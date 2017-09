La bretxa digital entre les zones urbanes i les rurals de Catalunya s'eixampla. Mentre a la ciutat s'amplien prestacions i velocitats de la xarxa, als pobles petits, o bé no hi ha internet o n'hi ha en condicions precàries i és molt més car. L’Antonio Pascual és un veí de Torregrossa que es dedica al disseny gràfic. Fins fa pocs mesos el servei d’Internet que rebia al seu municipi li era totalment insuficient per dur a terme la seua feina diària. “Tenia contractat un producte on els talls a la xarxa eren constants i amb la velocitat que m’arribava no podia veure la televisió online”, recorda l’Antonio. Ell no és l’únic que es troba en una situació precària pel que fa a la cobertura d’algunes grans operadores en pobles on “no els surt a compte invertir més en infraestructura”, explica el Joan Farràs, tècnic de NXT Telecom.

Aquesta operadora, NXT Telecom, nascuda a Lleida, ha decidit omplir el buit de mercat que deixen les grans operadores que no inverteixen en zones, com molts municipis de Les Garrigues ja que no tenen garantia de tenir-hi molts clients. Aquesta apagada tecnològica repercuteix sobre molts usuaris d’internet i fibra òptica però també afecta als parcs solars de la zona que s’havien quedat sense servei per enviar dades.

Per trencar aquest aïllament tecnològic van instal.lar una nova estació repetidora a la comarca

“El nostre objectiu és arribar on no arriben la resta d’operadors. Mitjançant el sistema de distribució inalàmbric podem oferir fins a 30 megues a municipis que abans no els arribaven ni 3”, assegura Farràs. Per trencar aquest aïllament tecnològic van instal.lar una nova estació repetidora a la comarca que dona servei fins a 18 municipis com són: El Vilosell, Vinaixa, La Pobla de Cèrvoles, Vallclara, Prades o Els Torms, entre d’altres.

Tecnologia per tothom

Fins fa ben poc els habitants de Santa Maria de Montmagastrell estaven aïllats tecnològicament

Farràs, recorda que sota la premisa d’arribar on és difícil fer-ho han dotat de tecnologia les zones rurals i els pobles petits. Un exemple d’aquesta filosofia el trobem a Albatàrrec, el primer municipi de 2.000 habitants de la demarcació de Lleida que disposa del servei de fibra òptica. L’aposta és que les persones i les empreses tinguin les mateixes oportunitats d’accés a la tecnologia, independentment de la seua ubicació geogràfica. Farràs explica també que han pogut fer arribar a una pedania com és Santa Maria de Montmagastrell internet. Fins fa ben poc els habitants d’aquest municipi estaven completament aïllats tecnològicament.

Joan Farràs posa en relleu que les solucions tecnològiques que estan oferint optimitzen la competitivitat del territori perquè “pel client el preu final no és massa diferent del que pugui estar pagant ara per l'ADSL però, en canvi, el rendiment d'una cosa i l'altra no té res a veure. No es pot comparar el que oferim nosaltres amb disposar d'un o dos megues o, si tens sort, els vuit que et poden arribar si ets al costat de la central. Amb l'ADSL accedir a serveis com la televisió per internet és inimaginable. En moltes zones l'ADSL com a màxim et permet navegar i descarregar correu i prou”.

Precisament l’Antonio Pascual assegura que “abans amb el servei que tenia amb Iberbanda podia tardar més de 10 minuts en enviar un correu amb fitxers adjunts, una acció que ara puc dur a terme en menys d’un minut”. L'empresa s'aprofita del fet que té una estructura menuda i treu rendiment del factor camp per poder competir amb els monstres del mercat i arribar allà on aquests no poden, o no volen, arribar.

La firma és plenament conscient que els hàbits de consum de continguts estan canviant per moments. “Molts joves no veuen la televisió convencional sinò que utilitzen plataformes com Netflix, HBO o Amazon per poder seleccionar allò que volen veure i quan ho volen veure”, assegura Joan Farràs. Per aquest motiu “estem treballant en una alternativa a la TDT. Així està previst que el mes vinent presentem la nostra nova plataforma online, Bivid, que oferirà serveis d’internet, telèfon fixe i televisió a la carta”.

Amb una clientela potencial que tant engloba el client particular com l'empresa: “Sabem que en aquesta zona la gent és molt conformista i no es plantegen canviar de proveïdor. El nostre desafiament és demostrar que al mateix preu, el servei és molt millor. I ja no parlo només de la fibra òptica sinó també de l'atenció al client.” La firma, fundada a Lleida l’any 2003 per dos joves emprenedors, Jorge Fernández i Jordi Lagunas, ofereix també servei d’internet i telefonia per sistemes sense fils a través d’una infraestructura propia: 50 antenes repartides entre la demarcació de Lleida i la de Tarragona.