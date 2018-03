Las mentiras tienen las piernas muy cortas. Es lo que aún no ha aprendido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ocupa el despacho del que tuvo que salir su antecesor Jorge Fernández Díaz tras ser grabado conspirando contra sus adversarios políticos, sin que aún se haya descubierto quién lo hizo, como desveló Público en el verano de 2016.

Esta semana, el ministro ha mentido al diputado del PNV Mikel Legarda –y con ello a todo el Congreso y a todos los españoles–, quien le preguntó en la sesión de control al Gobierno si había tomado "alguna medida respecto al jefe de la Policía Judicial de Catalunya que detrás del perfil Tácito en Twitter lanza mensajes políticos relacionados con investigaciones dirigidas por él mismo".

Quien fuera presidente de la comisión de investigación sobre Las cloacas de Interior hacía referencia a las informaciones destapadas por Público hace unas semanas sobre el teniente coronel Daniel Baena, firmante de los informes sobre el proceso independentista que llegan al Juzgado de Instrucción Número 13 de Bárcelona, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, y por el que está imputado el anterior Govern de la Generalitat; el exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; y los presidentes de Òmnium Cultural y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Sin ruborizarse, Zoido contestó a Legarda que: "Según me informa la Dirección General de la Guardia Civil, no se da ninguna circunstancia objetiva que justifique la toma de medida alguna contra el teniente coronel Daniel Baena. Los comentarios a los que usted hace referencia no son imputables a él, ni siquiera bajo pseudónimo". Y aseguró que la única relación es que Baena sigue a Tácito, "como a otras 61 personas más".

"P: Nos hemos enterado de que eres Tácito en Twitter"

"Baena: Sí, pero es una cosa personal"

Quizás el ministro Zoido no haya mentido conscientemente y hayan sido los miembros de la Dirección General de la Guardia Civil que le prepararon la respuesta, presentada por escrito por el PNV casi una semana antes de hacerla, quienes le dieron una respuesta bien alejada de la realidad. Pero aquí se puede escuchar al propio teniente coronel Daniel Baena reconociendo que él es Tácito, aunque al ser interrogado sobre la falta de ecuanimidad de ese comportamiento intente argumentar que lo que pone ahí "no tiene nada que ver con las investigaciones" porque "lo que tiene que ver con las investigaciones lo pongo en el personal, Daniel Baena".

A continuación se puede escuchar la conversación íntegra, de principio a fin y sin cortar ni montar:

Periodista: ¿Sí? ¿El señor Daniel Baena?

Daniel Baena: Sí

P: Mire, soy Carlos Enrique Bayo, del diario Público. Le llamo por…

DB: ¡Hola, qué tal!

P: Hola, ¿cómo estás? Mira…

DB: ¡Bien, bien!

P: Vamos a ver… Nos hemos enterado de que eres Tácito en Twitter.

DB: Sí.

P: Entonces… entonces…Bueno, nos llama la atención pensar que si las opiniones que expones allí no son un poco incompatibles con la obligación de hacer informes ecuánimes sobre la situación y sobre las investigaciones y todo eso…

DB: Bueno… Pero tampoco eso no lo… Tampoco no, no… Digamos que es una cosa personal y no tiene nada que ver con… con eso… Y aparte que también lo gestiona otra gente ese perfil, ¿eh?, que no soy yo el único.

P: ¿No eres el único que gestiona el perfil 'Tácito'?

DB: No, no, no, no, no, no. No, no…

P: Bueno…

DB: No… no.

P: ¿Hay más?... ¿Pero también son… están digamos también con las investigaciones? ¿Están… forman parte de…?

DB: No, ahí no tienen nada que ver con las investigaciones. Lo que tiene que ver con las investigaciones lo pongo en el Daniel Baena, uno que es oficial…

P: Sí, sí, ese lo conozco también, sí, claro.

DB: Ese sí… sí. Pero el otro no… no… El otro, además lo hacemos un grupo de personas… los que nos miran eso… es… Además, si se fija, si se fija… bueno, eso sí… que no es…

P: Bueno, pero para el que sea que esté leyendo Twitter sin conocerlo, no le queda en absoluto claro que son ustedes mismos los que llevan esa identidad…

DB: No!, pero si es que no es una persona quien lleva eso… es que no es una persona, es un grupo de personas… Además que… Es un grupo de personas, ¡que no soy yo, además!

P: ¿Que no solamente eres tú?

DB: No, no, ni yo, simplemente… no… [se atrabanca] Ni yo, simplemente, si se retuitea algo… Y sí, algunas cosas, las que pongo en el mío, me lo dicen y "Oye, esto lo hemos mandado"… Pero no, no soy yo, no somos nosotros… O sea, no soy yo. O sea, no lo gestiono yo, eso… directamente.

P: ¿Pero conoces a las personas que lo llevan y cuánta gente es?

DB: ¿El qué?... No, hombre no puedo, porque si el que… si hay una persona involucrada yo no puedo decir eso.

P: Ya, ya, ya… Pero bueno, como al principio me has dicho 'sí, sí, sí estoy ahí, soy Tácito', pues pensaba que por lo menos formas parte…

DB: Noooooo… Porque… Nooooooo… Porque… Porque era… Porque pensaba que te refe… que se refería usted a otra cosa… No al perfil de Twitter.

P: Bueno, bueno, bueno… O sea, ¿no es usted el 'Tácito'?

DB: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no…

P: Bueno, bueno… Eh… En cualquier caso…

DB: Y si quiere… bueno, ya si quiere… no sé, nos vemos y hablamos, o lo que sea… Pero nooooo… Pero de esto ya le digo que nooooo… que nooooo… ¿vale?

P: Vale, vale, de acuerdo, pues nada, muchas gracias.

DB: ¡¡Un abrazo, eh!!

P: Un abrazo. Hasta luego, adiós.



Sanción bajo el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil

El diputado Mikel Legarda explicó también que desde 2012 el teniente coronel Baena ha publicado más de 4.500 tuits bajo el pseudónimo de Tácito “mostrando sus ideas políticas e incurriendo”, a juicio del PNV, “en faltas muy graves según el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”. Así, Legarda procedió a la lectura de algunos de estos mensajes, como los siguientes:

“El Estado ha vencido a la mafia instalada en las instituciones de todos; le ha quitado el poder al imponer el silencio en Cataluña”; o el publicado los días previos al 1-O: “Pongan las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza. Sin movimientos bruscos. Gire”

Tuit difundido por el teniente coronel Daniel Baena, bajo el pseudónimo de Tácito, diez días antes del referéndum del 1 de octubre.

Legarda añadió que “el Jefe de la Policía Judicial en Catalunya no puede manifestar opiniones políticas y menos aún respecto de las personas y grupos políticos a los que investiga y sobre los que emite informes que serán usados procesalmente en su contra”.. Y concluyó: “Con esa gente a su mando, sólo nos queda sumarnos a aquella expresión que primero se atribuyó al Conde de Romanones y que luego hemos escuchado en boca del Sr. Rajoy: ¡Qué tropa, joder, que tropa!”