Podemos pide frenar la entrada en prisión de un condenado por rodear el Congreso

MADRID- El diputado de Unidos Podemos en el Congreso Diego Cañamero ha mostrado este martes su apoyo a Francisco Molero, un joven malagueño que ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad durante la protesta 'Rodea el Congreso' del 25 de abril de 2013 y cuya defensa pide que se paralice la ejecución de la sentencia hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Cañamero y otros militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se han concentrado frente al Congreso junto a su compañero Molero y su abogado, Jesús Díaz. Todos han resaltado que el joven jornalero malagueño fue el único de los 15 detenidos contra los que se presentaron cargos en aquella protesta que ha sido condenado a una pena de prisión.







Todos los demás casos, según ha detallado Díaz, se archivaron, pero no fue así en el caso de Molero porque él sólo declaró ante la Policía, no volvió a hacerlo hasta el juicio y no se solicitaron más pruebas durante la instrucción.

Sin medios, la defensa es difícil

"Fue condenado con las únicas pruebas de la acusación", ha denunciado el letrado, quien ha culpado de la situación que vive su defendido a la actuación de la abogada de oficio que se le adjudicó y que, según ha dicho, ni siquiera se presentó a la vista oral y mandó una sustituta. "La defensa es difícil para la gente que no tiene medios", ha sentenciado.



Díaz ha querido dejar claro que su intención no es que Molero "quede impune", sino que tenga derecho a una defensa y un juicio justos. Por eso van a iniciar una campaña de recogida de firmas para entregarlas en el Consejo de Europa solicitando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos --donde han recurrido tras rechazar el Tribunal Constitucional su recurso de amparo-- estudie su caso.

Pasa aquí, no en cuba ni en Venezuela

El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, por su parte, ha reclamado que el Tribunal y la Comisión Europea "pongan pie en pared" porque es España "y no en Cuba ni en Venezuela" donde suceden casos como el de Molero, al que ha presentado como víctima del "terror generalizado que se practica contra quien defiende sus derechos".



Molero, quien aún no sabe cuándo tendrá que ingresar en prisión, también ha sido ser víctima de un trato "injusto" por algo tan básico como "defender los derechos de las personas". "El ha pagado el pato", ha resumido Cañamero.