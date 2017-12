Elecciones en jueves, convocadas por el Gobierno español y con dos candidatos en prisión. C's gana las elecciones en Catalunya en votos y en escaños, pero el auténtico vencedor ha sido el independentismo, que conserva la mayoría absoluta que ya obtuvo en 2015 y que ha renovado en las elecciones al Parlament con mayor participación en la historia. Así te lo hemos contado.



Rajoy reúne este viernes el Comité Ejecutivo tras su debacle electoral en Catalunya



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado este viernes una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP para analizar los resultados en las elecciones del 21 de junio, en las que la candidatura encabezada por Xavier García Albiol ha sufrido un batacazo electoral logrando solo tres diputados, quedando relegada a última fuerza política en el Parlamento catalán. Con el 99,86 escrutado, el PP ha conseguido 184.041 votos y tres diputados, siete menos que en las autonómicas del 27 de septiembre de 201%. Por el camino se deja más de 165.000 votos, muchos de los cuáles han ido a parar a Ciudadanos (Cs), que es partido ganador de los comicios con más de un millón de votos y 37 escaños.

El PP admite el mal resultado, pero insiste en que el Estado no ha fracasado



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha admitido el mal resultado de su partido en las elecciones catalanas, pero ha advertido de que seguirá velando por que se cumpla la ley y se respete la unidad de España y la soberanía nacional. En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Casado ha subrayado que el PP está "a las duras y a las maduras" y lleva cuarenta años defendiendo España en Cataluña, "a veces en franca soledad, ahora con más compañía" y pese a los "insultos o escraches" nunca ha "flaqueado". Tras felicitar a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, por su victoria, Casado ha insistido en que el Estado "no ha fracasado porque ha conseguido que la ley rija en Catalunya".



Badia del Vallès, el municipio más constitucionalista, y Cava, el más independentista de Catalunya



El municipio barcelonés de Badia del Vallés ha sido el que ha concentrado un mayor porcentaje de voto a los partidos constitucionalistas en las elecciones del 21 de diciembre, mientras que la localidad de Cava, en Lleida, ha sido la más independentista: todos los votantes, salvo uno, han optado por partidos secesionistas.

En Badia del Vallès, un 79,02% de las 8.262 personas que han acudido a las urnas han optado por partidos contrarios a la independencia. Ciudadanos, con un 39,25%, ha sido la candidatura más votada, seguida por el PSC, con un 23,48%. En este municipio, Esquerra Republicana ha logrado la tercera posición, con el 11,60%, y Junts per Catalunya la sexta, con apenas un 3,75% de los sufragios.

Unos resultados completamente diferentes a los de Cava, una pequeña localidad de la comarca del Alt Urgell. Allí, de sus 35 votantes, 34 han apoyado a formaciones independentistas: 15 a ERC, 14 a JuntsxCat y 5 a la CUP. El único voto discrepante ha ido a parar al Partido Popular.

Domènech dice que no es el resultado esperado y pide reflexión a la izquierda



El cabeza de lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha admitido que los ocho diputados que ha obtenido la formación "no es el resultado esperado" y ha pedido a la izquierda que abra una reflexión ante la mayoría de derechas que han refrendado las elecciones. Los comunes han recibido en toda Catalunya más de 320.000 votos, que representan un 7,44 % y les otorgan ocho escaños, tres menos que en las anteriores elecciones, cuando se presentaron bajo el nombre de Catalunya sí que es Pot.

Puigdemont: "Hay mayoría en votos y escaños que pide un referéndum"



El presidente de la Generalitat de Cataluña cesado Carles Puigdemont dijo este jueves que tras las elecciones "hay mayoría en votos y escaños que pide el referéndum" pues "hay 57 diputados en contra de la consulta frente a 78 a favor". "Hoy hay muchos que deben tomar nota", señaló Puigdemont, que añadió que "la mayoría absoluta independentista sigue intacta" pese a que, según él, las fuerzas secesionistas lo tenían "todo en contra".

ERC logra el mejor resultado de su historia en autonómicas aunque no logra superar a Puigdemont y Cs



Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha logrado este jueves el mejor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas, aunque los 32 escaños cosechados no han sido suficientes para superar a Junts per Catalunya y Ciudadanos. Con su presidente y candidato, Oriol Junqueras, en la cárcel, ERC ha conseguido superar los 900.000 votos y un porcentaje del 21,40 por ciento, aunque se queda como tercera fuerza política en el nuevo Parlament.

Rosa Díez afirma que Catalunya puede convertirse en "Las Hurdes del siglo XXI"



La cofundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha señalado la noche de este jueves que si los "golpistas" logran la victoria en las elecciones catalanas, Catalunya puede acabar convirtiéndose en "Las Hurdes del siglo XXI". El PSOE de Extremadura ha reclamado que "retire inmediatamente" este juicio sobre la comarca cacereña.

