Rita Barberá muere repentinamente en un hotel de Madrid

MADRID.- La senadora y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha muerto de forma repentina este miércoles en el hotel Villa Real de Madrid tras sufrir un infarto, según los facultativos del SUMMA, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid.



Las mismas fuentes informaron de que a las 7.03 de este miércoles el 112 recibió un aviso desde el hotel Villa Real, ubicado en la plaza de las Cortes de Madrid, informando de que una mujer de 68 años necesitaba atención médica.







Fue una de las hermanas de Barberá quien avisó a los servicios sanitarios al detectar que la exalcaldesa respiraba mal. Sin embargo, los efectivos del SUMMA que llegaron al hotel ya encontraron a Barberá en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante media hora, pero fueron infructuosas: finalmente los facultativos certificaron el fallecimiento de Barberá minutos antes de las ocho de la mañana. Al hotel también se desplazó un equipo de la policía científica.



La noticia conmocionó a la clase política. El hotel Villa Real está situado justo enfrente del Congreso de los Diputados, donde precisamente este miércoles se celebra la primera sesión de control al Gobierno de esta legislatura, y donde se concentraban todos los diputados.



Aprovechando la cercanía con la sede del Congreso de los Diputado, muchos dirigentes del PP se acercaron hasta el hotel. Entre ellos se pudo ver a la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y al portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso, Rafael Merino.



También estar presentes el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro o históricos dirigentes del partido como Javier Arenas, actual vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, así como el senador y exvicepresidente de La Rioja Pedro Sanz.

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y amigo personal de Barberá, reveló en una entrevista en Antena 3 que la exalcaldesa de Valencia sufría una "enorme depresión"

La consternación en el Congreso de los Diputados era total, sobre todo entre los diputados del PP, que iban llegando para asistir a la primera sesión de control al Gobierno. Uno de los primeros en hablar fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien afirmó sentirse "enormemente apenado" por la pérdida de la eterna alcaldesa de Valencia.



El expresidente del Congreso, Jesús Posada, también lamentó su muerte y aprovechó la ocasión para denunciar la "cacería totalmente injustificada" de la que estaba siendo objeto por el caso Taula de supuesta financiación ilegal del PP. "No se lo merecía", añadió la diputada del PP Celia Villalobos, resumiendo el sentimiento generalizado entre las filas del PP de que Barberá estaba siendo maltratada por las sospechas de corrupción que pesaban sobre ella. De hecho, el pasado lunes Barberá declaró ante el Tribunal Supremo como investigada por el caso Taula.

Fuentes del PP han indicado que la previsión es que los restos de la exalcaldesa de Valencia puedan ser trasladados a partir de esta tarde a esa ciudad

Barberá dirigió durante 24 años consecutivos el Ayuntamiento de Valencia. Relacionada con numerosos casos de corrupción en el País Valencià que hasta ahora había logrado sortear, la exalcaldesa sufría una "enorme depresión", según José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y amigo personal de Barberá. En una entrevista en Antena 3, Margallo ha asegurado que la exalcaldesa de Valencia sufría por las acusaciones que pesaban sobre ella, por la reciente muerte de su madre y el vacío que había sufrido por parte de algunos compañeros de partido.



Miembros de otras fuerzas políticas también lamentaron la muerte de Barberá. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dio el pésame a su familia y a sus compañeros de partido. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, expresó también sus condolencias. "Con independencia de los actos que cometió, hay que respetar a las personas aunque no se compartan las ideas", dijo.



El Congreso de los Diputados decidió guardar un minuto de silencio en el que no participaron los diputados de Unidos Podemos. "Lamentamos la muerte de Barberá pero no podemos participar en un homenaje político a alguien cuya trayectoria está marcada por la corrupción", aseguró Pablo Iglesias. La polémica, sin embargo, ya está servida: todo los demás partidos han salido en tromba a censura el gesto de Unidos Podemos. Sin embargo, el grupo de Podemos en el Senado sí permaneció en la Cámara Alta durante el minuto de silencio.

Mientras, la actividad en el hotel proseguía y pasadas las 9.30 horas salía del hotel el juez de guardia. En torno a las diez de la mañana los servicios funerarios trasladaron el cuerpo de Rita Barberá al Instituto Anatómico Forense, donde le fue practicada la autopsia, que finalmente confirmó la muerte por infarto.



Fuentes del PP han indicado que la previsión es que los restos de la exalcaldesa de Valencia puedan ser trasladados a partir de esta tarde a esa ciudad.



Nacida el 16 de julio de 1948, era licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad de Valencia, y en Ciencias de la Información, sección de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid.



Funeral sin partido ni instituciones

La familia de la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha mostrado su deseo de que el funeral, que se celebrará mañana a las 16.00 horas, se haga en la "intimidad", con familiares y amigos, y ha subrayado lo "conveniente" de que sea sin la presencia de instituciones ni partidos políticos.



En un comunicado de la familia Barberá Nolla, han expresado su "agradecimiento" por las muestras de afecto recibidas con motivo del fallecimiento de la que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años.



En las escuetas líneas, han manifestado su "deseo" de que los actos fúnebres se celebren "en la intimidad de familiares, amigos y allegados" y han subrayado lo "conveniente de la ausencia de instituciones públicas y partidos políticos".



Fuentes próximas a la familia han informado de que el funeral de la senadora y exalcaldesa Rita Barberá se celebrara mañana a las 16.00 horas en el Tanatorio del Cementerio de Valencia.