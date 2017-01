Iglesias apela a la unidad arropado por IU y las confluencias: "Podemos tiene que estar unido para ser útil"

@Alopezdemiguel



MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, incidía este viernes en la importancia de que su partido permanezca unido tras Vistalegre II, con varias alusiones a Íñigo Errejón, aunque sin citarle explícitamente. "Podemos tiene que estar unido para ser útil"."Si Podemos se convierte en una coalición de familias o partidos estará incapacitado para ejercer su papel que une, cohesiona, y en ocasiones lidera el cambio político en este país", apostillaba el líder del partido morado, que en los últimos días se ha esforzado por escenificar esa llamada al acuerdo de cara a la asamblea de refundación del partido.

Iglesias: "El cambio político no lo va a protagonizar una organización sola. No es cuestión de un solo liderazgo"

A su entender, la unidad es también imprescindible en el marco de las alianzas de Podemos con las confluencias gallega (En Marea) y catalana (En Comú Podem) y con fuerzas como IU , y los acuerdos con estas organizaciones son imprescindibles para romper el techo electoral. "La unidad y la fuerza de las fuerzas del cambio es condición de posibilidad para el cambio en nuestro país", apostillaba, asegurando que esto no supone que estas organizaciones pierdan "su autonomía" o dejen de expresar su "identidad". "El cambio político no lo va a protagonizar una organización sola", no es cuestión de "un solo liderazgo"; "es fundamental que varias piezas encajen", apuntaba.

Iglesias entiende que la "triple alianza" integrada por PP, PSOE y Ciudadanos "alienta la división tanto en Podemos como en las confluencias", porque percibe que estos actores son mucho más peligrosos en las urnas si concurren juntos. "Su plan pasa por alentar nuestras divisiones", insistía.

Por eso, y de nuevo sin citarle explícitamente, Iglesias aludía al planteamiento de Errejón en este sentido, que acota a abordar únicamente coaliciones electorales con fuerzas como IU y pide garantizar la independencia de Podemos. "No hay particularismo que justifique detener el camino de las fuerzas del cambio. Si estamos divididos no podemos apelar a los que faltan", sentenciaba Iglesias.

El secretario general de Podemos se pronunciaba de este modo durante la mañana del viernes, durante un debate sobre el papel de las confluencias en el espacio político del cambio, celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Además de Iglesias, y ante más de 350 personas, sobre el escenario han tomado la palabra el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la diputada de En Marea Yolanda Díaz (EU-IU), y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Doménech. El evento ha sido moderado moderado por la periodista y directora de Público, Ana Pardo de Vera, que recordaba la enorme complejidad del ciclo político en el que se han desempeñado el partido morado, y sus aliados, y los 9 procesos electorales que han tenido lugar desde el nacimiento de la formación, hace tres años.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (d) y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón (i), al inicio de un debate sobre el papel de las confluencias en el espacio político del cambio celebrado en Madrid. EFE/Mariscal

Garzón: "No tengo problemas de identidad"

Garzón: "Hay gente que ya no sabe si soy de IU o de Podemos, y a Pablo le pasa lo mismo"

Por su parte, Garzón afirmaba que el "resultado neto" de la confluencia con Podemos "es positivo" y destacaba que esta unión "es necesaria" y debe ir más allá de la "mera unidad electoral". "Más allá de las liturgias de las siglas y el fetichismo de las organizaciones hay un propósito político, que es defender lo que tiene que ser un país", ha apostillado.



A su entender una parte importante de los españoles confunde en ocasiones a las formaciones agrupadas en Unidos Podemos, porque sabe que "trabajan por el mismo objetivo". "Hay gente que ya no sabe si soy de IU o de Podemos, y le pasa también a Pablo [Iglesias]", bromeaba. "No tengo problema de identidad política porque no soy patriota de partido, soy un patriota de ideología, de mi idea". "Yo lo que soy es comunista y a partir de ahí, todo lo demás está muy claro", apostillaba.



Por su parte, Díaz incidía en el carácter excepcional de estas alianzas y reconocía el "enorme reto" de dejar de discutir sobre si constituyen "un partido instrumental" o "una confluencia", para centrarse en trabajar "en la calle y las instituciones". "Desde la Segunda Guerra Mundial no hay ninguna situación política en Europa en la que se haya llegado tan lejos desde un solo asalto como hemos llegado nosotros colectivamente", zanjaba Doménech.