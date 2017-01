La darrera proposta fiscal del Govern a la CUP no toca cap impost important

Ni IRPF, ni Patrimoni, ni Successions i Donacions. La darrera proposta sobre els pressupostos que el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha tramès a la CUP no contempla modificacions en cap dels tres impostos. De fet, és molt similar a les que ja s'havien conegut fa uns dies i posa de manifest que la posició del PDECat s'ha imposat dins l'executiu. Inicialment els anticapitalistes defensaven la necessitat d'incrementar aquests tres tributs a les rendes altes, tant per aconseguir més recursos com per garantir una major justícia social dels comptes, però finalment havien acceptat que simplement se'n toqués un, amb l'IRPF com a prioritari, opció que des d'ERC no es veia amb mals ulls.



El PDECat, però, ha fet bandera durant tota la negociació de la negativa a apujar-lo, amb l'argument que seria un atac a la «classe mitjana», malgrat que la proposta cupaire es limitava a reclamar increments a partir dels 60.000 euros anuals de renda, una quantitat que només assoleixen el 4% dels catalans. Finalment, també es va plantejar l'opció d'apujar-lo només a qui n'ingressi més de 90.000, és a dir, l'1,55% dels contribuents, però tampoc s'ha acceptat.

Junqueras ha transmès la darrera proposta de pressupostos a la CUP en una reunió celebrada a la seu del Departament d'Economia amb els diputats Eulàlia Reguant i Benet Salellas. L'única novetat significativa és un impost ambiental que pagaran els vehicles més contaminants. El tribut, que formava part del paquet del projecte de Llei del canvi climàtic, es començaria recaptar aquest 2017, un any abans del previst, i el pagaran els propietaris de turismes i furgonetes en funció dels grams de CO2 per quilòmetre que emetin.



La CUP també sol·licitava la inclusió d'una partida per activar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i que s'incloguessin les demandes dels sindicats en les partides d'Ensenyament. En Ensenyament, la proposta de l'executiu implica un increment pressupostari de 140 milions que ha de permetre la contractació de 3.500 docents més el curs vinent. Segons el diari Ara, però l'executiu s'hauria compromès a incorporar 2.850 docents més els dos cursos següents, tot i que això no afectaria els comptes d'enguany.



En qualsevol cas, fonts sindicals citades per Europa Press ho veuen com un "gest de bona voluntat" però "insuficient" i serà dimecres quan decidiran si l'accepten o no i desconvoquen la vaga del 9 de febrer. Pel que fa a la renda garantida de ciutadania, l'oferta del govern és implantar-la plenament a partir del 2020 i no el 2022.



A partir d'aquest dimarts, les bases cupaires seran les encarregades de valorar l'oferta del govern en assemblees territorials i traslladaran la seva opinió al Consell Polític que la formació celebrarà dissabte a Vilafranca del Penedès i on, finalment, es decidirà si s'aproven o no els pressupostos.