Màxim Huerta anuncia que la persona al frente del área de Deportes será un "nombre incontestable"

El ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, ha anunciado hoy que la persona que se ocupará del área de Deportes será un "nombre incontestable", cuya designación se aprobará hoy en el Consejo de Ministros. Huerta ha asegurado además que instituciones que "van bien" -como el Museo del Prado- mantendrán a sus actuales titulares.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, programa que Huerta codirigió durante 11 años, ha explicado también no tuvo "ninguna tentación" de borrar unos polémicos tuits que publicó años atrás y que ahora califica de "reprobables".

En sus primeras declaraciones periodísticas tras recibir ayer la cartera ministerial de manos de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, Huerta ha manifestado que va a estar rodeado "de un equipo estupendo allí donde necesite estar reforzado". "Me he pasado el día haciendo llamadas hasta las nueve de la noche, haciendo reuniones con toda la gente que necesito", ha señalado.

"El jefe de gabinete ya está -ha agregado- y está casi todo construido, los directores generales casi todo está pensado, no hace falta mover todo, las cosas que están bien no hace falta cambiarlas no hace falta hacer de pronto un borrón de las cosas que están bien como el Museo del Prado o fundaciones que van viento en popa".

En cuanto a los polémicos tuits que escribió años atrás -algunos se remiten a 2010- Huerta ha afirmado que son "toda la consecuencia" de todo su pasado "cultural, personal y familiar", y ha calificado algunos de ellos de "reprobables" aunque no "tienen nada que ver con la política". "No puedo borrar el pasado, porque el pasado pertenece a lo que somos y a momentos determinados (...) No son textos articulados, son tuits que pertenecen a la parte del ser humano, ¿que no los escribiría hoy? pues absolutamente", ha puntualizado.

Durante la entrevista el nuevo ministro ha reiterado que la cultura "somos todos nosotros" y es "nuestra mejor diplomacia". "Nada nos representa mejor en el exterior que un cuadro, actores, cuadros, películas, que los técnicos que están detrás de la Zarzuela, del Teatro Real; eso habla de nosotros y vamos a estar orgullosos de Plácido Domingo, de José Andrés y de todas las personas que nos van representando", ha dicho. Según sus palabras, "como este Ministerio se ha tratado con muchísimo desdén", está "orgulloso" de que vuelva a tener entidad propia.