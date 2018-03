Nou gir en el llarg camí cap a la formació de govern a Catalunya. L'encara formalment candidat a la investidura, Jordi Sànchez, ha anunciat al Suprem que està disposat a renunciar al seu escó en les properes setmanes. Així ho ha anunciat en un primer l'acusació popular, que exerceix el partit d'ultradreta VOX, i ha confirmat després el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol. Una renúncia que l'invalidaria automàticament com a candidat a la investidura, atès que el president de la Generalitat ha de ser necessàriament diputat al Parlament. I que obre pas al 'pla C' de JxCat i ERC, que ha guanyat força en les darreres hores, i que passa per investir el número 3 de la llista de JxCat, Jordi Turull, un cop es constata la impossibilitat d'investir els números 1 i 2, Carles Puigdemont i el propi Sànchez.

El nom de Turull com a nou candidat ja s'havia fet públic de manera prou explícita aquest mateix dimarts, abans de conèixer-se la disposició de Sànchez a deixar el seu escó. Ha estat per boca de la consellera cessada i exiliada Meritxell Serret (ERC), que ha posat en valor la trajectòria de Turull i l'ha considerat com a bon candidat per ser el nou president. Tot i que la pròpia Serret s'ha desdit posteriorment, matisant que "creia", per les informacions a la premsa, que JxCat havia proposat ja Turull, el nom del número 3 de JxCat ja havia sonat repetidament com a candidat en les darreres hores.



Eduard Pujol ha confirmat l'anunci de renúncia de Sànchez, però ha rebutjat confirmar que el propi candidat serà Turull. Ha precisat que Sànchez no ha posat una "data concreta" a la seva "renúncia a la vida política", i l'ha atribuït a una "decisió personal". A la vegada, ha explicat que la formació "escoltarà" Sànchez i "valorarà" el que significa la seva renúncia.



"Hi haurà Govern" i una "presidència de JxCat", ha dit no obstant Pujol. Que, tot i matisar que la formació ha de debatre el nom de Turull, sí ha admès que és "el tercer de la llista", i que el seu nom "és evident que forma part de la nova situació".

ERC va pronosticar un desbloqueig

Ja el dia anterior, aquest dilluns, ERC havia avançat, per boca del seu portaveu, Sergi Sabrià, que aquest dimarts seria un "dia clau" en què "passaran coses" que permetran desbloquejar la investidura. ERC, que fa setmanes -per no dir mesos- que reclama que es formi ja un govern "efectiu" a Catalunya, havia acceptat només amb recança les candidatures per a la investidura de Puigdemont, i sobretot de Sànchez -adduint que l'argument de la "legitimitat" que va usar JxCat durant la campanya del 21D, feia més vàlid com a candidat el vicepresident cessat, Oriol Junqueras, un cop el president cessat va fer el seu 'pas al costat'-.



El partit matriu de JxCat, el PDeCAT, per la seva banda, ja havia assenyalat -des d'abans que es designés Sànchez, que no és militant del partit- per situar un dels seus candidats com a alternativa a la investidura, amb els noms del propi Turull i del també conseller cessat Josep Rull, i decantant-se finalment pel darrer.

Si es confirma la candiatura de Turull a la investidura, no obstant, hi ha encara un altre actor que hi té alguna cosa a dir. Es tracta de la CUP, que ja va rebutjar l'acord de JxCat i ERC per a la investidura de Sànchez. Els vots de la CUP són ara per ara necessaris per a la investidura, mentre mantinguin les seves actes de diputat Puigdemont i el conseller cessat Toni Comín, tots dos a Brussel·les. I, un cop anul·lat l'argument de la legitimitat pel qual van donar suport a la candidatura de Puigdemont, no sembla previsible, ara per ara, que donin el seu vist-i-plau a un dirigent del PDeCAT. Almenys, sense concessions addicionals per part de JxCat i ERC.

El PSC, per la seva banda, ja s'ha mostrat en contra d'aquest 'pla C' amb Jordi Turull com a candidat a la investidura. El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha afirmat que aquesta investidura és "teòricament possible, però no desitjable". Iceta ha argumentat que Turull, també imputat per rebel·lió -com tot el darrer Govern de Puigdemont-, "no és plenament lliure" i que "no és la millor opció" fer president algú que "el primer que pensarà en aixecar cada dia és que té un judici pendent".