Lo diré a pesar de que es políticamente incorrecto: si hoy ganan los golpistas, Cataluña será en unos pocos años Las Hurdes del siglo XXI. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 21 de diciembre de 2017

Una afirmación a la que el PSOE de Extremadura ha replicado también a través de un 'tuit', en el que le reclama que "retire inmediatamente el juicio que ha emitido sobre Las Hurdes". En ese mismo mensaje, el PSOE extremeño aprovecha para invitar a Díez a que "compruebe lo maravilloso de sus gentes y paisajes para ver el error que ha cometido".

Le pedimos a @rosadiezglez que retire inmediatamente el juicio que ha emitido sobre Las Hurdes y de paso la invitamos a que compruebe lo maravilloso de sus gentes y paisajes para ver el error que ha cometido. — Extremadura PSOE (@psoeex) 21 de diciembre de 2017

Díez ha vuelto a tuitear para confirmar que "efectivamente, casi la mitad de los catalanes que han ido a votar quieren que Cataluña se convierta en Las Hurdes del siglo XXI".

Pues efectivamente, casi la mitad de los catalanes que han ido a votar quieren que Cataluña se convierta en Las Hurdes del siglo XXI. Es una patología y como tal debe ser tratada:batas blancas. https://t.co/JrfIr09HZ2 — Rosa Díez (@rosadiezglez) 21 de diciembre de 2017

El PP se queda con un escaño menos que la CUP

Con el 98.58% escrutado, Ciudadanos ha sumado un diputado más, 37, mientras que el PPC ha restado uno, por lo que se queda con 3, uno menos que la CUP.

El batacazo electoral sufrido por el Partido Popular no tiene precedentes; no sólo ha perforado su suelo en Catalunya, situándose a la cola de las formaciones que logran representación en el nuevo Parlament, sino que además esto ocurre después de haber gastado la friolera de 1.8 millones de euros en la campaña, igual que ERC -tercera fuerza-, y a apenas 300.000 euros de Ciudadanos, ganadora de los comicios.



Albiol ve con preocupación el futuro de Catalunya ante el hundimiento del PPC



El cabeza de lista del PPC en el 21-D, Xavier García Albiol, ha expresado su preocupación por el futuro económico y social de Catalunya, después de que su partido haya cosechado el peor resultado de su historia, al obtener cuatro diputados, siete menos que en 2015 y los mismos que la CUP. Los peores resultados que las encuestas auguraban para el PPC se han cumplido y los populares se han convertido en una fuerza secundaria en el Parlament, donde dejan de tener grupo propio, tras haber logrado algo más de 176.600 votos, casi la mitad que en las elecciones de hace dos años, en una jornada marcada por una participación récord, de casi el 82 % del censo.

Con el 96% escrutado, el independentismo logra la mayoría absoluta con Cs como primera fuerza

Cs sigue en cabeza en las elecciones al Parlament, al lograr 36 diputados, dos por encima de JxCat, que cuenta con 34, una vez escrutados el 96,40 % de los votos. En tercera posición se sitúa ERC, con 32 diputados, a la que siguen el PSC con 17, CatComú con 8 y, en último lugar, CUP y PPC empatados a cuatro escaños.

Con el 82,5 % escrutado, el independentismo logra la mayoría absoluta con Cs como primera fuerza



Cs sigue en cabeza en las elecciones al Parlament, al lograr 36 diputados, tres por encima de JxCat, que cuenta con 33, una vez escrutados el 82,50 % de los votos. En tercera posición se sitúa ERC, con 32 diputados, a la que siguen el PSC con 18, CatComú con 8 y, en último lugar, CUP y PPC empatados a cuatro escaños.

JuntsxCat se impone en Pontons (Barcelona), la única alcaldía catalana del PP



JuntsxCat se ha impuesto en Pontons, el pueblo donde el PP tiene la única alcaldía catalana, con el 35,76% de los votos -103-, seguido de ERC en segundo puesto, con el 19,10% -55 apoyos-; Cs, con el 17,01% -49-, y con los populares en cuarta posición, con el 13,19% de los votos -38-. En las anteriores elecciones autonómicas, del 27 de septiembre de 2015, el PP se situaba en segunda posición, con el 22,14% de los votos, por detrás de JxSí -44,29%-, y por delante de la CUP -11,07%-, Cs -6,79%- y PSC -5,36%-.



"Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña". Así reza el texto, publicado en el BOE, que desarrolla el artículo 155 de la Constitución. Es decir, que la vigencia del mismo termina en cuanto haya un nuevo equipo de Govern tras conocerse los resultados de este 21-D. Por Paula Díaz.



