El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat aquest divendres la violència de l'exèrcit d'Israel contra la població palestina i ha reclamat al govern espanyol que faci efectiu un embargament integral d’armes contra aquell Estat.



Tots els grups del plenari municipal, llevat de PP i Cs, s’han adherit a una declaració institucional, impulsada per Barcelona en Comú, en la qual es denuncia la violència perpetrada recentment per les forces armades israelianes a la franja de Gaza, que va costar la vida a desenes de persones, fins a 58 segons algunes fonts.

“Condemnem la violència de les forces armades d’Israel contra la població palestina desarmada i exigim l'embargament a la venda d’armes. Perquè defensem els drets humans i el dret internacional humanitari”, ha declarat la regidora de Relacions Internacionals, Laura Pérez.



La declaració institucional recull una proposta que han defensat organismes i entitats internacionals de defensa dels Drets Humans, com el Consell de Drets Humans de l’ONU o Amnistia Internacional. També ha rebut ja el suport del consell de cooperació de Barcelona.

El compliment d'aquesta mesura en favor de l’embargament d’armes a Israel permetria, segons l'Ajuntament, complir el codi de conducta de la Unió Europea sobre exportació d’armament i garantir el compliment del dret internacional humanitari.



La declaració institucional acordada al plenari municipal recull les demandes formulades per la Comunitat palestina de Catalunya, la Coalició pro complicitat amb Israel i la Federació d'organitzacions per a la justícia global, que han reclamat a diverses institucions catalanes, com l’Ajuntament de Barcelona o el Parlament de Catalunya, que es posicionin a favor de l’embargament d’armes i el reclamin al govern de l’estat.

El ple de l'Ajuntament també ha expressat a més el seu rebuig a la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de traslladar l'ambaixada del seu país a Jerusalem, ignorant d'aquesta manera la reivindicació palestina sobre aquesta històrica ciutat i la resolució de Nacions Unides sobre les fronteres de l'Estat israelià.



El Consell Municipal ha demanat la reactivació del diàleg per posar solució al conflicte entre israelians i palestins i ha ofert la ciutat de Barcelona i les seves institucions per afavorir l'entesa.

En la mateixa declaració, l'Ajuntament de la capital catalana ha demanat als estats d'Israel i de l'Egipte que facilitin el subministrament a la franja de Gaza dels aliments i medicaments que necessita la seva població.