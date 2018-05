El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que la institució que presideix es personarà en la causa judicial que ha motivat la detenció de l'ex-president valencià Eduardo Zaplana, acusat de blanqueig de diners i malversació de cabals públics i que ha passat la seva primera nit en dependències policials.



Puig ha explicat que la Generalitat haurà de personar-se "perquè ha de recuperar, i això estem fent en altres casos, els diners que hagin pogut ser sostrets".

Ha fet aquestes declaracions en els passadissos del Senat, on avui ha mantingut una reunió amb el senador i expresident de la Generalitat Valenciana Joan Lerma i altres membres del grup parlamentari socialista.



S'ha referit a l'"impacte negatiu" que té la detenció d'Eduardo Zaplana i a la "enorme tristesa" que li genera que "una altra vegada" aparegui un president de la Generalitat vinculat a la corrupció.

En aquest sentit, ha al·ludit als 20 anys de "corrupció sistémica" del PP que "han denigrat a la Comunitat Valenciana", amb els valencians "farts" i "indignats" amb el PP perquè "no pot continuar sense assumir responsabilitats polítiques".



Ximo Puig ha instat els populars a fer-se un "harakiri públic", perquè ja no és un cas d'un president, sinó de dos consellers a la presó i "un munt" d'imputats del PP, la qual cosa evidencia, segons ell, una "cobdícia generalitzada" en aquest partit.

En la seva opinió, haurien de "assumir d'una vegada per sempre la responsabilitat política", fer una "profunda reflexió" i "demanar perdó" per "acabar amb aquesta etapa funesta que encara està molt present al PP valencià.

Finançament autonòmic i "crisi territorial"

D'altra banda, el president de la Generalitat ha recordat que encara té pendent la compareixença que va sol·licitar a la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat per abordar la revisió del model de finançament autonòmic.

Ha considerat "absurd" que quan Espanya viu la seva "pitjor crisi territorial" aquesta Comissió estigui "inactiva", i ho ha atribuït a la majoria absoluta del PP, que controla la Cambra alta.



Puig ha reivindicat el paper territorial del Senat, que "només té de territorial les banderes de la porta", ha advertit, perquè quan els presidents autonòmics demanen comparèixer en aquesta Càmera "no se'ns deixa".



La Comissió General no es reuneix per debatre iniciatives ni per celebrar compareixences des de fa un any i té pendent decidir nombrosos requeriments, entre ells la compareixença de Puig.