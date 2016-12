Podemos da por zanjado el incidente entre el juez Yllanes y Monedero

MADRID.- Los principales dirigentes de Podemos han dado hoy por zanjado el incidente que, según denunció el juez en excedencia y diputado de la formación, Juan Pedro Yllanes, se produjo en la cafetería del Congreso cuando dijo que el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, le había amenazado.



El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en declaraciones en el Congreso, ha agradecido a Monedero y a Yllanes que hayan cerrado con "mucha elegancia" su desencuentro de las últimas horas. "La militancia se merece un respeto", ha dicho.







Iglesias ha revelado que ha hablado con los dos después de que este jueves Yllanes denunciara a través de Telegram haber sido "amenazado" de Monedero en el comedor de la Cámara Baja, una versión que el cofundador de Podemos negó y que achacó a un "malentendido". El máximo dirigente de la formación morada ha querido darles las gracias por haber zanjado finalmente el asunto con el bueno tono que lo han hecho y por haber reconocido que "hay cuestiones que se tienen que discutir en otros ámbitos".



Sobre todo porque, según ha confesado, en las últimas horas ha recibido muchos mensajes de la militancia que le han llegado al "corazón" porque coincidían en asegurar que "no se merecían" esta situación. "Como secretario general tengo que defender la dignidad de mi partido, que es defender la dignidad de sus militantes, y la dignidad de mi partido se ve muy debilitada cuando determinadas cosas se usan para enfangar el debate", ha concluido.

Errejón: "Me sumo a la petición que han hecho los dos para que seamos capaces de debatir con fraternidad, lealtad, buen tono y respeto"

Por su parte, Íñigo Errejón, en rueda de prensa para presentar su propuesta sobre las reglas que deben regir la Asamblea Ciudadana de febrero, ha coincidido en que tanto Monedero como Yllanes han dado el asunto por zanjado. "Tengo un inmenso respeto a Yllanes, ha dado el asunto por zanjado, y no tengo nada más que añadir. Me sumo a la petición que han hecho los dos para que seamos capaces de cuidar nuestros procesos y debatir con fraternidad entre compañeros, lealtad, buen tono y respeto", ha dicho Errejón.



El eurodiputado de la corriente anticapitalista Miguel Urbán no ha querido entrar en más detalles y únicamente ha constatado que ambos "han aclarado la situación."

Monedero: Ha sido un "malentendido" que está "solventado"

El propio Monedero ha asegurado este viernes que el incidente con el juez en excedencia ha sido un "malentendido" que ya está "solventado". En declaraciones a Cuatro, el cofundador de Podemos ha dicho que "entre las mentiras y los malentendidos" hay muchos grados, a la vez que ha lamentado que Yllanes y él no discutieran todo antes de despedirse.



El cofundador de Podemos ha opinado que no deben protagonizar "culebrones" y que lo que toca es un "debate fuerte de ideas y trabajar conjuntamente" porque para los "agujeros de la democracia hace falta que una fuerza política como Podemos esté cohesionada".



Por su parte, secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha asegurado respecto a la polémica que "los dos han confirmado que es un simple malentendido". "Hablaron y lo aclararon", ha explicado.