La Junta Electoral investiga a un presidente de mesa por esconder sobres con papeletas de Ciudadanos

Los Mossos d'Escuadra han acudido al colegio de Pompeu Fabra para investigar a un presidente de mesa por esconder sobres con papeletas de Ciudadanos, según publica el rotativo ReusDiari.cat. Según diversos testimonios, el hombre ha hecho unos movimientos extraños con unas papeletas y se las ha entregado a un elector antes de votar. Los interventores y apoderados de varios partidos han dado un toque de atención al presidente de la mesa. Según el rotativo, además, había sobres de Ciudadanos detrás de la silla del presiente de mesa.



En Comú-Podem, pieza clave para formar un Gobierno junto con ERC, JxCat y la CUP

Según los sondeos elaborados por Celeste-tel y GAD3 -y publicados por La Vanguardia y eldiario.es-, En Comú-Podem sería la pieza clave para formar un gobierno junto con ERC, JxCat y la CUP. Los partidos autodenominados constitucionalistas (PPC, Ciudadanos y PSC) no sumarían los diputados suficientes para gobernar.

En el sondeo a pie de urna de GAD3: ERC, JxCat y la CUP sumarían 67-71, pero necesitarían los diputados de En Comú-Podem para obtener 74-79 diputados, y por lo tanto, tener asegurado un gobierno. Por otro lado, Ciudadanos, PP y PSC sumarían lo lograrían la mayoría absoluta al obtener 55-62 diputados.

Según el sondeo de Celeste-tel: ERC, JxCat y la CUP, con 64-67 diputados, no lograrían la mayoría absoluta, por lo que precisarían los diputados de En Comú-Podem para obtener 70-76 diputados. En este caso, los partidos constitucionalistas tampoco tendrían la oportunidad de formar gobierno al obtener entre los tres 59-32 diputados.

Rajoy llega a sede del PP para seguir el resultado de los comicios catalanes



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado a la sede nacional del PP poco antes de las ocho y media de la tarde para seguir los resultados de las elecciones autonómicas catalanas. También están ya en el edificio de la calle Génova la mayor parte de la cúpula popular: la secretaria general, María Dolores de Cospedal, el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, y los vicesecretarios Javier Arenas y Pablo Casado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamría, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se encuentran asimismo en la sede del partido.

Ciudadanos arrasa y el independentismo roza la mayoría absoluta, según los sondeos de 'La Vanguardia'

Ciudadanos (Cs) sería primera fuerza en las elecciones catalanas del 21D con una horquilla de 34-37 diputados, seguida muy de cerca por ERC, con 34-36 diputados, que podría sumar la mayoría absoluta en el Parlament junto a las otras formaciones independentistas, JXCat (28-29) y la CUP (5-6), según una encuesta telefónica del Grupo Godó.

Las distintas plataformas del Grupo Godó -La Vanguardia, RAC1 y 8TV- han lanzado esta encuesta al cierre de las urnas, a las 20 horas, un sondeo realizado por la empresa GAD3 a partir de 3.200 entrevistas telefónicas hechas durante toda la campaña electoral y hasta las 19.00 horas de hoy jueves.

Se cierran los colegios electorales a las 20.00 horas

Los colegios electorales de las elecciones catalanas han cerrado a las 20.00 horas de este jueves, tras una jornada marcada por las colas y una elevada participación. Los colegios han abierto a las 09.00 horas y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, ha destacado que la jornada ha transcurrido sin incidencias remarcables y que éstas, como algún retraso en el inicio o una actuación policial para retirar alguna pancarta o cartel, han sido menores que en otros comicios.



La participación sube más de cinco puntos en Barcelona, Lleida y Tarragona y se recupera en Girona



La participación en las elecciones catalanas al Parlament de este jueves ha subido más de cinco puntos hasta las 18.00 horas en las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona, mientras que el aumento ha sido menor, de tres puntos, en Girona, según datos ofrecidos en rueda de prensa por el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

En concreto, la provincia de Barcelona ha registrado una participación del 68,66%, 5,45 puntos más respecto al 63,21% alcanzado en las elecciones del 27 de septiembre de 2015; Girona un 68,21% (+3,13 puntos), Lleida un 66,68% (+5,57 puntos) y Tarragona un 66,85% (+5,07).

En el conjunto de Catalunya y con el 99,98% de las mesas electorales contabilizadas, un 68,32% de los catalanes ha acudido a las urnas, 5,2 puntos más respecto a los comicios de 2015.

Catalunya en Comú-Podem cree que la alta participación puede favorecerles

Fuentes de la candidatura que lidera Xavier Domènech trasladan a 'Público' que valoran "postivamente" la participación en general, y específicamente el fuerte aumento registrado en Hospitalet y Cornellà. No obstante, reconocen que tampoco pueden descartar que este incremento de la participación beneficie en su lugar a Ciudadanos o al PSC. El candidato a la Presidencia de la Generalitat todavía no ha llegado a la sede desde la que seguirá la noche electoral, en Barcelona. En Madrid, la Ejecutiva de Podemos seguirá los resultados desde su sede, en la calle Princesa, y previsiblemente comparecerá alguno de los portavoces tras la valoración de Domènech. La rueda de prensa en la que Los Comunes valorarán los resultados de forma detallada está prevista para este viernes a las 10.30 horas, en el Centro Cívico Convent de Sant Agustí.

