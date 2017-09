Paperetes

Òmnium Cutural i l'ANC han repartit, durant aquesta última setmana, paperetes oficials impreses des de la iniciativa Impressors per la Democràcia, a qui també han clausurat la pàgina web i que, davant els esdeveniments que van tenir lloc la setmana passada, es va posar a disposició del Govern de la Generalitat per “complir el compromís adquirit amb la ciutadania”.



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicava no fa gaire un tuit on es veia una impressora imprimint paperetes. Fins que es va clausurar la web, els ciutadans i ciutadanes podien imprimir les paperetes a casa, però ara fer-ho resulta més complicat.

Les urnes i el cens

Les urnes s’han presentat aquest matí en el International Press and Broadcasting Center que ha facilitat el grup Mediapro durant la roda de premsa del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, el portaveu Jordi Turull i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. S’ha llençat un missatge de tranquil·litat: “qui vulgui votar podrà votar”, ha assegurat el portaveu Turull.

5.345.358 catalans i catalanes estan cridats a votar i, en principi, s’han habilitat uns 2.315 col·legis electorals que estaran oberts de 9 del matí a 8 del vespre.



Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i des d’Òmnium Cultural insisteixen en fer del dia de votació un acte festiu i animen als ciutadans i ciutadanes a sortir ben d’hora als carrers, abans que obrin els col·legis electorals per tal de fer pressió davant possibles mesures repressores per part dels cossos policials.



S’han habilitat més de 7.000 coordinadors i més de 6.000 meses. No obstant, encara hi ha preguntes que queden sense resposta. Què passa si un ciutadà o ciutadana arriba a una mesa electoral i no està formada? Tot i tenir-ho tot aparentment lligat, encara hi ha alguns dubtes entre la ciutadania respecte a la normativa electoral.

Els centres electorals

La conselleria d’Ensenyament ha enviat avui un comunicat als centres d’educació públics on s’informava que la consellera d’Ensenyament assumeix la responsabilitat dels centres educatius fins el 2 d’octubre.

Clara Ponsatí, consellera d’Ensenyament, ha signat una resolució en què avoca la competència que tenen atribuïdes els responsables dels equipaments educatius en la seva persona des d’avui i fins dilluns 2 d’octubre a les 7 del matí, amb l’objectiu de “garantir la necessària eficàcia, eficiència i coordinació en l’actuació administrativa”.



Els centres educatius que funcionen com a col·legis electorals han rebut, aquesta última setmana una notificació en paper, però també en persona, per part dels Mossos d’Esquadra i s’ha identificat els responsables, en cas que vulguin obrir de cara a la jornada electoral.

En alguns centres, com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que funciona com a col·legi electoral, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Institució de les Lletres Catalanes i el PEN Català han organitzat una “Festa de Pijames” pel dissabte dia 30 d’octubre on es llegiran textos durant tota la nit, amb motiu del Dia Internacional de la Traducció.

La possible repressió policial

Davant la possible repressió policial, les instruccions dels diferents partits polítics, d’Òmnium Cultural i l’ANC són clares i van a l’uníson: mantenir la calma i no caure en les provocacions. Aquesta és, des de fa algunes setmanes, la consigna oficial del referèndum. La idea és presentar una resistència pacífica, asseure’s al terra i esperar que els cossos policials marxin. En cas que els cossos policials vulguin desallotjar els locals, les instruccions són mantenir el cos mort i no presentar més resistència que la pacífica.

Marc Ferrer, portaveu de Bombers per la Independència i membre de la Junta de l’ANC, ha assegurat que hi ha un dispositiu de 400 bombers preparats i organitzats arreu de Catalunya perquè els ciutadans i ciutadanes puguin exercir el seu dret a vot el dia del referèndum.

“El nostre objectiu és impedir que hi hagi brots de violència durant la jornada de diumenge. Col·laborarem per garantir el dret al vot i ho farem com a bombers, però també com a ciutadans i ciutadanes”. Ho faran identificats com a bombers, amb el casc, o una samarreta, o un peto. “La gent sol agrair la nostra presència i som respectats, amb això farem el que puguem perquè la jornada transcorri de manera tranquil·la i pacífica”.



