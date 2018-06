El diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, s'ha pronunciat a favor d'aconseguir "un pacte amb l'Estat" per acordar la celebració d'un nou referèndum d'autodeterminació i la redacció posterior d'una Constitució catalana. Ho ha fet a través d'una entrevista des de la presó de Soto del Real, en la qual ha explicat que el diàleg amb el govern espanyol és l'únic camí per fer possible tal cosa.



"No hi ha alternativa", ha assegurat. "Per això quan el govern d'Espanya es nega al diàleg, genera un forat negre que ens atrapa a tots. Ni tan sols la DUI [Declaració unilateral d'independència] pot ser concebuda com a alternativa al diàleg, però, en qualsevol cas, la DUI requereix unes condicions de les quals avui no es disposa", ha escrit en resposta a preguntes plantejades per Catalunya Ràdio.

Un diàleg que serà llarg i incomodarà a totes les parts, ha pronosticat, i ha insistit en què "Pedro Sánchez té l'oportunitat d'erigir-se en un president amb lideratge per superar aquesta crisi política", ha apuntat.



El president del Govern espanyol, segons ell, ha començat amb bon peu però ha advertit que "si no assumeix riscos, el diàleg no avançarà", perquè la història no s'escriu des de la comoditat. "La zona de confort és la gran enemiga per als grans acords polítics. Nosaltres, amb el president Torra i el president Puigdemont, també assumirem els riscos del diàleg".



Els 47 punts presentats pel president Carles Puigdemont el 2016, segons ell, segueixen sent un full de ruta imprescindible.



Jordi Sànchez, d'altra banda, ha aprofitat per recomanar a Pedro Sánchez que recordi al titular d'Afers Estrangers, Josep Borrell, que "és un ministre i no un dirigent de Societat Civil Catalana".

Unitat del republicanisme

L'ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana s'ha adreçat en aquesta entrevista al conjunt de l'independentisme per demanar unitat i transmetre la seva preocupació per "un excés de tacticisme".



"Sembla que la lliçó que 'com més units, més forts' no l'acabem d'interioritzar. I unitat no és unificació, el valor de la unitat es dona quan hi ha generositat i confluències excepcionals de sensibilitats plurals", diu en aquesta entrevista.



En aquest sentit, Jordi Sànchez, que apareix com una figura de referència d'una nova marca política impulsada per Carles Puigdemont, Junts per la República, defensa que a les eleccions europees de 2019 hauria de concórrer "una llista conjunta de tot el republicanisme", i pel que fa a les municipals, demana que es busqui una fórmula unitària pròpia a cada població.

Sànchez ha reclamat també mantenir la mobilització ciutadana al carrer, i ha considerat que els CDR han sumat a persones que no estaven actives abans de l'1 d'octubre, especialment menors de 40 anys.



Missatge a la Fiscalia de l'Estat

Ja fa vuit mesos que es troba empresonat i sobre aquesta situació ha assenyalat que l'eventual alliberament d'ell mateix i de la resta de presos polítics depèn dels jutges, però que el govern espanyol és qui pot acostar-los a Catalunya.



Sí ha recordat d'alguna manera, no obstant això, el paper del ministeri públic en la seva privació de llibertat: "Seria raonable que la Fiscalia de l'Estat deixés de sustentar els relats falsos de les teories conspiratives sobre el cop d'estat. Ho dic en interès propi, però també pensant en el ridícul que està fent la justícia espanyola davant els ulls europeus."

Preguntat per com està vivint aquest temps a la presó, ha dit sentir-se mentalment fort, una fortalesa que surt de tenir, diu, "la convicció de no haver fet res de què m'hagi de penedir".



Ha assenyalat que la seva "gran font d'energia" són les 25.000 cartes que ha rebut en aquests mesos., que camina uns sis quilòmetres diaris, escriu per ordenar les seves idees, records i anàlisis polítiques, i llegeix molt: "Fins a l'extrem que m'he reconciliat amb la novel·la".