Barcelona, la provincia donde más ha subido la participación que se recupera en Girona

A las 18:00 horas, la participación en Barcelona ha incrementado 5.54 puntos respecto del 2015, con un 68,66%. En Tarragona, la participación ha alcanzado el 66,85%, 5.07 puntos más que en 2015. En cuanto a Girona, la participación ha subido 3.13 puntos más que en 2015, con el 68,21%. Por último, en Lleida se ha registrado un 66.68% de participación, 3.13 puntos más que hace dos años.

¿Cuándo deja de aplicarse el 155?

"Las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña". Así reza el propio texto normativo que desarrolla el artículo 155 de la Constitución y que entró en vigor desde su publicación en el BOE, el pasado 28 de octubre. Es decir, como especifica la propia norma, el 155 termina una vez se haya formado un nuevo Govern tras la convocatoria electoral de hoy.

Así lo han constatado también en las últimas semanas diversas fuentes del PP y del Gobierno central, incluido el propio Rajoy, que esgrime que

"ante una situación excepcional, se tomó una medida excepcional y las medidas excepcionales no deben prolongarse en exceso en el tiempo". Eso sí, en caso de repetición de elecciones, la injerencia de Moncloa en el Govern catalán continuaría hasta que estas se produjeran -serían en mayo o junio, según la normativa electoral- y hubiera un nuevo equipo en la Generalitat.

Puigdemont y sus consellers en Bélgica comparecerán juntos a las 22.00 horas



El presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica comparecerán juntos este jueves a las 22.00 horas, dos horas después del cierre previsto de los colegios electorales. Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín seguirán juntos la noche electoral desde el céntrico Square-Brussels Meeting Centre, a pesar de que los tres primeros son candidatos de Junts per Catalunya y los dos últimos de ERC. Fuentes del entorno de Puigdemont explicaron a EFE que algunos miembros de la lista de JxCat han viajado hasta Bruselas para acompañar a Puigdemont y los consellers, aunque no han adelantado nombres.

La participación a las 18.00 horas alcanza el 68%, cinco puntos más que en 2015

El 68,32% de los catalanes llamados a votar ya han pasado por las urnas, según el segundo avance de participación en las elecciones del 21-D. La cifra es cinco puntos mayor a la de 2015, cuando se situó en un 63,12%. Ésta es la cifra de participación según la web resultats.parlament2017.cat, a la espera de que comparezca en rueda de prensa el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

Junqueras: "La cárcel no nos debilita. Al contrario. Nos hace más fuertes"



El vicepresidente del Govern cesado y cabeza de lista de ERC en las elecciones del 21D, Oriol Junqueras, ha difundido a través de Twitter una carta manuscrita del 8 de diciembre desde la prisión de Estremera (Madrid), en la que asegura: "La cárcel no nos debilita. Al contrario. Nos hace más fuertes". En la cuenta personal de Junqueras en Twitter han sido colgadas las imágenes de los dos folios que ocupa la carta, en la que explica que no ha querido "evitar la prisión, porque este es el mejor testimonio de nuestro compromiso absoluto con el humanismo y la no violencia".

Carta de Junqueras:



"Estimats amics! La presó no ens afebleix. Ans al contrari. Ens fa més forts..." pic.twitter.com/5iscpdfNap — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

Las televisiones renuncian a las encuestas a pie de urna antes del escrutinio final



Las cadenas públicas TVE-1 y la autonómica TV-3, y las privadas de Atresmedia y Mediaset han renunciado a las encuestas a pie de urna antes del escrutinio final, según ha informado El Periódico. En esta ocasión, no publicarán sus sondeos tras el cierre de los colegios electorales.



El Parlamento catalán tendrá hasta el 23 de enero para constituirse tras los comicios



El Parlamento catalán tendrá hasta el martes 23 de enero de 2018 para constituirse tras las elecciones catalanas convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los plazos están recogidos en la Ley de Presidencia de la Generalitat y el Govern, que da al presidente de la Generalitat 20 días hábiles desde la fecha de las elecciones para convocar la sesión constitutiva de la Cámara.

Una mesa de Olot y otra de Avinyonet de Puigventós (Girona) cerrarán más tarde



Una mesa electoral de Olot cerrará este jueves 40 minutos después de la hora oficial porque la votación ha tenido que interrumpirse por una incidencia (es la mesa A del distrito 02 sección 05), ha informado la Junta Electoral Central. También en la provincia de Girona, una mesa electoral de Avinyonet de Puigventós cerrará más tarde por haberse retrasado la apertura ya que a primera hora no había bridas para precintar las urnas. Sí se han constituido normalmente las mesas electorales que se corresponden con las Juntas de Zona gerundenses de Girona, Santa Coloma de Farners, La Bisbal d'Empordà y Puigcerdà.

