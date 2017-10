"Va ser una operació d'estil militar orquestrada de forma centralitzada i acuradament planificada. Ens va deixar aclaparats que comandaments policials armats i emmascarats entressin en els col·legis electorals amb l'objectiu d'impedir un procés democràtic pacífic".



Això és només un paràgraf de l'informe preliminar emès pels observadors internacionals enviats per verificar la neteja del referèndum de l'1-O a Catalunya. L'equip de 17 experts acreditats que va encapçalar Helena Catt, directora executiva de la Comissió Electoral de Nova Zelanda, té entre 10 dies i un mes per publicar les seves conclusions sobre la consulta independentista, però les seves primeres impressions al capdavant de l'Election Expert Research Team són inequívoques :

"Tot i les dificultats que la gent va afrontar en el seu intent de votar, he de fer èmfasi que vam veure una jornada electoral" l'1-O, ha subratllat Catt. "Constatem la persistència en l'esforç per votar, inclosa una participació substancial, tot i els enormes obstacles i temors. Aquest procés ha de ser respectat".

L'equip de verificació electoral de Catt ha efectuat més de 300 missions en diverses dècades

L'equip internacional que dirigia Catt va passar prèviament un mes a Catalunya per conèixer la situació i l'1-O va visitar un centenar de col·legis electorals, verificant el procés de votació des de les 5 del matí fins al tancament de les urnes a les 20.00 hores. Comesa que van efectuar professional i imparcialment perquè "aquest equip acumula dècades d'experiència després d'efectuar més de 300 missions de verificació a tot el món".



Als observadors els va sorprendre, per exemple, que els que arribaven a confiscar-se de les urnes i les paperetes no complien cap requisit legal, com el de presentar acta per escrit del seu requisa als responsables de la mesa electoral. En aquest proper vídeo es pot observar com un dels membres d'una taula, a Tarragona, els sol·licita algun tipus de document justificatiu, sense que els policies que es porten el material facin cas del que constitueix un requisit inexcusable perquè la seva acció no sigui arbitrària i il·legal:

Tot i que el major problema va ser que "vam ser testimonis de fets que cap monitor electoral hauria d'observar mai. Desitgem no haver de tornar a presenciar escenes d'aquesta naturalesa: vam veure nombroses i repetides violacions dels drets humans i civils. Ens va impactar que alguna cosa així passés" .



"I encara més" -continua l'informe preliminar- "perquè ens va quedar ben clar que tot això era una operació d'estil militar, orquestrada de forma centralitzada i acuradament planificada".

"Estaven decidits, inclosos ancians i minusvàlids, a expressar la seva voluntat i a deixar que altres també ho fessin"

Malgrat això, "volem constatar la naturalesa pacífica de la manera com els catalans van actuar. Presenciem molts comportaments que demostraven que estaven decidits, inclosos ancians i minusvàlids, a expressar la seva voluntat i a deixar que altres també ho fessin".



Un altre equip d'observadors internacionals, el de la International Limited Observation Mission (ILOM), encapçalat per l'exambaixador holandès Daan Everts, també va emetre un comunicat expressant la seva preocupació per les intervencions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. No obstant això, va certificar que es va poder votar en el 98% dels col·legis que van visitar els seus experts i fins i tot va emfatitzar que això "reforça" el resultat del referèndum, en vista dels impediments i fins i tot violència desplegats per les autoritats.