Anticorrupción se querella contra el despacho fundado por Montoro por un contrato con Cámaras de Comercio

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes de Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006 (y del que se desvinculó dos años más tarde) por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio, han informado fuentes fiscales.

La querella se ha presentado en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid y está pendiente de turnarse al órgano que debe decidir sobre su admisión o no a trámite.

Entre los querellados estaría un hermano del ministro, Ricardo, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel.

Este despacho, un conocido lobby madrileño, fue creada por Montoro a su salida del gobierno de Aznar en el 2006, junto a numerosos colaboradores del ministerio de Hacienda de entonces, entre los que destacan Ricardo Martínez Rico (presidente ejecutivo de la firma, y ex secretario de Estado de Presupuestos), Salvador Ruiz Gallud (director del área fiscal del despacho, y ex director general de la Agencia Tributaria); Francisco Piedras Camacho (responsable del área económico-financiera de la firma, y exdirector del gabinete de la Secretaría de Estado), y Manuel de Vicente-Tutor (responsable del área regulatoria del despacho, y ex jefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria). Entonces se llamaba Montoro y Asociados.

Montoro se desvinculó del despacho cuando en 2008 se reincorporó a la política activa. En su momento, el ahora ministro señaló que cuando abandonó el despacho que había fundado dos años, la consultora no había contratado con ninguna administración.



Investigados desde 2014

Anticorrupción mantenía unas diligencias de investigación abiertas sobre la actividad de esta consultora por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado relacionado con un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le habría adjudicado sin pasar por los trámites que marca la Ley.

La investigación de Anticorrupción se inició en enero de 2014, para averiguar por qué se adjudicó ese contrato sin sacarlo a concurso público, ya que la ley establece que las adjudicaciones no pueden ser directas a partir de los 12.000 euros, y el precio inicial del contrato fue de 216.000 euros que posteriormente se rebajaron a 90.000.



El contrato firmado por Equipo Económico establecía la elaboración de un documento que sirviera como borrador para la ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en el año 2012, aunque no se aprobó hasta dos años después. Este documento analizaba el impacto que tendría esta nueva ley sobre las cámaras de comercio, sus funciones, modelo de negocio y naturaleza jurídica.