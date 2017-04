La expresidenta de la Comunidad de Madrid se está poniendo de perfil en su declaración como testigo ante el tribunal del caso Gürtel al negar que el consejero procesado en la trama, Alberto López Viejo, fuera de su entorno de confianza.

"Alberto López-Viejo no era una persona de mi confianza", ha enfatizado a preguntas de la fiscal Concepción Nicolas durante el inicio de su interrogatorio ante el tribunal del caso Gürtel, que celebra sus vistas en San Fernando de Henares (Madrid).

Sin embargo, ha dejado otra frase para la posteridad al darle una vuelta a su ya famoso "Yo destapé la trama Gürtel"". "Yo destapé la trama Gürtel, sin saberlo", ha dicho Aguirre eludiendo toda responsabilidad.

Aguirre demuestra ignorancia o mala memoria. Al ser preguntado si López Viejo fue adjunto a su campaña electoral de 2003 ha respondido: "No tenía ni idea. Yo era candidata". El director de la campaña de Aguirre fue el popular Juan Carlos Vera, que es quien ella propuso, "pero los demás, no".

Reconoce, sin embargo, que a Alberto López Viejo lo conocía de antes: "El organizó, creo recordar, cuando fue lo del chapapote, aquellos monos blancos". Esperanza Aguirre no recuerda qué necesidad hubo para que la polémica sociedad Arpegio pasara a manos de López Viejo como viceconsejero. La razón: "Yo no me ocupaba de la estructura orgánica".

Sobre la sociedad Arpegio, era la que contrataba con las empresas de la trama Gürtel que organizaron los actos de Esperanza Aguirre, la propia Aguirre ha dicho no saber nada:

- ¿Sabe si [López Viejo] tenía competencias para contratar y hasta que cuantía?

- No.

"No me he preocupado nunca ni creo que nunca se haya ocupado un ministro, un presidente o un alcalde de cómo se organiza el acto", se ha justificado Aguirre. Ella asegura que eran las consejerías las que proponían al Gabinete Técnico de la Presidencia los actos a los que podía acudir: "Mis actos los proponían al Gabinete Técnico de la Presidencia, y yo elegía aquellos a los que por interés u oportunidad política me interesaba acudir. Yo estudiaba las carpetas con la documentación que me pasaban las consejerías y no me ocupaba de la logística del acto".

Aguirre enfatizó que ella se preocupaba de estudiar el sitio al que iba, las inauguraciones y las personas con las que iba a hablar. Como presidenta de la Comunidad de Madrid, sostiene que los actos a los que ella acudía dependían de la dirección de Relaciones Externas, dependientes de López Viejo.

Aguirre ha desplegado el plumaje para describir los logros y las inauguraciones durante su etapa como presidenta. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha pedido que sintetice "un poco". Aguirre ha respondido que asistió a un gran número de actos porque "teníamos un programa electoral muy ambicioso".

Incluso ha alardeado de "la apertura de Palacios de Justicia" realizada en su época, cuando la Comunidad de Madrid destaca por la ausencia de una Ciudad de la Justicia de tal manera que los 700 juzgados están dispersos por todo el territorio.