La fuga de empresas de Catalunya desde el 1-O alcanzó los 3.120 traslados el día previo a las elecciones



Un total de 3.120 empresas trasladó su sede social desde Catalunya a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 20 de diciembre, registrándose en este último día 24 traslados, uno más que el día anterior, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. De esta forma, la fuga de empresas se elevó a su mayor número en dos semanas el día previo a la celebración de las elecciones en Catalunya, aunque sus niveles continúan siendo la mitad que los que presentaba a mediados de noviembre.

Normalidad y civismo en las primeras horas del 21-D

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha expresado su satisfacción porque "la normalidad y el civismo están siendo la tónica en las primeras horas" de la jornada electoral y ha añadido que "todo apunta a una participación alta, síntoma de que los catalanes quieren trabajar por la convivencia". Poco antes de votar en Instituto Joan Boscà de Barcelona, Millo ha asegurado que "los catalanes están demostrando con su comportamiento su voluntad de convivir pacíficamente, respetando las leyes democráticas", algo que ha querido "poner en valor, en el contexto actual".

Un concejal del PP en Cuenca confía en que Arrimadas gane las elecciones porque "Albiol no tiene opción alguna"



Pedro José García Hidalgo, concejal del PP en el Ayuntamiento de Cuenca en el área de Seguridad, ha confiado en que la candidata de Ciudadanos a las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, gane los comicios, pues el candidato del PP a las mismos, Xavier García Albiol, "no tiene ninguna opción".



A pesar de que la muestra de @CiudadanosCs en Cuenca, @Cuenca_Cs, es bastante lamentable, espero que hoy @InesArrimadas gane las elecciones -@Albiol_XG no tiene opción alguna-. Sería una victoria histórica del constitucionalismo. — Pedro García Hidalgo (@pjgarciahidalgo) 21 de diciembre de 2017

La participación sólo baja en la provincia de Girona, feudo del independentismo

Por provincias, en Barcelona la participación ha alcanzado hasta las 13.00 horas un 34,7% frente al 35,1% de 2015; en Girona un 35,2% frente a un 38,47%, en Lleida un 34,41% frente a un 33,75% y en Tarragona un 35,11% frente a un 35,56%.

En la ciudad de Barcelona ha votado un 34,59% de los ciudadanos llamados a las urnas frente al 34,72% que había votado hasta las 13.00 horas en 2015, si bien la diferencia ha sido mayor en Girona, donde la participación se ha situado en un 35,15% frente al 38,4% registrado en las anteriores elecciones catalanas.

En Lleida la participación es superior, con un 33,72% frente a un 32,83% y en Tarragona también ha crecido, con un 36,8% frente a un 34,01%.



La participación a las 13.00 horas es del 34,6%, similar a la de 2015

El 34,6% de los catalanes llamados a votar ya han pasado por las urnas, según el primer avance de participación en las elecciones del 21-D. La cifra es similar a la de 2015, cuando se situó en un 35,1%. Sin embargo, los comicios son difícilmente comparables porque las de este jueves se celebran en día laborable. Ésta es la cifra de participación según la web resultats.parlament2017.cat, a la espera de que comparezca en rueda de prensa el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

Albiol tras votar: "Las papeletas del PP son el voto más útil"



El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha destacado que los comicios de este jueves "sí que son elecciones con urnas de verdad con todas las garantías", a diferencia de lo que considera que fue el referéndum de independencia del 1 de octubre. En declaraciones tras votar en el colegio Lola Anglada de Badalona, ha reivindicado que las papeletas del PP son el "voto más útil" para que los partidos constitucionalistas puedan formar un Govern alternativo al independentismo tras el 21 de diciembre.

La ANC cifra la participación a las 13.00 horas en un 25%

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) anuncia que, según sus datos (no oficiales), a esta hora ha votado un 25% del censo electoral.

☝️Fem l'estimació d'un 25% de participació a les 12.30 h.

Auditarem que els comptes siguin vàlids, a hores d'ara no tenen perquè coincidir amb els oficials perquè són dades preses en diferents moments i parcials. Pots consultar-ho:

🔗 https://t.co/blt9Jin4dH#AVUIoCUPoERCoJxCAT pic.twitter.com/lyu60LFZDF — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de diciembre de 2017

La candidata de Ciudadanos ejerciendo su derecho de voto. Arrimadas ha votado sobre las 12.30 horas en el colegio Ausias March del barrio de Les Corts junto a su marido, el exdiputado de CiU Xavier Cima./ REUTERS

Sobres con papeletas de C's dentro en un colegio de Barcelona

Interventores de ERC denuncian que en un colegio electoral de Bellvitge han encontrado sobres que ya llevaban las papeletas de Ciutadans dentro, según ha informado Catalunya Ràdio. Estos interventores han levantado acta delante de los presidentes de mesa.

