Uns dos mil treballadors del magatzem logístic d'Amazon situat a Sant Fernando d'Henares (Madrid) estan cridats a participar en la segona vaga d'aquest any. Són a la vora de mil cent empleats fixos i al voltant de nou cents temporals els que treballen diàriament en el major magatzem de la multinacional del comerç electrònic a Espanya, anomenat Amazon Spain Fulfillment.



Els sindicats han triat tres de les jornades més importants de l'any per a la companyia per realitzar una aturada de 72 hores, que coincideix amb el Prime Day, una campanya amb la qual la companyia ofereix grans descomptes en milers de productes i suposa un dels seus moments més alts de compres i enviaments anuals. L'any passat va aconseguir convertir-se en el major èxit de vendes de l'any a nivell mundial.

Marc Blanes, delegat del comitè de vaga de CGT, explicava la passada setmana que l'aturada, si té un seguiment com la del març passat, "farà que s'acumulin centenars de milers de comandes que no arribaran a les llars". Segons aquest sindicalista, l'any passat en el Prime Day "es van arribar a treure mig milió de comandes des del centre de Sant Fernando. Per això pensem que no podran fer com a la vaga que vam tenir al març, quan van desviar les comandes a altres centres, perquè ja no podran donar l'abast".

Les centrals sindicals CGT i CCOO han demanat suport social als vaguistes amb una campanya de boicot a la companyia durant els dies de vaga.

Les raons dels representants dels treballadors per reeditar una altra vaga, després de les 48 hores d'aturades que van dur a terme el març passat, segueixen sent les mateixes que les d'aleshores, després que les negociacions de la passada setmana entre sindicats i multinacional no arribessin a bon port. Els sindicats exigeixen un increment salarial de l'1,5% més que l'IPC i un conveni col·lectiu propi després que Amazon decidís no renovar l'anterior i aplicar el conveni de Logística i Paqueteria de la Comunitat de Madrid (i no íntegrament).

Els delegats de CGT, sindicat majoritari en la planta de Sant Fernando d'Henares, assenyalen que aquesta decisió unilateral per part de l'empresa elimina categories laborals per a les noves contractacions, encara que els empleats segueixin tenint les mateixes responsabilitats, i genera una "injusta" doble escala salarial. Per exemple, els antics empleats de la categoria T3 cobrarien 1.300 euros més que els futurs T3 , a banda del que l'empresa s'estalvia en pagaments per antiguitat, precisen els membres del comitè.

Els representants sindicals afirmen a més els nous contractes indefinits obliguen a fer torns amb més caps de setmana i perjudica la conciliació laboral i familiar. També lamenten la reducció d'hores extres ja que és l'únic complement salarial per a molts treballadors amb sous més baixos o per aconseguir els objectius marcats per la companyia



Un altre cavall de batalla són les baixes per malaltia laboral en un centre on són "freqüents i llargues" a causa dels moviments repetitius, la càrrega de pes i les llargues distàncies recorregudes en l'enorme magatzem pels empleats. "Criminalitzen a la plantilla que causa baixes per malaltia, dubten del criteri dels metges de la seguretat social i recolzen els criteris de les mútues", denuncien.