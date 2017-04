Casi todos los candidatos de Podem Catalunya críticos con la dirección catalana de este partido han conseguido entrar en la comisión ejecutiva del nuevo espacio político que este sábado ha celebrado su asamblea fundacional.



La renuncia de los dirigentes de Podem Catalunya, con Albano Dante Fachín a la cabeza, a participar en la confluencia política que ha hecho posible la creación del nuevo partido ha dejado el camino abierto al sector de Podem liderado en Catalunya por Jéssica Albiach, hasta ahora considerado como cercano a la corriente de Íñigo Errejón.



Nadie dudaba de que Xavier Domènech y Ada Colau resultarían elegidos como máximos representantes en la Comissió Executiva y en la Coordinadora Nacional, respectivamente y así ha sido.



También se daba por segura la elección de personas que han jugado un importante papel en el diseño del proceso de confluencia, como Adrià Alemany, Elisenda Alemany, Vicenç Navarro, Gerardo Pisarello o Marc Parés, así como la entrada de dirigentes de ICV y de EUiA. Estaba en el aire, sin embargo, la representación que obtendría el sector de Jéssica Albiach, Marc Bertomeu y Marta Olivan, que han resultado elegidos junto a a otros cuatro militantes de Podem.



Xavier Domènech y Ada Colau, los líderes más votados

Como era de esperar, los líderes más votados y que estarán al frente de la dirección transitoria del nuevo partido en sus dos órganos, serán Xavier Domènech, como candidato más votado de la comisión ejecutiva, y Ada Colau, quien encabezará la coordinadora. La lista que ellos lideraban, considerada la de “consenso” por la representación de los principales líderes de los partidos de la confluencia (BComú, ICV, EUiA y otros sectores de Els Comuns), es la que ha conseguido más apoyos del total de las 5.540 personas que han participado en las votaciones de la dirección de forma telemática y presencial a lo largo de la semana.



La dirección transitoria del nuevo partido, hasta que se decida su modelo organizativo, cuenta con los nombres que ya avanzó Públic: los dirigentes de ICV Ernest Urtasun, David Cid y Marta Ribas; casi la totalidad de concejales del Ayuntamiento de Barcelona por BComú, como Gerardo Pisarello, Eloi Badia, Janet Sanz, Laia Ortiz, Gemma Tarafa, Gala Pin y Jaume Asens; el coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, y otros vinculados al partido como Héctor Sánchez, Núria Lozano, Eva Balart o Núria Buenaventura; diputadas de En comú Podem cómo Lucía Martín, Aina Vidal, Mar Garcia, y cargos con peso político de BComú como Susana Segovia y Adrià Alemany.



También independientes como la filóloga Elisenda Alamany, el profesor de Geografía de la UAB, Marc Parés; la ex dirigente sindical de CC.OO., Joana Agudo Bataller; la ex-dirigente sindical de la Enseñanza Rosa Cañadell, la socióloga Sandra Ezquerra, la activista Hakima Abdoun; y académicos como el catedrático en Ciencias Políticas, Joan Subirats.

"Nace una nueva fuerza política en Catalunya"