Domènech llama al voto masivo para superar los bloques: "La ciudadanía tiene la llave"

El candidato a CatECP a la Generalitat, Xavier Domènech, ha llamado a la participación masiva de la ciudadanía en las elecciones catalanas para superar el bloque independentista y el constitucionalista: "La ciudadanía tiene la llave". En declaraciones a los periodistas tras emitir su voto, Domènech ha abogado por superar un "pasado que no pasa" a través de la construcción de proyectos comunes para Catalunya con grandes consensos y no mediante la división.

Rivera espera una "doble victoria" de C's y del bloque constitucionalista



El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha expresado su esperanza en que en el escrutinio de las elecciones catalanas de hoy haya una "doble victoria": por un lado, que Ciudadanos adelante a ERC en votos y escaños y, por el otro, que el bloque constitucionalista sume más que el independentista. El presidente de la formación naranja ha votado pasadas las 11:00 horas en el Colegio Santa Marta de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde su presencia ha causado revuelo: por ejemplo, un conductor de autobús ha parado para hacerse un selfie desde dentro del vehículo y una mujer ha salido de la peluquería a media permanente para saludarle.

Laura Sancho, la joven que ha "cedido" el voto a Puigdemont, vota en Sant Cugat

Laura Sancho, la joven de 18 años que aseguró que "cedería" su primer voto a Carles Puigdemont, ha votado poco después de las 11 de la mañana en su colegio de Sant Cugat.

Los concursantes catalanes de OT salen de la Academia para votar

Los concursantes inscritos en el censo electoral de Catalunya han salido esta mañana de la Academia para ejercer su derecho a voto.



👋 Esta mañana lxs chicxs que están inscritxs en el censo electoral de Cataluña han salido de la Academia para ejercer su derecho a voto en las #EleccionesCataluña. #OTDirecto21D pic.twitter.com/ZApK3gLrYi — OT 2017 (@OT_Oficial) 21 de diciembre de 2017

Puigdemont: "Catalunya no es el PP"

"Catalunya siempre ha demostrado que no es el PP, por más que se quieran apoderar de las instituciones". Así de contundente se ha mostrado Carles Puigdemont desde Bruselas. En una rueda de prensa, ha afirmado que el 21-D no es una "jornada normal" porque "hay candidatos en prisión y en el exilio". El expresident espera que "no haya coacciones y que los comicios se celebren con normalidad".

Artur Mas: "Hay que respetar el resultado sea cual sea"

"Es muy probable que haya una participación muy alta y por lo tanto será una fotografía muy real de la sociedad catalana en este momento. Hay que respetar el resultado sea cual sea", ha afirmado el expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, tras ejercer su derecho a voto en las elecciones catalanas: "Siempre que la gente quiera votar se debería hacer de esta manera y no como lo que pasó el 1 de octubre. Ojalá en el futuro no tengamos que vivir una jornada como aquella".

La presidenta del Parlament y número cuatro de ERC por Barcelona, Carme Forcadell, vota en la Escuela Nostra Llar de Sabadell (Barcelona). EFE/ Andreu Dalmau

Iceta: "Voto con todas las esperanzas, deseos y sueños"

El cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta, ha ejercido su derecho a voto en Barcelona. "He depositado el voto con todas las esperanzas, deseos y sueños. A partir de mañana todos vamos a trabajar para hacer posible avanzar". En sus declaraciones ha pedido "un cambio de rumbo" en la política catalana y ha deseado una "alta participación" y que "la jornada se desarrolle con normalidad para hacer todos juntos Catalunya, porque Catalunya somos todos".

Marta Pascal (PDeCAT) vive la jornada electoral como vocal de una mesa en Vic



La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, dejará hoy en un segundo plano su faceta de dirigente de una formación política para centrarse en una actividad que le absorberá gran parte de las energías como es la de vocal de una mesa electoral en la ciudad de Vic (Barcelona). El azar ha hecho que Pascal sea una de las miles de personas que el sistema moviliza en todas las contiendas electorales para hacer posible la logística de las votaciones, y a primera hora de la mañana la dirigente de PDeCAT ya ha difundido una foto suya sentada frente a la mesa electoral que le ha correspondido. En concreto, Pascal ejerce de vocal en el punto de votación instalado en la Escola Estel, en la capital de Osona.

