El fascismo del 'gurú' de Trump, en seis frases

MADRID.- El presidente electo de EEUU, Donal Trump, en su campaña electoral, se apoyó en una de las caras más visibles de la alt-right (derecha alternativa) estadounidense, Stephen K. Bannon. Tras su victoria en las urnas, el nuevo inquilino de la Casa Blanca vuelve a confiar en él, esta vez como su jefe de estrategia.



Bannon, marcado por controversias como las que ha protagonizado el magnate inmobiliario ahora presidente electo, es el cofunador de Breitbart News, una de las webs de noticias y opinión más leídas en estados Unidos caracterizada por sus tintes nacionalistas y conservadores. Realizó su máster en Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown. En 1983, Bannon se licenció en Harvard Business School. Fue oficial de la flota del Pacífico de la Marina de Estados Unidos y asistente especial del Jefe de Operaciones Navales del Pentágono.











Esta es una recopilación de algunas de las afirmaciones más impactantes del ultraderechista Bannon y otras de artículos que el apoya en Breitbart News con un claro tinte machista, antisemita e islamófobo.

"¿Preferirías que tu hijo tuviese feminismo o cáncer?"

En el medio que dirige han sido publicados artículos con ofensas a la mujer apoyadas por el estratega de Trump. En particular los artículos de Milo Yiannopoulos, un nacionalista radical del que Bannon habló en Vanity Fair: "Habeís oído hablar de Milo? Es genial."



"Los métodos anticonceptivos hacen que las mujeres enloquezcan y sean menos atractivas"

Algunos de los titulares que destacaban en la web del estratega de Trump fueron"Birth Control Makes Women Unattractive And Crazy", un artículo en el que se habla de como los métodos anticonceptivos hacen que las mujeres sean menos atractivas y se vuelvan locas y "There's No Hiring Bias Against Women In Tech, They Just Suck At Interviews".

Bannon fue acusado de violencia domestica

En este último se habla de la ineptitud de las mujeres en el mundo de las nuevas tecnologías. Además, en Breitrand News publicó un artículo en el que equipara el feminismo al cáncer. A esto se une que su ahora exmujer Mary Louise Piccard acusó a Bannon de violencia doméstica.



"No quiero que mis hijas vayan a una escuela con judíos"



"No me gustan los judíos ni la forma en la que crían a sus mocosos hijos" es lo que afirmó Bannon según las declaraciones que hizo su exmujer durante el juicio que se llevó a cabo después de que Piccard lo acusara de violencia doméstica. Estas declaraciones se hicieron cuando la pareja decidía cuál sería el colegio más indicado para las hijas que tienen en común.

"Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería"

La generalización sobre "todos" los musulmanes de Occidente también los acusa de cada vez simpatizar "más con los radicales y terroristas". Esta afirmación se puede encontrar en un artículo en Breitbart News en el que uno de los redactores ofrece un largo trabajo sobre los jóvenes seguidores del Islam. Habla de la "alta probabilidad" de que los seguidores del Islam apoyen ataques terroristas y suicidas.

"El miedo es una buena cosa. El miedo lleva a tomar medidas"

Así habló Bannon sobre el miedo en una entrevista sobre Generation Zero un documental económico. En una entrevista en The Daily Beast afirmó calificarse como leninista por que "Lenin quería destruir el estado y ese es mi objetivo también."

Bannon abusa de sus supuestos amigos y amenaza a sus enemigos

Ben Shapiro, un antiguo redactor de Breitbart News, descriió a su antiguo superior como "una figura vengativa, desagradable infame por abusar de sus supuestos amigos y amenazar a sus enemigos"

La igualdad de derechos se basa en la victimización de las minorías

"O son una víctima de la raza o son víctimas de su preferencia sexual. Son una víctima de género. Todo es victimización y los Estados Unidos es el gran opresor, no el gran libertador", es lo que afirmó Bannon en una entrevista radiofónica citada por Buzzfeed.



En la entrevista, Bannon aseguró que "la narrativa progresista ... es todo acerca de la victimización", y sugirió que el empuje por la igualdad de derechos para las minorías se trata de alegar injustamente que estan siendo oprimidos.