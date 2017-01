Cospedal cede ante los familiares del Yak-42 y la oposición: explicará lo que Defensa sabe del accidente

@CdelCastilloM



MADRID.- La ministra María Dolores de Cospedal ha intentado empezar con buen pie en el Ministerio de Defensa, pero la herencia recibida de sus antecesores conservadores no se lo está poniendo fácil.



A los pocos días de asumir el cargo un legionario se declaraba en huelga de hambre frente a la sede central del Ministerio para denunciar que su departamento obliga a los militares heridos a mantener costosos procesos legales contra Estado para reclamar sus pensiones.



Poco después, Cospedal tuvo que asumir la necesidad de arrojar algo de luz sobre el oscuro presupuesto de Defensa que manejaba Pedro Morenés, comprometiéndose a incluir en la partida oficial gastos que hasta ahora habían quedado fuera, como el pago de la deuda de armamento. Esto provocará un aumento del presupuesto de Defensa de al menos un 30% en 2017 en una época de recortes en partidas sociales.



Ahora, un informe del Consejo de Estado dictamina que su Ministerio fue responsable patrimonial del accidente del Yak-42 en el que murieron 75 personas —62 de ellos militares españoles—, la mayor tragedia en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas. Defensa, de momento, no ha querido dar ningún comentario al respecto del informe, que supone la primera vez que un organismo oficial le culpa de la catástrofe.







Los familiares de las víctimas solicitaron una reunión urgente con Cospedal al conocer el dictamen del Consejo de Estado, a lo que ésta ha accedido la mañana de este miércoles. "Ella no tiene ninguna responsabilidad en este tema: la responsabilidad es del señor embajador en Londres [Federico Trillo] y del que era presidente en aquel momento, José María Aznar", ha reconocido Paco Cardona, vicesecretario de la asociación de víctimas.



Sin embargo, Aznar ni está ni se le espera, y ante la negativa del PP a hacer responsable a Trillo —tanto el vicesecretario de comunicación Pablo Casado como Mariano Rajoy lo descartan, aunque sus horas como embajador en Londrés están contadas—, será Cospedal la encargada de dar la cara ante los familiares tras trece años de ninguneo institucional.



La ministra se ha comprometido a "escucharles", aunque Cardona ha explicado a este medio que lo que las familias desean es escuchar, de una vez por todas, a alguien que asuma la responsabilidad de los hechos y pida perdón.

"Perdón en la tribuna del Congreso"

"Lo único que pedimos es que alguien del Gobierno de España suba a la tribuna del Congreso, no a una comisión, y nos pida perdón por todo este tiempo, en el que nos han llamado locos y que ofendíamos la memoria de las víctimas", exige Cardona, que perdió a un hijo en el accidente.



De momento, Cospedal no tiene ningún acto programado hasta la celebración de la Pascua Militar, el 6 de enero. Tampoco ha respondido a las peticiones de este y otros medios para que se posicione sobre el dictamen del Consejo de Estado.



La ministra sí ha recogido en cambio el guante de la oposición, que este martes pidió en bloque su comparecencia en sede parlamentaria. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC hicieron oficiales solicitudes para su comparecencia, y un día después Cospedal ha solicitado comparecer en la comisión de Defensa. Sin embargo, el parón que atraviesa la actividad parlamentaria este mes de enero también la parapetará: el Congreso no reanudará su actividad normal hasta febrero.



Hasta ahora, la ministra ha ocupado su agenda en visitar a los distintos destacamentos de militares españoles, en especial los desplegados en el extranjero. En sus visitas a los soldados, Cospedal repite un mensaje: "Sois la imagen de España en lo profesional, en el espíritu militar y en la humanidad".