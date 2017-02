Iglesias fa una crida a la unitat de Podem com a camí per poder "canviar les coses"

Quan falta poc més d'una setmana per a l'inici de la decisiva assemblea de Podem, coneguda com a Vistalegre II, el futur i el paper de la formació lila i la implicació de Podem Catalunya en la construcció de l'organització que vol aglutinar l'espai polític dels Comuns han acaparat l'atenció de l'acte que Pablo Iglesias i Albano Dante Fachín han protagonitzat aquest divendres a la Sala Ibèria de Sant Feliu de Llobregat. L'acte, que ha congregat més de 700 persones, ha tingut alguns moments de certa tensió, amb xiulets adreçats al secretari general de Podem Catalunya i la voluntat d'una part dels assistents de reivindicar la sobirania de les bases de la formació a l'hora de decidir la seva integració al futur partit dels Comuns.



L'acte, marcat per les qüestions internes, també ha servit per interpretar l'alineament d'Albano Dante Fachín, secretari general de Podem Catalunya, amb Iglesias abans de l'assemblea de Vistalegre, un fet que s'ha materialitzat curiosament l'endemà que dos dels seus rivals a les primàries, Jéssica Albiach i Raimundo Viejo, anunciessin al seu suport a Íñigo Errejón. En la seva intervenció, la més esperada i la més aplaudida, Iglesias ha fet una crida a la unitat del partit.

"Hem comès errors de portar debats interns a espais on ens feien mal", ha reconegut, en referència sobretot als mitjans, i ha proclamat que Podem "és una condició per a la possibilitat de canvi. [...] La diferència ha de servir per sumar i debatre no ha de significar dividir, sinó sumar. Determinades coses les hem de debatre on s'han de discutir [internament] i sortir a la societat com una pinya, perquè sinó no estem units serà molt més difícil concretar allò pel que estem aquí, que és canviar les coses i no pas mirar-nos el melic", ha manifestat.

Iglesias ha fet una crida a combinar el treball institucional amb les lluites socials, on la militància Podem "ha de ser-hi"

El secretari general de Podem també ha volgut fer una crida a la necessitat de combinar el treball institucional amb les lluites socials i ha defensat la importància i el valor de la "militància", res sorprenent atès el caràcter orgànic de l'acte. En aquest sentit, ha volgut posar èmfasi que la política va molt més enllà de les institucions, perquè "hi ha política allà on hi ha patiment social, com en un desnonament o en un hospital on es tanquen llits". I ha reclamat que com que hi ha política en aquests espais, "Podem ha de ser-hi". "La nostra tasca política fonamental és estar presents i ajudar canviar les coses allà on hi ha política, allà on hi ha un conflicte, perquè la política és el conjunt d'instruments que serveixen per canviar la vida de la gent", ha insistit.

Xiulada de part del públic a Dante Fachín

Iglesias també ha defensat la necessitat de construir un país "modern", on la plurinacionalitat realment es visualitzi i ha insistit que "Catalunya és una nació". La qüestió més polèmica, però, ha estat l'articulació del subjecte polític dels Comuns, que alguns dels assistents han manifestat refusar, tant amb crits de "som Podem", com amb xiulets a Albano Dante Fachín, que han estat censurats posteriorment per Iglesias. El líder de Podem a l'Estat espanyol, s'ha mostrat partidari de la construcció d'aquest espai, en què també hi ha implicats Barcelona en Comú, ICV i EUiA, però ha volgut subratllar que "les decisions respecte a la construcció del nou espai polític les hauran de prendre de manera sobirana i autònoma tots els inscrits a Podem [Catalunya]".



Sobre aquesta qüestió, Albano Dante Fachín, un ferm partidari de l'articulació d'aquest espai, ha manifestat que "tenim l'oportunitat històrica de construir una eina per fer front al moment històric que tenim", frase que ha desfermat diversos xiulets i la demanda d'"activa els cercles", en referència als grups locals de la formació. El líder del partit a Catalunya, també ha fet una crida a la "unitat" i ha volgut deixar que en el procés de creació del partits dels Comuns ells intentaran aportar-hi els «valors» que representa Podem i que, posteriorment, i "des de baix" es prendrà una decisió [sobre si integrar-se definitivament o no].



A banda de recordar el 15M i la capacitat de la gent per "canviar les coses", Dante Fachín ha insistit en la necessitat de "construir eines" per fer front a qüestions com el discurs del PP amb Catalunya o a l'ascens del "feixisme" a Europa, afirmant que en aquestes eines "la gent ha d'estar al centre de les polítiques i de la construcció d'aquestes polítiques".