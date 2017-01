El Parlamento británico votará el acuerdo final con la UE para el Brexit

LONDRES.- La primera ministra británica, Theresa May, confirmó este martes que someterá a votación del Parlamento de Westminster el acuerdo definitivo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). En un discurso en Londres, en el que detalló su plan de negociación sobre el Brexit, la conservadora May dijo que las dos cámaras del parlamentarias, comunes y lores, votarán sobre el acuerdo antes de que entre en vigor, previsiblemente en 2019.



Su anuncio de que someterá a votación el acuerdo final sobre el "Brexit" en ambas cámaras del Parlamento llega antes de que un tribunal se pronuncie sobre si May tiene competencias para comenzar el proceso de dejar la UE sin aprobación parlamentaria.



May está pendiente además de conocer este mes un dictamen parlamentario que podría obligarle asimismo a consultar con el Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará inicio al periodo de dos años de negociaciones con la UE. May ha indicado que activará el artículo 50 antes de que termine el próximo mes de marzo.

Al explicar sus planes, la premier argumentó que, a diferencia de otros países europeos, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita y que la soberanía parlamentaria es la base de su "acuerdo constitucional no escrito".



Además, la primera ministra confirmó que el Reino Unido convertirá las actuales leyes comunitarias en legislación británica cuando salga de la UE, pero será el Parlamento el que decida después qué cambios se harán en cada una de las normas legislativas. "Esto le dará al país la máxima certeza mientras salimos de la UE. Las mismas reglas y leyes se aplicarán el día después del 'brexit', igual que antes. Será el Parlamento británico el que decida sobre cualquier cambio a la ley después de un escrutinio y adecuado debate parlamentario", explicó May.

La política conservadora, que llegó al poder en julio pasado tras la dimisión de David Cameron por la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de junio, dijo que los británicos votaron a favor del control de sus "propios asuntos", por lo que, sentenció, "vamos a controlar nuestras propias leyes".



Con esta decisión, agregó May, el Reino Unido abandonará el mercado único de la Unión Europea cuando salga del bloque, afirmó el martes la primera ministra británica, Theresa May, poniendo fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que Londres pudiera buscar un Brexit suave.



Su declaración de que Reino Unido abandonará el mercado único fue su indicación más clara hasta el momento sobre sus planes para el futuro, tras meses de críticas de que no estaba siendo suficientemente transparente. "Quiero ser clara: lo que propondré no puede implicar la pertenencia al mercado único", dijo May a un auditorio compuesto por diplomáticos extranjeros y el equipo británico que negociará el Brexit en Londres. "En lugar de eso buscamos el mayor acceso posible mediante un nuevo acuerdo de libre comercio amplio, osado y ambicioso. Ese acuerdo podría tomar elementos de los actuales compromisos del mercado único, en ciertas áreas", aseveró.



Según May, el Reino Unido también dejará la jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo. "Dejar la Unión Europea significará que nuestras leyes serán decididas por (el Parlamento de) Westminster", puntualizó.



La decisión de los británicos de salir del bloque abrió un gran número de interrogantes sobre inmigración, los derechos futuros de los muchos ciudadanos europeos que ya viven en Reino Unido, si los exportadores mantendrán un acceso con arancel cero al mercado común europeo y si los bancos británicos aún podrán servir a clientes continentales.

La libra experimenta su mayor repunte diario desde 2008

La cotización de la libra esterlina ha experimentado este martes su mayor repunte diario desde octubre de 2008 después que explicase las líneas maestras de las negociaciones con Bruselas para efectuar el Brexit.



En concreto, la divisa británica se intercambiaba en los mercados a un máximo de 1,2347 dólares tras el discurso de May, lo representa una apreciación del 2,52%, el mayor repunte diario de la libra desde el pasado 29 de octubre de 2008.



No obstante, desde que se conoció la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea (UE), la libra acumula una depreciación del 16,5% frente al billete verde, lo que ha disparado la inflación hasta el 1,6% registrado durante el pasado mes de diciembre.