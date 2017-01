La CUP exigeix al govern passos immediats cap al referèndum i cessions en els pressupostos

BARCELONA.- Obviar, per impossible, la via del referèndum pactat i començar a preparar-ne des de ja un de vinculant -i unilateral- sobre la independència de Catalunya. Posar-se les piles en la preparació d'un procés constituent que ara està aturat, tot i que ha de ser decisiu per definir una futura i hipotètica República catalana. I, finalment, cedir en qüestions dels pressupostos que permetin una major defensa de l'escola pública i una fiscalitat més justa, amb increments d'impostos a les rendes d'altes. Aquestes són les tres grans demandes que la CUP ha fet al govern de Puigdemont aquest dijous a la tarda en una conferència política en què també ha adreçat diversos missatges a l'espai dels Comuns, tot i que sense mencionar-lo explícitament.



Sota el títol, 2017: Tombem el Règim. Construïm la República, la formació de l'esquerra independentista ha fixat la seva posició política en un acte celebrat al Museu d'Història de Barcelona i en què han participat quatre càrrecs de pes de la CUP: les diputades Anna Gabriel, Eulàlia Reguant i Benet Salellas i l'exdiputat i actual portaveu del secretariat nacional cupaire, Quim Arrufat. Reguant i Salellas han centrat la seva intervenció en la qüestió més immediata, que són les demandes al voltant dels pressupostos de la Generalitat, mentre que Gabriel i Arrufat s'han dedicat fonamentalment al referèndum i al procés constituent.

En qualsevol cas, sembla clar que la CUP ha volgut marcar perfil just abans que s'iniciïn unes setmanes decisives en la negociació dels pressupostos que, en funció de com avancin, facilitaran o no l'aprovació dels comptes per part dels cupaires. Ara mateix, però, les posicions en aquest àmbit del govern de Junts pel Sí i els anticapitalistes estan molt allunyades. Ho ha refermat Benet Salellas, que en un clar missatge adreçat a ERC -que al cap i a la fi és de qui depèn la conselleria d'Economia i, per tant, qui encapçala les negociacions dels pressupostos- ha demanat al president Puigdemont "que s'arremangui i vingui a treballar també amb els pressupostos".



El diputat ha denunciat que el govern "no ha accedit a pràcticament res" del que la CUP considera clau per donar la llum verda als comptes, com és la protecció de l'escola pública -el sector ha plantejat dues convocatòries de vaga per a les properes setmanes- i la necessitat de reformar el sistema fiscal "per fer-lo més just". "Revertir retallades i redistribuir la riquesa és una manera d'eixamplar la base que necessitem per construir república i guanyar el referèndum, però això no es pot fer si el govern no toca privilegis", ha subratllat Salellas.

La CUP considera que el govern no ha cedit "gairebé en res" pel que fa als pressupostos i exigeix protecció de l'escola pública i una fiscalitat més justa

També ha recordat que el 80% de la població catalana està d'acord a incrementar els impostos a les rendes altes, segons les enquestes, ha recordat que només el 4% dels ciutadans ingressen més de 60.000 euros bruts anuals i que la CUP manté l'exigència que almenys s'incrementi la tributació en algun dels tres impostos en què ho demana: IRPF, Patrimoni o Successions. Entre les demandes de la formació, també hi ha la creació d'un fons específic per revertir privatitzacions o d'un altre de "cohesió social i garantia de rendes", que segons ha explicat Eulàlia Reguant ha de servir per finançar la renda garantida de ciutadania que demanden entitats ciutadanes. Entre d'altres elements, es finançaria amb una rebaixa del sou del 14% dels alts càrrecs de la Generalitat i el sector públic, i també a través de romanents de crèdit.



"La CUP abordarà el pressupost amb una mirada global i com una eina per guanyar el referèndum", ha insistit Reguant, que també ha manifestat que les esmenes de la formació van en la línia que els comptes siguin "una eina per a la millora de la vida de la gent" i són "alternatives que busquen treballar pel 96% de la població".

"La via pactada pel referèndum no existeix"

"La via pactada, senzillament, no existeix. I creiem, per tant, que cal activar, des d'avui mateix la preparació del referèndum i passar de les paraules, als fets", ha proclamat Anna Gabriel. La diputada ha defensat la necessitat de buscar suports al referèndum, però sempre i quan siguin suports "al referèndum, no al referèndum pactat" i es fixi una data "més aviat que tard" per aconseguir-los, per tal que no es converteixi en un "element dilatori".



Així mateix, ha anunciat el compromís a "fixar el més aviat possible la data de celebració del referèndum" i treballar perquè el Parlament aprovi la "llei del referèndum", que el faci possible. "Una llei que amb tota probabilitat serà impugnada pels tribunals estatals", ha assumit Gabriel, per a qui "l'única forma de fer-ho és amb nosaltres, amb la llei intervinguda, esmenada i impugnada. Legalitat intervinguda, que ho serà segur, però resposta amb la legitimitat que ens dona el fet que sabem que fem allò que hem de fer si de veritat apostem per fer valdre el dret a l’autodeterminació que tenen tots els pobles".

Gabriel crida a confrontar la "legalitat intervinguda" amb la "legitimitat" de fer valdre el dret a l'autodeterminació "que tenen tots els pobles"

Adreçant-se tant a JxSí com als Comuns, Gabriel ha subratllat que es comprometen "a no devaluar el referèndum, de no portar-lo al camp tàctic i no abandonar-ne el compromís en funció de càlculs partidistes. No el posarem a canvi de res". També ha demanat que tothom n'accepti el caràcter vinculant i ha conclòs que el referèndum "és de la gent". "No hi podem jugar, ni el podem embolcallar de retòrica, ni d’excuses ni de dilacions. Si no es defensa, s’abandona. I si es defensa, ens hi posem a treballar. És cosa de totes, perquè no en té el patrimoni ningú".

La partida és "entre República democràtica o Estat espanyol"

L'encarregat de tancar l'acte ha estat Quim Arrufat, ara mateix portaveu del secretariat nacional -l'executiva- cupaire i diputat durant la passada legislatura. Ha instat el govern a "posar-se les piles" amb el procés constituent. Segons ell "la diferència de naixement i de partida de la República Catalana respecte l’Estat Espanyol ha de ser aquest: la República la construirà la gent, perquè és bàsicament gent el que tenim per defensar-la i perquè és bàsicament la gent qui l’ha lluitat i reclamat a fons. [...] La partida que estem jugant no és ja entre Catalunya i Espanya, és entre República democràtica o Estat espanyol. Aquí és on rauen les majories socials d’aquest país al nostre entendre".



Arrufat ha assegurat que a l'Estat espanyol "el règim del 78 aguanta", mentre que a Catalunya considera que l'escletxa oberta per les mobilitzacions ciutadans s'està obrint "cada dia més". Finalment, ha manifestat que "no ens podem permetre el luxe, per cap electoralisme, cap tacticisme ni cap partidisme, de deixar-nos prendre l’oportunitat de tombar el règim i construir-nos com a República. En aquest sentit, el referèndum és l’eina més poderosa que tenim per tombar el règim i el procés constituent és l’instrument més radicalment democràtic per construir la República".