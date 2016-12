Iceta se postulará para ser el candidato del PSC y no descarta un Govern de izquierdas

BARCELONA.- El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se postulará para volver a ser el candidato del partido en las próximas elecciones a la Generalitat, y no descarta contribuir a la formación de un Govern de izquierdas.



Lo ha explicado en una entrevista en la que ha destacado que descartaría presentarse como candidato si otro compañero de filas estuviera "en mejores condiciones para sacar el mejor resultado: los partidos deben presentar a los mejores candidatos y creo que, en estos momentos, soy yo".









A su juicio, volver a ser el candidato socialista sigue la lógica de la línea política que el PSC fijó en el congreso de noviembre, y asegura que su aspiración es ser el próximo presidente de la Generalitat o al menos condicionar a quien vaya a serlo: "No pongo ningún límite a nuestra ambición".



Encuestas recientes apuntan a una recuperación electoral del PSC, que podría ser el segundo partido más votado en Catalunya -por detrás de ERC- y tendría la llave de la gobernabilidad, e Iceta avisa de que a los catalanes les conviene "un gobierno progresista capaz de mejorar el autogobierno y la financiación a través del diálogo, la negociación y el pacto".



Sobre si pondría algún tipo de condición para apoyar un Govern de izquierdas, ha respondido: "No nos podremos poner de acuerdo con alguien que diga que se quiere saltar la ley, que diga que el objetivo de gobierno es ser independiente ni que diga que el objetivo es hacer políticas conservadoras".



"Ahora, de entrada, parece lo más favorable -acercarse a los comuns-, pero no sé si irán con un programa u otro: habrá que ver", ha destacado, y ha dicho que la obsesión del PSC es ser útil a los catalanes, y no los pactos electorales.

Elecciones

Iceta cree que en 2017 o principios de 2018 habrá elecciones autonómicas en Catalunya porque fracasará el referéndum, una situación para la que el PSC se prepara "reforzado, unido y con un proyecto claro tras un periodo convulso: Estamos mejor hoy que hace cuatro meses o dos años".



Los socialistas catalanes han salido de su congreso "con un proyecto político muy sólido y no sujeto a los bandazos que había tenido en el pasado", ha recordado en relación a la defensa del derecho a decidir de Catalunya que hacía el PSC hace un par de años.



Cree que las últimas encuestas refuerzan esta tesis -aunque se muestra prudente y escéptico con los sondeos-, y destaca que en los últimos comicios autonómicos de 2015 se identificó a C's como el "más claro defensor del 'no' ante el plebiscito que plantearon algunos, y eso le dio una prima" a la formación que lidera Inés Arrimadas.



Pero ahora, "la oposición a la investidura de Mariano Rajoy, el haber hecho un congreso y salir de él unidos, y la estabilidad de los últimos dos años con un proyecto coherente" están relanzando a los socialistas catalanes, ha apuntado.