, bajo la presidencia de turno de Holanda, pero al no alcanzarse un consenso para una declaración conjunta al final de la sesión se decidió que fuera abierta.

En su informe ante el Consejo, Zerihoun, subsecretario general de Asuntos Políticos de la ONU, se hizo eco de los distintos documentos que ha recibido Naciones Unidas sobre los disturbios y dijo que estaba revisando de cerca la situación. "Existe el temor de que la situación pueda deteriorarse en los próximos días (...). Es imperativo que los niños no sean utilizados como objetivo", afirmó el alto funcionario de la ONU.

Zerihoun hizo un llamamiento a las fuerzas israelíes para que observen "la máxima contención" con el fin de evitar más muertos por estos disturbios, y dijo que ese país debe asumir sus responsabilidades. "La fuerza letal sólo debería ser usada como último recurso", agregó Zerihoun, que pidió que se haga una "adecuada investigación" sobre los hechos.

En su mensaje, el número dos del departamento de Asuntos Políticos de la ONU dijo que los disturbios son un "doloroso recuerdo" de la paz que falta en Oriente Medio y urgió a las partes para seguir avanzando en la solución de dos estados.

Coincidiendo con el final de la reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, por medio de un portavoz, afirmó estar "profundamente preocupado" sobre los disturbios en Gaza y pidió una "investigación independiente y transparente" de estos hechos. "Esta tragedia resalta la urgencia de revitalizar el proceso de paz", afirmó el portavoz, Farhan Haq.

La reunión del Consejo de Seguridad, convocada a iniciativa de Kuwait y que se prolongó por dos horas y media, la primera de ellas a puerta cerrada, se llevó a cabo con la sala del consejo vacía en los puestos del público. Algunas de las principales potencias, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Rusia, estaban representadas por figuras de segundo o tercer nivel.



En la reunión no participó ningún representante de Israel, pero sí acudió, como invitado, el de Palestina, Riyad Mansur, que calificó los hechos de "matanza". Mansur afirmó que "la mayoría de los manifestantes" eran personas que observaron un comportamiento "pacífico y no violento", que no podrían representar "ninguna amenaza" para las fuerzas de seguridad israelíes.

Egipto y Jordania condenan la violencia de Israel

Tanto el Gobierno de Egipto como el de Jordania han condenado el uso de la violencia por parte de Israel contra civiles desarmados.

El ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, que reiteró su apoyo al derecho de los palestinos a establecer un Estado independiente con su capital en Jerusalén Oriental, señaló en un comunicado que las autoridades israelíes se sirvieron de una "fuerza excesiva" para reprimir la manifestación organizada por el movimiento islamista Hamás. En la nota, Egipto pidió a todas las partes mantener la calma y la moderación y no poner en peligro la vida de los civiles.

Por su parte, el Gobierno jordano condenó el "uso de fuerza excesiva contra el pueblo palestino desarmado", y advirtió de que con estas prácticas puede "alimentar el extremismo y la violencia" en la región.

"Israel, como potencia de ocupación, tiene la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza", dijo el ministro de Estado para Asuntos de los Medios de Jordania, Mohamed Momani, citado por la agencia oficial de noticias, Petra.