Alberto Núñez Feijóo dice confiar en las explicaciones de Cristina Cifuentes sobre las irregularidades en torno a su máster, pero emplea una particular fórmula para defenderla. Hasta en tres ocasiones, y con frases casi idénticas, el presidente de Galicia y líder del PP en esta región ha sugerido que Cifuentes podría haber "mentido", algo que quedaría demostrado si se comprobase que no tiene el título del polémico máster por la Universidad Rey Juan Carlos.



Feijóo: "La pregunta es si Cifuentes tiene un máster expedido por una universidad de Madrid. Si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad"

"Hay una pregunta, y esa pregunta sólo se puede contestar con sí o con no. La pregunta es si la señora Cifuentes tiene un máster expedido por una universidad de Madrid. Si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad. Si es que sí, que hay un título expedido por una universidad de Madrid, la respuesta es que la presidenta ha dicho la verdad".



"Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido"; "Mientras no se demuestre lo contrario, ese título existe", incidía Feijóo. Todo, a pesar de que el líder del partido, Mariano Rajoy, ha insistido este sábado en que apoya a la presidenta madrileña, y de que la número dos, María Dolores de Cospedal, llamó este viernes al cierre de filas en torno a Cifuentes.

No obstante, también se cubría las espaldas ante los suyos, para adoptar la doctrina Cifuentes y señalar a la Universidad Rey Juan Carlos como "responsable" de aclarar cualquier irregularidad, y de explicar las "contradicciones aparentes" sobre este caso. "No podemos hacer responsable al alumno de un título que expide la universidad", incidía. "Si hay divergencias en la Universidad, que lo aclare la Universidad", zanjaba.

"No podemos hacer responsable al alumno de un título que expide la universidad"

Feijóo es considerado hoy por hoy el barón territorial con más peso en su partido, y su nombre suele salir en las quinielas sobre posibles sucesores de Mariano Rajoy. Hasta que estalló el escándalo de su máster, Cifuentes también aparecía en estas listas.

Ni preocupados ni con su "credibilidad" en entredicho



En otro orden de cosas, y pese a que el asunto del máster de la presidenta de Madrid opaca por completo cualquier otra cuestión relacionada con el PP, Feijóo ha defendido este sábado que en ningún caso esto puede afectar a la "credibilidad" de su partido. "La credibilidad del PP no tiene nada que ver con una cuestión que afecta a una universidad española", sostenía, insistiendo en su señalamiento a la Universidad.

En la misma línea, negaba tajantemente que en su formación estén preocupados por este asunto, como sí reconocen otros dirigentes del Partido Popular.

Cifuentes ha vuelto a ser la protagonista involuntaria de la segunda jornada de la Convención Nacional del PP, en Sevilla. Y, si el viernes acaparaba todas las cámaras, una hora antes de comenzar la mesa en la que debía tomar la palabra este sábado todavía no se había dejado ver por las inmediaciones del Hotel Barceló Renacimiento.