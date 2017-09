Podemos acusa al PSOE de "frenar" su asamblea sobre Catalunya en Zaragoza

Podemos acusa al PSOE de intentar frenar la asamblea convocada por su grupo parlamentario para dialogar sobre la situación en Catalunya, este domingo. "El PSOE trata de frenar la asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza", aseguran a Público fuentes de la dirección del partido morado.

El miércoles, después de estudiar otras opciones, Unidos Podemos anunció que la asamblea tendría lugar en la Ciudad Escolar de Pignatelli, en manos de la Diputación de Zaragoza. Horas después, El Heraldo de Aragón publicaba unas polémicas declaraciones del presidente de la Diputación, el socialista José Antonio Sánchez Quero, a las que el equipo de Sánchez Quero se refiere como "su opinión". "[El espacio] Está a disposición de toda la sociedad, pero no voy a permitir que se celebre un acto que va en contra de la Constitución", dijo el miércoles por la noche Sánchez Quero.

También anunció que este jueves reuniría de urgencia al consejo de administración del centro, para que decida si autoriza definitivamente la celebración del acto. No obstante, desde la Diputación precisan a este diario que no se convocará a este consejo hasta que haya una petición formal para usar el espacio, que hoy afirman no haber recibido.

Un email de Zaragoza en Común

Y aquí hay un nuevo punto de fricción entre PSOE y Podemos. En un correo electrónico remitido por un asesor de Zaragoza en Común al que ha tenido acceso este diario, la formación que gobierna en Zaragoza explica las características del acto de Unidos Podemos, algo que contradice la versión del PSOE.

"Sirva este correo para confirmar la reserva del Salón de Actos de la "Residencia Escolar Ramón Pignatelli" para este domingo 24 de septiembre de 08:30 a 16 horas a fin de desarrollar un encuentro de parlamentarios nacionales y autonómicos de diferentes fuerzas políticas convocados por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos", reza el correo electrónico.

Fuentes del partido morado afirman que el email desmonta la versión de los socialistas de que no conocían la naturaleza del acto -muy difundido en medios de conunicación estos días-, e insisten en que "en los últimos días" han mantenido varias conversaciones sobre el evento, sin que nadie planteara problemas.