La oposición pide el "cese fulminante" de Trillo y que Cospedal explique al Congreso lo que sabe del Yak-42

MADRID.- El PSOE ha exigido este martes el "cese fulminante" del embajador de España en Londres, Federico Trillo, por el accidente del Yak-42 en 2003 en el que murieron 62 militares, después de que el Consejo de Estado haya elaborado un dictamen en el que responsabiliza por primera vez al Ministerio de Defensa.



A través de la cuenta en Twitter del grupo socialista en el Congreso, el PSOE reclama que el Gobierno destituya de manera urgente a Trillo como embajador.

​

#Yak42 El gobierno debe destituir de inmediato a Trillo como embajador y los ministros de Defensa y Exteriores comparecer en el Congreso pic.twitter.com/kRKxqpAYGe — Antonio Hernando (@AHernandoVera) 3 de enero de 2017

A esta petición también se han sumado Podemos, IU y ERC. También piden los socialistas las comparecencias urgentes de los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Por su parte, el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha señalado en Twitter que el PP y Trillo "mintieron" al insistir durante 13 años en que Defensa no tuvo responsabilidad en el accidente.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado durante la mañana de este martes que no ha visto el informe del Consejo de Estado, pero cree "que eso ya está sustanciado judicialmente", por lo que no ve posibilidad de una reapertura del caso, como pide la asociación de familiares de víctimas. "Ocurrió hace muchísimos años", ha apostillado.

​



Ante esto, Ciudadanos ha acusado al PP de intentar "tapar" los fallos que se cometieron en la contratación y gestión del vuelo. José Manuel Villegas, número dos de la formación ha dicho que el Estado "no puede tapar" ni "intentar ocultar" la responsabilidad de Trillo.

"¿A partir de cuántos años deben unas víctimas dejar de luchar por lo que ellas entiendan que es hacer justicia?" pregunta Podemos a raíz de las palabras de Rajoy

También en relación a las declaraciones de Rajoy, el diputado de En Comú Podem Félix Alonso pregunta si el Ejecutivo considera apropiado "el desdén y la falta de empatía" con la que Rajoy se ha referido a la tragedia sucedida en mayo de 2003. "¿A partir de cuántos años deben unas víctimas dejar de luchar por lo que ellas entiendan que es hacer justicia?", se pregunta Alonso.



El diputado catalán también pregunta si, de acuerdo al criterio de Rajoy, las víctimas de ETA "ya no deben ser atendidas y honradas porque ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar".



Bono: ¿Quién se quedó con el dinero?"

El exministro socialista José Bono, que sustituyó en 2004 al conservador Trillo al frente de Defensa, se ha sumado a la petición al Gobierno de Rajoy para haga algo en relación con el accidente en declaraciones a Cuatro.

​



Según Bono, cuando llegó al cargo descubrió un "cúmulo de desvergüenzas" en relación con este asunto, con varias subcontrataciones (el Estado pagó unos 140.000 euros por el avión, mientras que a la empresa propietaria llegaron 38.000) y con el pago de la prima de un seguro que, sin embargo, no se había concertado.

Una "verdadera chapuza", a juicio de Bono, que espera que no se eche "tierra" sobre ello porque eso significaría que en España "no hay justicia"

"¿Quién se quedó con ese dinero?", se ha preguntado Bono, antes de asegurar que quisieron "engañarle" con este asunto y que tuvo que acudir personalmente al Estado Mayor de la Defensa y abrir con sus "propias manos" un archivo para descubrir que había habido cinco subcontrataciones hasta alquilar el avión que luego se estrelló.



Una "verdadera chapuza", a juicio de Bono, que espera que no se eche "tierra" sobre ello porque eso significaría que en España "no hay justicia". Por eso, espera que el Gobierno de Rajoy "tome alguna disposición" y que, aunque sea con 14 años de retraso, las familias puedan tener "el honor" que merecen. "Algo tienen que hacer, lo que no hicieron entonces", ha apostillado.

Casado: "La labor de Trillo ahora es distinta a la de hace 20 años"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha rechazado la petición del PSOE de cesar a Trillo por el accidente del Yak-42 y ha señalado que su desempeño actual "es distinto" al de hace dos décadas.



"Todos lamentamos lo sucedido pero la labor que pueda desempeñar ahora mismo como embajador en el Reino Unido es distinta a la estuviera desempeñando hace 20 años", según Casado, preguntado por la exigencia socialista a raíz del dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza del siniestro por primera vez al Ministerio de Defensa cuando Trillo era su titular en 2003.



El popular ha recordado que los ministros de Defensa de los distintos gobiernos han velado "por la seguridad de las tropas" y ha añadido que tanto el PP como la sociedad valora "tremendamente" la institución del Ejército, que desarrolla una "labor discreta, callada y a veces no reconocida".



"Cuando han caído en el ejercicio de su vocación y en servicio público y a España, estamos con sus familias y lo lamentamos muchísimo", ha repetido Casado. Además, ha señalado que a Trillo "le toca una labor importante" en el Reino Unido con motivo de la negociación por la inminente salida de la UE.



Casado ha hecho estas declaraciones en Elche, donde ha presentado las líneas básicas de la Ponencia "Europa y nuestro papel en el mundo", de la que es coordinador, y que se debatirá en febrero en el congreso nacional del partido.

Iglesias: "Un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que un Gobierno "a la altura de su gente" no puede mantener al ex ministro de Defensa Federico Trillo como embajador de España en Reino Unido después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado.



"Un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado", ha comentado el líder de la formación morada en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.



Tras conocerse el contenido del citado informe, Unidos Podemos ha exigido el cese inmediato de Trillo y ha reclamado, además, la comparecencia de la actual titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el Congreso.



Este mismo martes, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha subrayado que Trillo debería haber dimitido "hace mucho tiempo" porque, a su juicio, "quien no respeta las condiciones de trabajo de los militares, nunca debió ser ministro de Defensa ni representar a España en ninguna parte".



Además, En Comú e Izquierda Unida (IU), formaciones adscritas a Unidos Podemos, han registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja a propósito de ese dictamen del Consejo de Estado en las que, entre otras cuestiones, critica el "desdén" que ha mostrado este martes e presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando se le ha preguntado por el mismo.