Complint amb un deure democràtic! 💪🏻🗳 que ningú es quedi a casa! Omplim les urnes i que el #21D sigui un dia històric per #Catalunya pic.twitter.com/9hHmXWAgJO — Marta Pascal (@martapascal) 21 de diciembre de 2017

Rull: "Hoy se la juega España y se la juega Europa"

El exconseller y número 6 de Junts per Catalunya, Josep Rull, ha asegurado después de votar que, en estas elecciones, no sólo se la juega Catalunya. Según el exconseller, que ha acudido a votar con una bufanda amarilla como símbolo de apoyo a los "presos políticos", "se la juega España y se la juega Europa". "Hoy es el día de la libertad y de la democracia en mayúsculas. Es el día de la amnistía en mayúsculas", ha apuntado.

Marta Rovira (ERC): "Esperamos que hoy la democracia vuelva a ganar, como lo hizo el 1 de octubre"

La número 2 de la lista por Barcelona de ERC, Marta Rovira, ya ha votado en un colegio electoral de Vic. "Esperamos que hoy la democracia vuelva a ganar, como lo hizo el 1 de octubre y que haya mucha participación. Hoy lo hacemos por Oriol Junqueras, que es a quien más se ha privado de los derechos democráticos".

Albano-Dante Fachin: "Ya he votado. O nosotras o el Rey"

Junqueras evoca en Twitter que se casó hace cuatro años

El candidato de ERC a las elecciones catalanas, Oriol Junqueras, ha recordado que hace justo 4 años que se casó con su mujer, y ha confiado en salir pronto de la cárcel para poder estar con su familia. "Querida Neus, hoy querría estar contigo y los niños con más motivos que nunca, la casualidad ha querido que hoy haga 4 años que nos casamos. 4 años intensos, pero 4 años de felicidad", ha escrito Junqueras vía Twitter. El también vicepresidente cesado, en la cárcel de Estremera desde el 2 de noviembre, concluye: "¡Estoy convencido que en breve saldré y os podré abrazar a los tres! ¡Os quiero!".

Estimada Neus,

Avui voldria ser amb tu i els nens amb més motius que mai, la casualitat ha volgut que avui faci quatre que ens vam casar. 4 anys intensos però quatre anys de felicitat. Estic convençut que en breu sortiré i us podré abraçar a tots tres! Us estimo! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

Romeva, Riera y Mundó ya han pasado por las urnas

El conseller de Exteriors cesado, Raül Romeva, también ha ejercido su derecho a voto: "Hoy tenemos que decidir de qué lado está la dignidad y la represión. Hoy también votamos por lo que ha pasado en los últimos años y meses y sobre todo en los últimos días. Hoy la dignidad está en prisión y en el exilio", ha afirmado. Justo después de votar, el candidato de la CUP, Carles Riera, ha señalado que "son unas elecciones totalmente excepcionales porque se han convocado en el marco del golpe de estado del 155, con presos políticos y con una parte del Govern en el exilio y la otra en prisión, pero también porque el movimiento republicano aspira a ganarlas para revertirlo y desde mañana mismo empezar a construir la república catalana". El conseller de Justicia cesado, Carles Mundó, ha votado en Gurb (Osona) con un lazo amarillo, símbolo para pedir la libertad de los exmiembros del Govern encarcelados y los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El líder de la CUP Carles Riera, en el momento de votar en la Escola Pere IV de la ciudad condal , más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas en esta jornada de elecciones autonómicas.EFE/Juan Carlos Cárdenas

Turull y Colau, los más madrugadores

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha votado en un colegio electoral de Parets del Vallès. El también portavoz del Govern de la Generalitat cesado ha confiado en que estos comicios sirvan para "poner las cosas en su sitio a través del voto". Hace unos minutos también lo ha hecho desde Sant Julià de Ramis la esposa de Carles Puigdemont, la periodista Marcela Topor. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ejercido su derecho a voto en Barcelona: "Acabo de votar en una jornada electoral que no es una cita cualquiera, porque tampoco ha sido un año cualquiera. Es una jornada histórica, y esperemos que esto se vea en las urnas con una participación masiva".

Carles Puigdemont: "Demostraremos de nuevo la fuerza"

Carles Puigdemont, el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, ha lanzado este mensaje a través de su cuenta de Twitter: "Hoy demostraremos de nuevo la fuerza de un pueblo irreductible. Que el espíritu del 1 de octubre nos guíe siempre".

Jordi Sánchez, desde la cárcel: "Veo un amarillo de libertad que nace de las urnas"

Jordi Sánchez, número 2 de Junts per Catalunya y en prisión preventiva, ha difundido un mensaje a través de su cuenta de Twitter. "Des de la ventana de la celda de Soto del Real veo un amarillo de libertad que nace de las urnas. Luz en los ojos y fuerza en el brazo. Seguimos".

