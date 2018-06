Agressions masclistes després de 'La Manada': llibertat pels detinguts de Molins de Rei

La violència masclista torna a ser notícia. Els sis detinguts per violar en grup a una noia a Molins de Rei (Baix Llobregat) han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Cap d'ells es pot apropar a l'agredida ni comunicar-s'hi per cap mitjà, a més de retirar-los el passaport. Cinc d'ells, a més, han de comparèixer al jutjat periòdicament.



Tots sis van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 1 de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), que van aprovar les mesures cautelars demanades per la fiscalia. Els acusats, d'entre 20 i 23 anys, han hagut d'entregar els seus telèfons mòbils per comprovar si van fer fotografies o vídeos sobre els fets. Se'ls acusa d'haver abordat a l'agredida a la sortida d'una discoteca al Poligon del Pla per ficar-la al maleter d'un vehicle i violar-la, segons el relat de la denunciant. També ha explicat que els agressors la van abandonar al parking de l'estació de ferrocarrils de Sant Boi.



D'altre banda, el jove acusat de violar a una noia de 15 anys a Palamós (Baix Empordà) ha ingressat a un centre de menors aquest dimarts. La Fiscalia l'ha considerat autor material dels fets després de prendre-li declaració. L'altre jove detingut pels Mossos d'Esquadra després que l'agredida denunciés ha quedat en llibertat sota la tutela dels pares. Aquest jove no hauria participat en la violació però tampoc hauria provat d'evitar-la.



La denunciant va acudir als Mossos d'Esquadra la mateixa nit dels fets, durant la revetlla de Sant Joan. El cos de policia va detenir als dos joves, de 14 i 15 anys, poc temps després de l'agressió, que van cometre a unes obres properes al passeig de Mar de la vila.

Concentracions al Baix Llobregat

Aquestes agressions s'encaixen en mig d'un debat social molt viu, després de la sortida de presó dels membres de La Manada. La llibertat condicional dels joves de Molins i el coneixement dels fets ja va fer sortir ahir a centenars de veïns i les veïnes de la localitat. Aquesta tarda també hi ha convocada pel Consell comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat una altra concentració davant els ajuntaments de tots els nuclis de la comarca a les 20h.



L'altre municipi relacionat en els fets és el de Sant Boi de Llobregat. L'Ajuntament també ha publicat un comunicat de rebuig i s'ha afegit a la convocatòria a la qual s'hi han adherit altres forces polítiques.