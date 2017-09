El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha leído este miércoles una declaración institucional acompañado por todos los miembros del gobierno. Puigdemont ha dicho que "la operación está fuera del amparo legal". "El gobierno de Cataluña ha sido objeto de una agresión coordinada por las fuerzas policiales de interior del gobierno español con el objetivo de que los catalanes no se puedan expresar en libertad y en paz el 1 de octubre y con la intención de suspender el gobierno surgido de las urnas".

"El estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Catalunya y ha aplicado de facto un estado de excepción"

Contundente, Puigdemont ha dicho que con esta operación "se ha vulnerado el Estado de derecho y la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea". "El Estado español ha suspendido de facto autogobierno de Catalunya y ha aplicado de facto un estado de excepción". El presidente catalán ha dicho que las libertades "están siendo supendidas y reprimidas" y que "los alcaldes están siendo citados sólo como intimidación sin tener comas ningún delito".

Puigdemont ha dicho que lo que sucede en Catalunya es "inaceptable en democracia" y se ha referido a "las irrupciones policiales en las sedes de la Generalitat, las detenciones, los registros indiscriminados incluso a domicilios particulares, la intimidación, el intento de bloqueo de las cuentas de la Generalitat sin orden judicial y la amenaza a la ciudadanía que intenta expresarse ".

El Gobierno se dirige a los ciudadanos

Puigdemont ha querido dirigirse a los ciudadanos de Catalunya: "Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria y antidemocrática de un gobierno que ha mostrado su rostro intolerante. Apoyamos y amparo a miembros del gobierno detenidos. Denuncian como ilegítima la intervención a Cataluña de un gobierno que no respeta los principios fundamentales de la democracia ".



El presidente ha querido reiterar la respuesta pacífica de Catalunya. "El gobierno español ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática". Ha añadido que el Govern estudiará las respuestas que sean oportunas y recordó la convocatoria del 1 de octubre: "estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen represivo e intimidatorio, para defender la democracia y Catalunya con las únicas armas que tenemos, la respuesta ciudadana y la actitud pacífica y civilizada que nos ha caracterizado en este proceso. No retrocederemos ".



"Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro porque es el encargo que recibimos de ellos", ha continuado Puigdemont. Ha dicho que "habrá serenidad y firmeza" ante los abusos en los que incurre el Estado español. "El día 1 saldremos de casa con una papeleta y la usaremos".



Puigdemont ha concluido que el gobierno de Catalunya será fiel a un programa de gobierno "nunca suspendido por ningún tribunal". "Lo que está viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la UE". A todos aquellos "demócratas indignados, los ratifica el "compromiso y la garantía a defenderlo siempre. No aceptaremos un retorno a épocas pasadas y no aceptaremos que no nos dejen decidir ".