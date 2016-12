El modelo de Iglesias para Vistalegre se impone al de Errejón por apenas 2.400 votos de diferencia

MADRID.- En esta ocasión tampoco ha habido sorpresas. El modelo para Vistalegre II propuesto por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha impuesto por un estrecho margen en la consulta a las bases del partido a los sistemas defendidos por su número dos, Íñigo Errejón y por el sector de Anticapitalistas.



La propuesta Podemos para todas, impulsada por Iglesias, ha obtenido 40.830 votos, el 41,57% del total de los votos. Ha superado por apenas 2.400 votos a la propuesta de Errejón, llamada Recuperar la ilusión, que ha logrado 38.419 votos, un 39,12% del total (una diferencia de 2,45 puntos porcentuales). La tercera opción con más respaldo, Podemos en movimiento, defendida por la corriente Anticapitalistas de Miguel Urbán, ha recibido 10.313 votos, el 10,50%, muy lejos de los modelos menos conocidos, que se han repartido en torno al 9% de los votos restantes.







Estos resultados despejan las primeras incógnitas sobre el modo de proceder en la asamblea de refundación del partido, que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero. Los documentos de estrategia política se votaran ligados a los equipos de personas que aspiren a entrar -o permanecer- en la dirección (Consejo Ciudadano). El censo se cerrará 30 días antes de Vistalegre, y el sistema de votación a utilizar -Desborda- será el desarrollado por el secretario de Organización, Pablo Echenique, el responsable de comunicar estos resultados en una rueda de prensa cancelada, pospuesta y posteriormente adelantada celebrada finalmente este jueves a las 16:15 horas en la sede de la formación morada, en la madrileña calle Princesa.

El secretario de Organización, Pablo Echenique, explica en rueda de prensa los datos de la consulta sobre las reglas para la Asamblea Ciudadana de Podemos. EFE/Javier López

Los datos hechos públicos por Echenique suponen también que Iglesias mantendrá su plan de postularse para revalidar su liderazgo -para lo que ni siquiera cuenta con rivales conocidos-, que el propio secretario general dejó en el aire al anunciar el martes que no se presentaría si su hoja de ruta política no salía elegida. Dados los resultados, tanto su permanencia en la secretaría general como sus planteamientos políticos irán de la mano.



En total, 99.162 personas han participado en la consulta convocada por el secretario general, de los que 99.077 han sido votos válidos, para elegir las reglas de juego de la asamblea de refundación del partido, lo que supone casi un 23% del censo, y algo más del 39% de los inscritos activos, cifras que han sido bien acogidas por los dirigentes del partido morado.

"La participación ha sido muy buena", valoraba este jueves Echenique, explicando que, "cuando se vota algo tan complejo" como los sistemas de votación a utilizar, "la participación suele ser inferior a cuando hacemos otro tipo de consultas". "Estamos contentos con la cifra de participación", abundaba.

Echenique: "No hablaría de división, sino de diferencia de opiniones"

A pesar de ser uno de los rostros más visibles de Podemos para todas y el ideólogo del sistema electoral ganador, Desborda, Echenique ha rechazado hacer valoraciones "en términos de candidaturas", debido a que comparecía en calidad de secretario de Organización.



En esta lógica, el también líder del partido en Aragón ha evitado aclarar si los resultados cuadran con sus expectativas -"No habíamos hecho ninguna porra"-, pero sí ha incidido en que la escasa diferencia de votos entre la primera y la segunda propuesta con más apoyo no significa que el partido esté dividido -"No lo llamaría dimisión, lo llamaría diferencia de opiniones"-. "No interpreto este voto como que Podemos esté dividido", insistía.



Así, Echenique ha defendido que "no se ha votado en clave de candidaturas", y que todas las propuestas "parten del reconocimiento del liderazgo de Iglesias en Podemos". "Si se hubiera planteado en clave de candidaturas hubiera salido otra cosa", apostillaba.



Superada esta etapa, el equipo técnico encargado de la arquitectura de Vistalegre II se reunirá durante la mañana del viernes para que sus diez integrantes -Echenique entre ellos- puedan repartirse el trabajo y empezar a esbozar el calendario de la Segunda Asamblea Ciudadana, "la más importante que ha habido en Podemos", en palabras del secretario de Organización.