Des de la finestra de la cel·la de Soto del Real veig un groc de llibertat que neix de les urnes. Llum als ulls i força al braç. Seguim pic.twitter.com/Ot8GYdrkZf — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 21 de diciembre de 2017

Colas a primera hora en algunos colegios electorales



Algunos colegios de Catalunya registran colas de votantes que esperan participar en las elecciones. Es la situación que se ha producido en el colegio Escolàpies de Sant Martí y en La Salle del barrio de Gràcia, ambos en Barcelona, y que se ha repetido en muchos otros puntos de votación la geografía catalana, que han abierto a las 09.00 horas.

Varias personas hacen cola para votar en un colegio de Barcelona minutos antes de que abra sus puertas. /REUTERS

Sánchez asiste el viernes a la Ejecutiva del PSC para consensuar la estrategia poselectoral

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asistirá este viernes a la Comisión Ejecutiva del PSC, que se celebrará en Barcelona, para analizar los resultados electorales del 21-D y empezar a consensuar con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, la estrategia postelectoral tras los comicios, informa Manuel Sánchez. Sánchez quiere asegurarse una perfecta coordinación y comunicación con el PSC en los pasos que se puedan dar a partir del resultado electoral, donde los socialistas catalanes podrían estar llamados a tener un papel decisivo en la conformación del próximo Gobierno. Aunque la sintonía es buena entre Sánchez e Iceta, ha habido fallos de comunicación durante la campaña que se quieren solucionar en este proceso posterior. El más llamativo fue cuando Ferraz se enteró por los medios de comunicación de la propuesta de Iceta de proponer el

indulto a los miembros del Gobierno de la Generalitat en el caso de que fuesen condenados. Sánchez irá acompañado de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; y el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

El IBEX 35 retrocede un 0,41 % tras la apertura, pendiente de Catalunya

El IBEX 35, principal indicador de la Bolsa española, se mantiene en rojo y tras la apertura se deja un 0,41%, con lo que no logra recuperar los 10.200 puntos en una jornada marcada por la celebración de las elecciones en Catalunya. Pasados los primeros minutos desde el inicio de sesión, el índice resta 41,9 unidades, correspondientes a ese 0,41%, se sitúa en los 10.165,5 puntos y reduce las ganancias acumuladas en el año hasta el 8,72%.

Numerosas personas esperan para votar en las mesas electorales de la Escola Pere IV de la ciudad condal , más de cinco millones y medio de catalanes están llamados a las urnas en esta jornada de elecciones autonómicas.EFE/Juan Carlos Cárdenas

Catalunya arranca la jornada electoral con la constitución de las mesas

Catalunya ha puesto en marcha el proceso electoral con la constitución de las mesas electorales a las 8.00 horas, un requisito necesario para poder empezar las votaciones a partir de las nueve de la mañana, cuando se abren a los ciudadanos los colegios electorales. Para estas elecciones autonómicas se han dispuesto un total de 8.247 mesas por todo el territorio catalán, 935 más que en las anteriores, celebradas en septiembre de 2015. Un total de 5.885 mesas están ubicadas en la provincia de Barcelona, 825 en Girona, 534 en Lleida y 1.003 en Tarragona.

Unos 17.000 policías velarán por la seguridad de la jornada electoral



Más de 17.000 policías se desplegarán hoy con motivo de las elecciones al Parlament, en una jornada en que los Mossos d'Esquadra aumentarán hasta los 12.321 sus efectivos para garantizar su presencia permanente en la mayoría de los 2.680 colegios electorales. En concreto, los Mossos d'Esquadra, que en la jornada electoral de las elecciones de septiembre de 2015 desplegaron a 8.100 agentes, contarán hoy con el apoyo de 1.834 policías locales y 104 vigilantes de seguridad, lo que supone un total de 14.259 efectivos.

Lazo amarillo en la fachada de un edificio de la calle Mallorca de Barcelona./ @bcadilla

El colegio Ramón Llull, famoso por las cargas del 1-O, amanece con pintadas de lazos amarillos

Ante la advertencia de la Junta Electoral Central de que no deben mostrarse en sus inmediaciones símbolos de carácter político, operarios de limpieza han tenido que borrar unos lazos amarillos que han parecido en el suelo de la entrada del colegio Ramón Llull, famoso por las cargas policiales del 1-0.

Más de 5,5 millones de catalanes, llamados a las urnas

Un total de 5.554.394 catalanes, un 0,79 % más que en las elecciones de 2015, tienen derecho a voto en estos comicios en los que se elige a los 135 diputados que forman el Parlamento catalán, del que saldrá el próximo presidente de la Generalitat. 5.328.013 son residentes en Catalunya —3.981.177 en la provincia de Barcelona, 549.246 en Tarragona, 499.730 en Girona y 297.860 en Lleida— y 226.381 están registrados en el extranjero. A las 9.00 horas, y hasta las 20.00 horas, abrirán sus puertas 2.680 locales electorales ubicados en 947 municipios catalanes. Estos colegios están repartidos en las provincias de Barcelona (1.600), Girona (393), Lleida (318) y Tarragona (369).