Carme Forcadell, acompanyada per Govern, diputats i alcaldes, declara davant el TSJC

BARCELONA. Carme Forcadell ha prestat declaració davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya i s'ha desplaçat a continuació a la seu parlamentària enmig de mostres de suport popular i institucional.



A la sortida, les persones concentrades davant la seu judicial l'han acollit amb el cant de "Els Segadors".



A primera hora del matí, centenars de ciutadans s'han concentrat a les portes del Parlament de Catalunya per fer costat a la seva presidenta, Carme Forcadell, i acompanyar-la en el seu camí a peu per anar a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.



Forcadell ha declarat com investigada per haver permès un debat parlamentari sobre el procés constituent, conegut com a full de ruta per a la independència del país.



Al costat de Forcadell es trobaven aquest matí el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, els membres del Govern, els expresidents del Parlament Joan Rigol i Ernest Benach, l'expresident Mas, diputats de l'oposició com Lluís Rabell i Mireia Boya, els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Gerardo Pisarello i Jaume Asens, al costat de centenars d'alcaldes de diferents poblacions de Catalunya i representants de diferents entitats.







Un nombre ja molt més gran de persones, concentrada davant del TSJC, que exhibien cartells amb la inscripció de la paraula "Democràcia", han aclamat a Forcadell amb el seu nom, han cridat a favor de la independència i han entonat l'himne de "Els Segadors "quan la presidenta a entrat a la seu judicial.



(Hi haurà ampliació)