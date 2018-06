La comisión del Alvia arranca escuchando a la víctimas y espera en julio a los exministros

La comisión de investigación parlamentaria del accidente del Alvia 04155, que el 24 de julio de 2013 costó la vida a 80 personas y dejó heridas a 144, se ha reunido hoy y ha cerrado una lista de 49 comparecientes y el orden de dichas comparecencias. La portavoz de En Marea, en dicha comisión, ha declarado a la salida que, por fin, "están todos de acuerdo en que esto tiene que coger el mayor ritmo posible, cuanto antes" y se nota.



El presidente de la comisión, Feliu Joan Guillaumes, del PDeCat, ha anunciado que solicitará a la mesa del Congreso que se habilite en julio, también, la comisión para continuar con las comparecencias, que empezarán a finales de junio. Su idea es que en julio la comisión se reúna dos días a la semana y reciba a tres comparecientes, en cada reunión. El orden acordado por unanimidad de todos los grupos es: víctimas, técnicos y políticos, en último lugar. Aún así, las fuentes parlamentarias, consultadas por Público, anuncian que está previsto que sea antes del fin del verano, es decir en julio, cuando contesten ante la comisión las personalidades más destacadas citadas: la actual presidente del Congreso, Ana Pastor (ministra de Fomento en el momento del accidente), Rafael Catalá, exministro de Justicia y Secretario de Estado de Infraestructuras, en aquel momento, y José Blanco, ministro de Fomento socialista de 2009-2011.



El compareciente número 50 de la lista prevista queda en el aire por falta de acuerdo. En Marea ha solicitado que sean las víctimas, también, las que cierren esta comisión y no solo las que la abran. Hoy no se ha aprobado su propuesta pero ha quedado en el aire su renegociación en próximas fechas.



En cualquier caso la Plataforma Víctimas Alvia 04155 y la Asociación de Perjudicados por el accidente ferroviario del Alvia, serán los primeros en tomar la palabra en esta comisión.



Alexandra Fernández, la portavoz de En Marea, además, nos ha adelantado que, en su reciente reunión con la Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, ésta le anunció un nuevo informe de la Agencia Europea Ferroviaria que va a volver a denunciar, como ya hizo hace un año, que la comisión de investigación que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió de este terrible accidente, no contó con los requisitos de neutralidad imprescindibles y volverá a solicitar reabrir dicha investigación interna, para que el estado español cumpla la normativa europea.

Fernández, ha aprovechado el momento para pedir al nuevo ministro de Fomento que reabra la investigación.