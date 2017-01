Pascual lleva a Vistalegre II una fórmula para Podemos Andalucía al margen de Teresa Rodríguez

SEVILLA.- El exsecretario de Organización de Podemos y diputado en el Congreso por Sevilla, Sergio Pascual, ha impulsado junto a un grupo de 200 cargos intermedios una propuesta política para el partido morado en Andalucía al margen de su coordinadora regional, Teresa Rodríguez. Pascual ha registrado su propio documento político (Desde Andalucía, para la Asamblea Estatal) con una batería de propuestas organizativas que condicionarán a la formación andaluza, y que serán debatidas en el marco de la asamblea general de Podemos (conocida como Vistalegre II) los próximos 11 y 12 de febrero.

Alguna de esas medidas son coincidentes con los planteamientos de Teresa Rodríguez, por ejemplo, aquellas que reclaman a la dirección estatal más autonomía para los territorios, personalidad jurídica, independencia financiera, acceso al censo de inscritos, potestad para decidir sobre listas electorales y sobre alianzas políticas (antes y después de unas elecciones). Sin embargo, esta corriente andaluza, con Pascual a la cabeza, acude a Vistalegre II al margen de la dirección regional, y le reprocha a su líder que no haya planteado una propuesta desde Podemos Andalucía, como han hecho Canarias, Murcia, Valencia, Aragón o Euskadi. “Nos extraña mucho que Teresa Rodríguez no haya presentado una ponencia andaluza propia en Vistalegre II. Nosotros lo consideramos imprescindible”, advierte Marta Domínguez, exdiputada en el Congreso por Córdoba.

La líder de Podemos Andalucía sí ha impulsado una resolución de mínimos (aprobada en el Consejo de Coordinación) de cara a la asamblea general, adoptada íntegramente por la corriente de Anticapitalistas que dirige Miguel Urbán, y ha hecho llegar por carta a las candidaturas de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón una batería de propuestas que dibujan un modelo de partido más descentralizado, más federal, en el que los territorios ganarán en autonomía política y organizativa. Ni Iglesias ni Errejón han recogido estas demandas en sus respectivos documentos, de ahí que la gaditana haya redoblado la presión sobre ellos para que alguno de los dos haga suyos los postulados de Podemos Andalucía antes de que finalice el plazo para cerrar las propuestas (el próximo 2 de febrero). La baza de Rodríguez es el peso de Anticapitalistas, cuyo apoyo podría inclinar la balanza hacia Iglesias o hacia Errejón.

Sergio Pascual, que se enfrentó a Rodríguez en las primarias para liderar Podemos Andalucía, no considera que las cartas que la gaditana ha enviado a Iglesias y Errejón constituyan por sí mismas una propuesta en firme en el marco del debate de Vistalegre II, y por tanto no acepta sus protestas por no haber sido tenida en cuenta. “Si antes de que termine el proceso de debate (2 de febrero), hay alguien que ya dice que es insuficiente, tendrá que justificarlo. No vale sólo protestar, hay que proponer algo”, dice Pascual. El documento Desde Andalucía, para la Asamblea Estatal está registrado en la web de Podemos para que puedan leerlo los inscritos de todo el país, y está sujeto a transacciones con los proyectos que son referentes en este momento.

El diputado andaluz reedita así su pulso con la gaditana, a quien le reprocha que “coree” protestas en una rueda de prensa, pero luego no defienda su planteamiento político por los cauces ordinarios, en el marco de un debate abierto “al que deben tener acceso todos los inscritos”. “Si la organización andaluza no pelea por esto, tendrá que rendir cuentas”, dicen miembros de esta corriente, que recuerdan cómo la dirección regional dejó en papel mojado su reivindicación de que Podemos Andalucía tuviera grupo propio en el Congreso de los Diputados.

El documento que impulsa Sergio Pascual -Por una organización democrática, popular y transversal que reconozca a Andalucía en un nuevo ciclo- busca converger con la propuesta política de Íñigo Errejón, con el que ya hay conversaciones avanzadas para que éste incluya algunas de sus medidas transaccionadas, según fuentes próximas al exsecretario de Organización.