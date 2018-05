Hernando culpa ahora a una reforma legal de Felipe González de facilitar la Gürtel

El PP mantiene la lógica de que la mejor defensa es un buen ataque en lo que respecta a su condena por Gürtel, y conforme pasan los días redobla sus ataques a la oposición. El portavoz de los conservadores en el Congreso, Rafael Hernando, ha ido un paso más allá este martes, y ha culpado al Gobierno de Felipe González de haber llevado a cabo el cambio legal que, según su lógica, facilitó que se desarrollara esta trama corrupta.

Hernando reinterpreta la sentencia: "Se nos condena a una multa porque el PP ni consintió ni permitió ese tipo de actividades"

El dirigente del PP se refería así a la eliminación del delito de financiación ilegal del Código Penal, aprobada en 1995 por el Gobierno de González, con la abstención del PP en el Congreso.

"Quizás si no se hubiera quitado ese delito no hubieran pasado determinadas cosas", afirmaba Hernando, en entrevista con Espejo Público. En concreto, el portavoz del PP respondía así al recordatorio de que el PP ha sido condenado por lo civil, y no por lo penal, porque la legislación no lo permitía cuando se cometieron los delitos de Gürtel.

Este es uno de los argumentos más repetidos por los conservadores para restar importancia a la sentencia de la Audiencia Nacional. Su estrategia, no obstante, pasa también por restar credibilidad a la sentencia, que es recurrible -"Hay cosas que dice la sentencia que no tiene por qué decirlas"; "No voy a entrar en quién ha redactado la sentencia"-; o incluso por reinterpretarla: "Se nos condena a una multa porque el PP ni consintió ni permitió ese tipo de actividades".

En esta línea, Hernando discrepa también con la sentencia en lo que respecta a la caja B del PP, cuya existencia, desde antes de 1989 -cuando AP se convirtió en el PP-, la Audiencia Nacional considera probada. Él señala al extesorero del PP, Luis Bárcenas, como único responsable de esta contabilidad paralela, y pone en duda su credibilidad: "El señor Bárcenas ha mentido a los ciudadanos, ha mentido al PP, ha mentido a su familia, ha mentido a sus abogados y ahora sigue mintiendo porque está en una estrategia de defensa personal", apostillaba.

En otro orden de cosas, el portavoz del PP ha vuelto a aprovechar para cargar contra la oposición, y para denigrar la moción de censura presentada por el PSOE tras conocerse la condena al PP. Además de generar "inestabilidad", según Hernando esta supone "italianizar España".