Gabriel Rufián: "Si yo fuera de Vallecas sería seguramente votante de Podemos"

MADRID.- Gabriel Rufián (1982) es hijo y nieto de emigrantes andaluces, pero nació en la ciudad obrera de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).



Su abuelo, como cuenta durante la entrevista, tuvo un papel fundamental para el Gabriel que conocemos ahora: "Mi abuelo paterno era un albañil republicano que nunca había ido a la escuela". Cuando apenas se hablaba de independentismo "él nos transmitió que estábamos en otro país, en una nación sin Estado y que tarde o temprano ese pueblo se iba a alzar", recuerda Rufián.

Esas vivencias, explican su militancia en la plataforma de castellanohablantes independentistas Súmate, a la que se vinculó en 2014. Aunque no había militado previamente en ninguna organización ni sindicato, Rufián señala que la politización le viene de casa: "Mis padres se conocieron en un mitin de Bandera Roja", rememora. "Yo me he criado con una foto del Che en el comedor de casa y me sabía los nombres de los ministros antes que los de los futbolistas", añade.

​

Desde que en noviembre de 2015 se anunciase que encabezaría la lista de Esquerra Republicana de Catalunya, sus intervenciones se han hecho virales.

Durante la entrevista, Iglesias recuerda una anécdota en el Congreso que le aterrorizó: "los de Ciudadanos te insultaron, y aunque esto no salió en los medios de comunicación, te dijeron que estás intentando hacerte perdonar tu origen". "Ciudadanos representa lo peor de la política, es un partido nacido para ir en contra de la identidad", responde el diputado de ERC. "Figuras como la mía, que reflejan que el proceso ha trascendido cualquier origen, les hacen mucho daño porque van a la línea de flotación de su discurso", explica Rufián. De hecho, el primer discurso de Gabriel Rufián en el Congreso, fue en esa línea, "yo soy lo que ustedes llaman un charnego", dijo.

Sobre la coyuntura política actual comenta: "Para muchos de nosotros el proceso es simplemente un cambio revolucionario. Y a mi me enseñaron que no hay nada más revolucionario que un proceso de autodeterminación". Sin embargo, "el hecho de ver a Carme Forcadell frente a un juzgado y a Billy el Niño sentado en el Retiro, demuestra lo lejos que estamos de cambiarlo todo", sentencia.

​

"Entiendo perfectamente que haya alguien de Vallecas que quiera votar que no. Si yo fuera de Vallecas sería seguramente votante de Podemos", concluye. "Y si tú fueras de Hospitalet, serías independentista", le dice Rufián a Iglesias. "Bueno o quizás sería de En Comú Podem", replica