Ferrer aconsella seguir les indicacions de l’ANC: esperar en fila índia davant els col·legis electorals abans que obrin i no caure en les provocacions davant la possible presència de grups feixistes. “Que la gent resisteixi és la nostra consigna clara: cap cop de peu, cap empenta; que ens arrosseguin a cos mort”, assegura. Els bombers que estiguin de guàrdia dependran de les ordres del comandament.

D’altra banda, el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha donat ordres a totes les unitats dels Mossos de requisar tot el material electoral i impedir l’obertura dels recintes de votació. S’enviaran dotacions policials a tots els centres previstos i es confiscaran urnes, paperetes i censos. A les persones responsables, se les identificarà i se les desallotjarà de manera pacífica, ja que ha ordenat que s’eviti l’ús de la porra policial i que es limiti l’ús de la força durant la jornada electoral, apel·lant als principis de congruència i proporcionalitat.



De fet, avui divendres a les 14:00 alguns agents uniformats ja s’han començat a presentar en locals públics per tal d’impedir que puguin acollir la votació i no es descarta la intervenció d’altres cossos policials com ara la guàrdia civil o la policia local o la presència de policia antidisturbis espanyola en cas que no es puguin desallotjar els col·legis electorals. El Sindicat de Mossos d’Esquadra no té previst fer declaracions fins que no passi tot, segons que han explicat a Públic.

Logística online

Malgrat la insistència del govern espanyol i la guàrdia civil en tancar les pàgines web relacionades amb la votació, el cert és que amb diferents iniciatives, via les xarxes socials, Whatsapp o Telegram, els ciutadans i ciutadanes han anat sabent on havien d’anar a votar el diumenge. Una d’aquestes iniciatives és una xarxa de Whatsapp organitzada per Crida per la Democràcia on, a través d’un número amb prefix internacional, et resolen els dubtes que es puguin tenir respecte a l’1 d’octubre.

En les últimes hores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a Google l'eliminació de l’aplicació que el Govern havia habilitat per tal de consultar els col·legis electorals. L’aplicació s’anomenava On Votar 1-Oct, es podia descarregar des dels dispositius Android i permetia consultar els centres de votació tot introduint l’adreça postal.



També Òmnium Cultural ha habilitat un centre de trucades a Barcelona durant els dies previs al referèndum (28, 29 i 30 de setembre) per tal que la participació sigui massiva. A la seva web, demanen voluntaris per trucar totes aquelles persones que encara estan indecises o que tenen por d’anar a votar.



Algunes meses electorals, així mateix, s’han organitzat de manera mig clandestina a través de grups de Telegram o de manera més pública a través de Twitter.



Tot sembla indicar que està tot a punt de cara a l’1 d’octubre, tot i que encara queden alguns dubtes per resoldre i una sensació d’incertesa entre sectors de la ciutadania. Fins i tot des de les pròpies institucions, hi ha preguntes que no es poden (o es volen) respondre. El propi vicepresident Junqueras, davant del dubte sobre possibles impediments o sustracció d'urnes, ha explicat que "hi ha alternatives", perquè "hi ha moltes formes de votar".



Caldrà esperar a diumenge per saber del cert en què consisteixen aquestes alternatives i si la votació es podrà dur a terme i de quines maneres. Cal esperar, també, que el govern espanyol hagi programat una sèrie de mesures per intentar impedir que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya no puguin votar. Però això, de moment forma part de la incertesa d’aquesta jornada electoral.



Les instruccions de l’1O donades per diferents entitats Sortir de casa ben d’hora, sobre les 7 del matí, per tal d’arribar al col·legi electoral abans que obri i passar el dia al carrer, fent de la jornada una festivitat.

• Fer cues ordenades davant els col·legis electorals.

• No caure en les provocacions davant la possible aparició de grups d’extrema dreta. Respectar el principi de no violència en tot moment.

• Presentar una resistència pacífica davant les possibles actuacions policials.

• No portar identificadors polítics. Es vota com a exercici de democràcia, tant sigui per dir sí a la independència o por rebutjar-la.

• Seguir les instruccions que al llarg del dia es vagin donant des de les diferents entitats que gestionen la jornada electoral i utilitzar els canals d’ajuda proporcionats per les entintats organitzadores.

• Celebrar el dia de manera col·lectiva, amb paciència, un somriure a la cara, de manera festiva i sobre tot, pacífica.