La llamada al miedo a la "inestabilidad" no parece estar dando los frutos esperados. El PP ha usado este miércoles los Presupuestos para presionar al PNV, que hoy por hoy es decisivo para que triunfe la moción de censura contra Mariano Rajoy, y al PSOE, el partido que la defenderá entre el jueves y el viernes en el Congreso de los Diputados. La tensión y el nerviosismo son evidentes en todas las formaciones, y el PP no puede esconder su preocupación, en las horas de mayor debilidad del Ejecutivo Rajoy.

El PP, nervioso, insiste en que no puede estudiar ningún escenario posterior al viernes

El portavoz del PP en la cámara, Rafael Hernando, ha avisado este lunes al partido de Pedro Sánchez de que, en el caso de que la moción sea aprobada y se convierta en presidente, no logrará "sacar adelante" la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que aún requiere del visto bueno del Senado.

"Un señor que ha votado en contra de estos Presupuestos no va a poder sacar adelante estos Presupuestos", sostenía Hernando, sugiriendo que el PP podría complicarle su tramitación en la Cámara Alta, donde los conservadores cuentan con mayoría absoluta.

No obstante, otras fuentes del PP sostienen que esto no es una amenaza, sino la constantación de que no tiene sentido que Sánchez gobierne con unos Presupuestos que lleva meses criticando. No quieren avanzar si podrían votar en contra de una parte de sus propias cuentas en el Senado -algo que parece poco probable, y que después podría deshacerse en el Congreso-, para dificultar su aprobación. E insisten en que no pueden ponerse en ningún escenario posterior al viernes, fecha en la que se vota la moción de censura.

Por otro lado, en lo que respecta al PNV, Hernando le advierte que está en su mano decidir si quiere sacar los Presupuestos -con importantes inversiones en Euskadi-, o si por el contrario opta por la "inestabilidad". "El PNV es un partido maduro que tendrá que decidir qué quiere hacer, si quiere sacar los Presupuestos que acaba de aprobar, o si lo que quiere es generar inestabilidad en el país y proponer un presidente que no tiene la confianza suficiente de la cámara ni de los españoles", zanjaba.