Esquerra encara la recta final de la campanya electoral amb dos missatges clars. Per una banda, reiteren -per boca del propi líder del partit, Oriol Junqueras- la seva intenció d'assumir la presidència de la Generalitat després del 21D. Per l'altra, criden a fer-ho amb "consens", i obrint la construcció de la república també als no independentistes.

"Espero que podem formar govern, estic segur que el formarem. Segur que jo mateix, si el Parlament així ho decideix, tindré l'oportunitat de presidir-lo". Així s'ha expressat aquest dilluns el president i candidat d'ERC, Oriol Junqueras, des de la presó d'Estremera, en entrevista telefònica per a RAC1.

Junqueras ha reiterat així la seva intenció de ser president, com ha fet el seu partit durant tota la campanya. "En tinc totes les ganes del món, tota la voluntat, estic convençut que puc ajudar molt el meu país", ha proclamat. "Em sembla que ho hem demostrat en moltes ocasions. Hem demostrat que donem la cara, i jo estic aquí [a la presó] perquè no m'amago mai d'allò que faig", ha afegit el líder republicà i vicepresident cessat de la Generalitat.

El missatge d'ERC i Junqueras xoca amb el de l'altra gran candidatura independentista, JuntsxCat, que ha articulat tota la campanya al voltant d'una idea-força: que cal investir de nou Carles Puigdemont com a president, perquè no fer-ho voldria dir "legitimar" l'aplicació del 155. No obstant això, Junqueras ha subratllat -fins a dues vegades- que la seva intenció és buscar el "consens", i que persegueix un "Govern de la màxima unitat possible i el màxim consens possible".

Obrir-se als no independentistes

També la número 2 d'ERC -del partit i de la candidatura-, Marta Rovira, ha parlat de consens. Ampliant-lo, de fet, més enllà de l'independentisme. "No té sentit fer una república amb un procés constituent només amb els que són favorables a construir la república", ha afirmat Rovira, en roda de premsa a l'agència EFE.

"El gran repte que tenim si tornem a obtenir un mandat a favor de les forces republicanes és obrir les portes a un gran diàleg amb vocació constituent", ha assenyalat Rovira, que ha destacat que en aquest procés els sobiranistes han de "procurar que hi participi la majoria de ciutadans d'aquest país".

Sobre aquesta obertira als no independentistes, Rivera també ha donat sigles. "No renunciem a incloure ningú. Hem d'estendre ponts amb els Comuns", ha dit. Un objectiu que s'adiu amb un altre dels missatges principals dels republicans en aquesta campanya, que han intentat especialment seduir els votants dels comuns -incloent-hi la presència en els seus mítings de l'exlíder de Podem, Albano Dante Fachin- amb l'argument que una victòria independentista és imprescindible per revertir els efectes del 155, i que qualsevol altre resultat el legitimaria.

Expedients a Junqueras i Sànchez

L'entrevista de Junqueras li pot comportar sancions disciplinàries. Institucions Penitenciàries ha obert un expedient al líder d'ERC i a l'expresident de l'ANC i número 2 de JuntsxCat, Jordi Sànchez, per emprar el temps destinat a comunicar-se amb familiars i advocats a intervenir en la campanya. Sànchez havia enregistrat un missatge de veu que va ser emès divendres en l'acte central de campanya de JuntsxCat.