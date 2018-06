Es planteja una nova plantada al rei des de les dues principals institucions catalanes. En un cas, ja confirmada. En l'altre, encara a l'aire. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha confirmat que no assistirà aquest divendres a la inauguració dels XXVII Jocs del Mediterrani, que se celebren a Tarragona, i on Felip VI hi estarà present, en la seva primera visita a Catalunya des de la formació de govern a Catalunya –i des del final del 155–. A la vegada, el president de la Generalitat, Quim Torra, encara ha de decidir si hi assisteix. Però el Govern ja ha deixat clar que, si ho fes, no es produirà la foto d'un "somriure i encaixada de mans", mentre el monarca no rectifiqui la seva posició en relació a la violència policial de l'1-O.

"L'agenda del president no està tancada. Encara no està decidida l'assistència", ha explicat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió de l'Executiu. Artadi ha raonat que el Govern segueix disgustat amb el discurs de Felip VI el passat 3 d'octubre, dos dies després del referèndum, en què va prendre partit "a favor de la violència contra els ciutadans", segons ha afirmat Artadi, en referència a les càrregues policials contra els votants l'1-O.



"La monarquia ha decidit ser part en un conflicte", ha continuat Artadi, que ha emplaçat el monarca a "reflexionar sobre la percepció que es té a Catalunya de la institució". En aquest sentit, ha recordat una enquesta recent del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) en què "un 60%" dels enquestats van puntuar amb la nota mínima, 0 sobre 10, la tasca de Felip VI.



De fet, Artadi ha convidat el monarca a rectificar. "Hi ha marge per a la millora. Que ells reflexionin", ha afirmat, referint-se a la casa reial. En aquest sentit, ha demanat una tornada a la normalitat institucional d'altres moments, tant durant el regnat del rei emèrit, Joan Carles I, com del propi Felip VI, en què tots dos van mostrar la seva determinació de "respectar la voluntat del poble de Catalunya".

"No podem fer veure que no va decidir prendre part"

Fins i tot en el cas que Torra assistís finalment a la inauguració dels Jocs del Mediterrani, el Govern té la intenció d'escenificar que no oblida el discurs del rei de 3 d'octubre, i descarta una relació protocol·lària cordial, amb "somriure i encaixada de mans" si no es produeix el "gir" que demana Artadi al monarca. "No podem fer veure que el rei no va decidir prendre part", ha assenyalat.



Qui ja té clar que plantarà el monarca és Torrent. El president del Parlament ho ha confirmat també aquest dimarts, en roda de premsa, i ha argumentat que no hi anirà perquè "ja hi ha representació institucional del país", referint-se al fet que Torra és ja president.



Torrent, segona autoritat de Catalunya, va mantenir una forta presència institucional durant el període que va de la seva presa de possessió al final del 155, en absència d'un president al Palau de la Generalitat. Però també va protagonitzar una (mitja) plantada a Felip VI. Concretament, durant la inauguració del Mobile World Congress, al febrer, quan va declinar assistir a la recepció prèvia del monarca –coneguda com a besamans–, tot i que no al sopar oficial posterior. La mateixa actitud va mantenir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La presència del rei a Catalunya va ser contestada aleshores amb fortes protestes al carrer.

La darrera visita de Felip VI a Catalunya, el passat 9 d'abril, per lliurar els despatxos a la nova promoció de jutges, també va venir acompanyada de mostres de rebuig al carrer. Però no pas de plantada institucional. Per la senzilla raó que no s'hi va convocar cap representant del poder polític català, en contra del que havia succeït en lliuraments anteriors de despatxos.