L'Estat enviarà encara més agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicat per carta a la conselleria d'Interior que desplaçarà nous efectius a Catalunya per al "manteniment de l'ordre", i que actuarien "en l'hipotètic cas que es mantingui la convocatòria del referèndum il·legal". La decisió arriba en un moment en què ja hi ha a Catalunya, de forma extraordinària, prop de 6.000 agents dels cossos policials estatals, i després de les detencions de més de mitja dotzena de càrrecs del Govern per la Guàrdia Civil en relació a l'1-O. La Generalitat sospita que el que prepara el Govern central és la "intervenció" de facto dels Mossos.

Carta del ministre Zoido al conseller d'Interior Forn.

En la carta, amb data d'avui, Zoido comunica al conseller d'Interior, Joaquim Forn, que ha decidit "desplaçar a Catalunya diferents unitats de reforç dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat", que assumiran "les funcions de vigilància de l'espai públic i manteniment de l'ordre". La carta especifica que la decisió es pren "donades les mobilitzacions tumultuàries de suport al referèndum il·legal que es venen produint aquests dies". Unes manifestacions, afegeix, "organitzades amb la fi d'importunar la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

La missiva afegeix que aquestes unitats actuaran "en suport del cos dels Mossos d'Esquadra", que és qui té encomanades aquestes funcions. I que l'objectiu ultim és "donar compliment" a la instrucció que va donar la Fiscalia el passat 8 de setembre als propis Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional d'"activar les actuacions necessàries per impedir la celebració del referèndum il·legal".

Posar els Mossos a les ordres de la policia estatal

La llei precisa que, quan coincideixin diferents cossos, seran els comandaments de les policies estatals els que assumiran "la direcció de l'operació

El Govern català ha rebut amb suspicàcia la decisió del ministeri. El conseller Forn ha expressat la seva sospita que el Govern central prepara el camí per a una "intervenció" dels Mossos. La pròpia missiva de Zoido apunta en aquest sentit. En la carta s'especifica que aquest nou desplegament es fa "en virtut de l'article 38.2 de la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat". Aquesta llei estableix que la funció del "manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes" a què al·ludeix Zoido recau "amb caràcter prioritari" en les policies autonòmiques. Però afegeix que també hi poden intervenir els cossos de l'Estat quan "ho estimin necessari les autoritats estatals competents". L'article 46.2 de la mateixa llei -que no cita Zoido en la seva carta- precisa que, quan en una actuació coincideixin diferents cossos, seran els comandaments de les policies estatals els que assumiran "la direcció de l'operació"

Es dona el cas que el cos dels Mossos ja s'ha estat encarregant aquests dies del manteniment de l'ordre públic, en les nombroses manifestacions que han tingut lloc a Catalunya en protesta per diverses actuacions de la Guàrdia Civil en relació a l'1-O. Amb notable èxit, si es jutja per l'absència d'incidents remarcables.

El ministeri, descontent amb els Mossos

De rerefons, l'actitud de la policia catalana respecte a l'1-O i a les ordres de la Fiscalia. Si bé el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va transmetre immediatament les ordres als seus subordinats, el ministeri considera que aquest acatament és més fictici que una altra cosa. De fet, fins ara els Mossos no han intervingut directament en cap de les accions destinades a impedir l'1-O, i s'han limitat a mantenir l'ordre en les mobilitzacions de protesta. Sovint, fent de barrera entre els agents de la Guàrdia Civil i els manifestants, com es va veure molt clarament en la massiva concentració de dimecres davant la conselleria d'Interior. Amb aquesta darrera decisió del Govern de Mariano Rajoy, doncs, els Mossos podrien veure's obligats a canviar la seva línia d'actuació respecte al referèndum. O bé a entrar en un conflicte de legitimitats, segons quina sigui la resposta de la Generalitat.

El ministeri no s'ha limitat a enviar la carta. L'Executiu espanyol ha noliejat tres creuers instal·lats al Port de Barcelona per allotjar els agents enviats extraordinàriament. En un d'ells ja hi dormen els efectius dels cossos estatals arribats fa uns dies a Catalunya. En condicions precàries pel que fa a l'espai, amb quatre agents per cabina, com han explicat alguns d'ells a les xarxes socials.