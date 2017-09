La Junta de Seguretat, reunida el matí d'aquest dijous a petició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha conclós sense acord. I és que la primera petició que el número dos del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, ha fet a Puigdemont ha estat que suspengui el referéndum. El conseller d'Interior, Joaquin Forn, ha dit que no aturaran la convocatòria del referèndum però tampoc es pot "posar la policia contra les cordes".



Nieto, número dos del Ministeri de l'Interior, ha explicat que les forces policials coordinades per la Guàrdia Civil treballaran per "la defensa de la legalitat, la protecció de l'estat de dret i la convivència pacífica". També ha dit que, des de dimecres, el l'operatiu correspon al TSJC i que diumenge espera que "cap cos policial sigui protagonista".



Forn ha explicat que a la reunió han deixat molt clar que la competència en aquesta matèria és dels Mossos d'Esquadra. "És evident que Mossos tenen funcions de policia judicial, però també actuen sota criteris d'oportunitat i congruència", ha dit Forn. En aquest sentit, plana el dubte sobre l'actuació final dels Mossos, ja que segons Forn "hi ha un bé superior que és la salvaguarda de la convivència". "Sempre hem dit que tenim prous efectius per afrontar la jornada de l'1-O; malgrat això hi ha hagut enviament d'efectius", ha lamentat.

Nieto: "Si es compleix el que diu la jutgessa, que no s'obrin aquests col·legis, no té perquè haver una resposta violenta"

Forn ha demanat que s'afronti la jornada de diumenge amb normalitat, que els ciutadans surtin al carrer a manifestar la seva voluntat política. "També és important que la ciutadania noti que rebaixem tensions", ha dit Forn, "és important deixar clars els criteris d'actuació, que el cos de Mossos és la policia competent a Catalunya i nosaltres decidim com s'actua".



Forn ha lamentat que la policia estigui en el centre del debat i que decisions tan rellevants recaiguin en un cos policial. "Els Mossos tenen un gran suport social, haurem de treballar amb intel·ligència, és important que tots ens conjurem per evitar qualsevol situació de tensió o de violència, perquè potser es l'estratègia que altres prefereixen", ha dit el conseller d'Interior.



Segons Nieto, l'operatiu policial de diumenge no té com a objectiu "limitar la llibertat d'expressió o que ningú exterioritzi un sentiment, aixo és legítim i ho protegim des de l'estat", ha dit, i ha afegit que "el que es vol fer es un acte declarat il·legal pel TC que l'autoritat judicial demana que s'eviti, i en aquesta línia s'actuarà amb absoluta determinació".

Sobre diumenge, Nieto ha dit que "diumenge ha de ser una celebració". "Si no es vota es pot celebrar el que s'ha celebrat sempre, hi ha hagut Diada, hi ha hagut manifestacions en un i altre sentit, i es pot celebrar de moltes maneres; però hi ha qui només vol celebrar-ho d'una manera i és el que no premetrem". El número dos d'Interior ha afegit que hi ha moltes maneres d'exterioritzar un plantejament polític i no té perquè ser violenta; si es compleix el que diu la jutgessa, que no s'obrin aquests col·legis, no té perquè haver una resposta violenta", ha dit.